Seltenes Ereignis in Peißenberg: Nachprimiz wurde gefeiert

Ende Juni ist Manuel Reichart in Augsburg zum Priester geweiht worden. Am Sonntag wurde in Peißenberg vor der Tiefstollenhalle seine Nachprimiz gefeiert. Es war zugleich sein Abschiedsgottesdienst. Der 26-Jährige wird am 1. September seinen Dienst als Kaplan antreten.

Peißenberg – Die Feierlichkeiten zur Nachprimiz von Manuel Reichart waren ein beeindruckendes Zeugnis christlichen Glaubens. 15 Fahnenabordnungen der örtlichen Vereine aus Peißenberg und Forst hatten sich an der Alten Kohlenwäsche zum Kirchenzug zur Tiefstollenhalle aufgestellt, den die Knappschaftskapelle- und die Trachtenkapelle musikalisch begleiteten. Am Tiefstollen war der Altar festlich geschmückt. Viele Peißenberger kamen zum Festgottesdienst, mit dem die Nachprimiz für Manuel Reichart gefeiert wurde, der seine Diakonzeit in der Pfarreiengemeinschaft Peißenberg-Forst absolviert hatte und die Pfarrei in der Marktgemeinde demnächst verlässt.

20 Gläubige aus Peißenberg bei Priesterweihe dabei

Der Peißenberger Pfarrer und Dekan Georg Fetsch begrüßte Pater George, Pater Thomas, Pater Sebastian und Diakon Bernd Skuras, die den Gottesdienst mitzelebrierten. In seiner Predigt ging Manuel Reichart auf das Verhältnis des Menschen zu Gott ein und widmete sich dem besonderen Verhältnis von Petrus zu Jesus. Zum Ende seiner Predigt schien – wie bestellt – kurz die Sonne. Als Reichart am 26. Juni im Hohen Dom zu Augsburg mit zwei weiteren Diakonen von Bischof Bertram Meier zum Priester geweiht worden war, hatten ihn 20 Peißenberger Gläubige nach Augsburg begleitet.

Wie die Pressestelle des Bistums Augsburg mitteilt, war dabei die Freude im vollbesetzen Augsburger Dom mit Händen zu greifen. Am Ende der Weiheliturgie sei Applaus aufgebrandet. In die festliche Stimmung, die eine solche Weihe mit sich bringt, mischte Bischof Bertram neben Dank und Ermutigung allerdings auch nachdenkliche Töne über die aktuelle Situation der Kirche. An die drei Weihkandidaten gerichtet sagte er: „Sie werden hineingeweiht in eine Kirche unter Druck. Doch keine Angst: Auch diese Zeit ist Gottes Zeit. Sie lädt uns ein, neue Wege zu suchen, um Jesus und sein Evangelium den Menschen anzubieten.“

Als Hilfestellung auf diesem Weg bietet der Bischof den drei Weihekandidaten drei Tipps an: Bescheiden bleiben, gelassen sein und die Mitte stärken. Mit dieser Mitte meinte er allerdings weniger eine politische Richtung als vielmehr eine Person, nämlich Jesus Christus. „Sucht eure Mitte, bewahrt die Mitte und baut in den Gemeinden die Mitte auf: Jesus Christus. Das ist der einzige Weg, wenn ihr der Einheit dienen wollt“, so der Bischof in seiner Predigt bei der Priesterweihe.

Am Schluss der Messe den Primizsegen gespendet

Auf die Weihehandlung durch Handauflegung und Gebet folgten dann Riten, die das Geschehen und den Auftrag der Priester ausdeuten: Die jungen Männer wurden mit Stola und Messgewand bekleidet und bekamen durch den Bischof die Hände gesalbt und Hostienschale und Kelch zur Feier der Eucharistie überreicht. Zuvor traten sie einzeln vor und versprachen ihre Bereitschaft zum Dienst in der Kirche und in Einheit mit dem Bischof. Am Schluss der Heiligen Messe spendeten die Neugeweihten ihren ersten priesterlichen Segen, den traditionellen Primizsegen, um den der Bischof sie stellvertretend für die Festgäste bat.

Seine Primiz hatte Reichart am 3. Juli in seiner Heimatstadt Neuburg an der Donau gefeiert. Der Nachprimiz-Gottesdienst an der Tiefstollenhalle war zugleich der Abschiedsgottesdienst in Peißenberg für den frisch geweihten Priester: Der 26-Jährige wird zum 1. September in der Pfarrgemeinschaft Dillingen an der Donau seinen Dienst als Kaplan antreten.

Die vergangenen zwei Jahre in Peißenberg waren von der Corona-Pandemie geprägt und vieles war nicht einfach. Dennoch habe es ihm in Peißenberg gut gefallen, sagte Reichart am Sonntag.

Auf den Gottesdienst folgte das Pfarrfest

Nach dem feierlichen Segen, den Reichart am Ende des Gottesdienstes den zahlreichen Besuchern gab, dankte ihm Pfarrer Fetsch für seinen Einsatz im Pfarrverband. Als Geschenk der Pfarrei übergab er ihm eine gestickte Stola. Als zweiter Bürgermeister überbrachte Robert Halbritter die Glückwünsche der Gemeinde. Susanne Lengger als Pastoralratsvorsitzende wünschte dem Neupriester viel Glück.

Anschließend begann das Pfarrfest, bei dem für Speis – allein das Kuchenbuffet hatte 37 Kuchen und Torten im Angebot – und Trank gesorgt worden war. Auch der evangelische Pfarrer Rainer Mogk sowie Altpfarrer Gerhard Schmid waren am Sonntag beim Pfarrfest unter den Besuchern. Manuel Reichart war viel unterwegs an diesem Nachmittag. Er ging von Tisch zu Tisch, um sich zu unterhalten und zu verabschieden. Die Knappschaftskapelle umrahmte das Pfarrfest, das bis etwa 16 Uhr dauerte, musikalisch. Es war zu spüren wie sehr die Menschen nach der langen Pause durch Corona wieder mehr Nähe und Unterhaltung genossen.

