Rutsche erst 2024? Das sorgt für Zündstoff - noch eine weitere Saison ohne Wahrzeichen

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

Rutsche erst 2024 - das sorgt für Verärgerung © Ralf Ruder

„Neue Rutsche wohl erst 2024“: So lautete kürzlich eine Schlagzeile in der Heimatzeitung. Die Nachricht, dass die „Rigi-Rutsch´n“ wohl noch mindestens eine weitere Badesaison auf ihr Wahrzeichen verzichten muss, löst in Teilen der Kommunalpolitik Besorgnis aus – allen voran bei Cornelia Wutz, die im Hauptausschuss deutliche Worte fand.

Peißenberg – Keine Frage: Die Peißenberger hängen an ihrer „Rigi-Rutsch´n“. Das zeigte sich nicht nur bei den Feiern zum 40-jährigen, sondern auch 2016, als das Freibad nach dem Großbrand im Betriebsgebäude auf der Kippe stand. Mehrere hundert Bäderpark-Sympathisanten demonstrierten damals im Vorfeld einer Marktratssitzung auf dem Rathausplatz für den Erhalt der „Rigi-Rutsch´n“.

Doch der Bäderpark befindet sich nach wie vor in schwierigem Fahrwasser. Die Corona-Pandemie sorgte für erhebliche Umsatzeinbußen, und dann fehlt seit gut anderthalb Jahren das Wahrzeichen und der Namensgeber der „Rigi-Rutsch´n“.

Keine Rutsche vor 2024 - das sorgte im Ausschuss für Verärgerung

Eine neue Rutsch-Anlage wird es wohl frühestens 2024 geben. Das zumindest erklärte Bäderparkbetriebsleiterin Karin Hosse im Gespräch mit der Heimatzeitung. Der Artikel sorgte in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses nicht nur für Gesprächs-, sondern auch Zündstoff. „Das liest sich ja so, als ob man bei den Planungen für die neue Rutsche im Nebel stochert“, kritisierte Cornelia Wutz (Bürgervereinigung). Doch das war erst der Anfang ihrer Wortmeldung. Wutz zitierte Alexander Dobrindt, den CSU-Landesgruppenchef in Berlin, der anlässlich einer Förderzusage aus einem Bundesinvestitionsprogramms im März 2021 verkündet hatte, dass im Zuschussantrag eine „neue größere Rutsche für das Jubiläumsjahr 2022 enthalten“ sei. „Herr Dobrindt hat gesagt, dass die ,Frank-Zellner-Rutsche‘ 2022 stehen wird. Auch vom ,gelben Leuchtturm Peißenbergs‘ hat er gesprochen“, so Wutz. Und Bürgermeister Frank Zellner (CSU) habe versprochen, dass man das 40-jährige Jubiläum sicher mit der neuen Rutsche feiern werde. „Aber die vergangenen anderthalb Jahre ist bezüglich der neuen Rutsche eigentlich nichts passiert“, so Wutz. Zellner verwies darauf, dass in der Zeit „Planungsleistungen“ erfolgt seien. Es müssten nun die „technischen Herausforderungen“ mit der Kombination des Rutschbeckenumbaus gelöst werden. Auch die finanzielle Situation und die Gegebenheiten mit der Rohstoffknappheit würden eine Rolle spielen.

„Das hat ziemlich viele Leute verunsichert“

„Die Rohstoffsituation wird sich noch zuspitzen“, konterte Wutz. Die Nachricht, dass die Rutsche wohl erst 2024 stehen werde, habe „ziemlich viele Leute verunsichert“. Sie hakte zudem wegen der Baustelleneinrichtung nach. Man könne die Teile der neuen Rutsche ja nicht mit dem Hubschrauber anliefern. „Ich sehe auf uns zurollen, dass es nächstes Jahr gar keine Badesaison geben wird“, so Wutz: „Davor kann ich nur warnen, weil dann werden die Leute wieder auf die Straße gehen.“ Das Thema „Rigi-Rutsch´n“ sei ein „sehr sensibles Thema“ – wobei sich Wutz in ihrer Kritik nicht nur auf die fehlende Rutschanlage beschränkte. Die Besucherresonanz in der abgelaufenen Badesaison (55 000 Badegäste; Anm. d. Red.) sei trotz der heißen Sommermonate eher mäßig gewesen: „Die Zahlen lassen mich zumindest nicht aus den Latschen kippen.“ Mit ein Grund für den mäßigen Zuspruch verortete Wutz in dem für Freibadgäste geschlossenen Innenbereich (Innenbecken und Duschräume). Bei „halbscharigem Wetter“ hätten die Besucher keine Möglichkeit mehr, sich aufzuwärmen. Den Innenbereich alleine für das Rehabilitationszentrum und die Sauna vorzuhalten, sei ein Unding: „Das geht so nicht, und so etwas muss auch im Gemeinderat diskutiert werden“, betonte Wutz.

Betriebsleiterin soll Marktrat informieren

Unterstützung bekam sie von Peter Blome: „Ich muss der Conny da recht geben“, sagte das SPD-Fraktionsmitglied. Es sei für die Markträte „grundsätzlich schlecht“, wenn sie die Dinge aus der Zeitung und nicht aus erster Hand erfahren würden. „Das ist ungeschickt“, monierte Blome: „Wenn man von Bürgern gefragt wird, kann man nichts sagen, weil man nichts weiß.“ Zellner verwies auf die formale Zuständigkeit der Gemeindewerke, bot aber schließlich an, Karin Hosse zu einer Informationsrunde in den Marktrat einzuladen. „Ja, ich bitte darum“, lautete Wutz’ Antwort.