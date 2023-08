Fernwärme-Ausbau: Schongauer Straße in Peißenberg teils gesperrt

Von: Bernhard Jepsen

Eine Querung für die Fernwärmeleitung wird unter der Straße verlegt. © Jepsen

Die Peißenberger Wärmegesellschaft baut derzeit ihre Fernwärmeleitung aus. An der Schongauer Straße kommt es deshalb zu Einschränkungen im Verkehr.

Peißenberg – Seit Dienstag (29. August) ist die Schongauer Straße in Peißenberg zwischen der Abbiegung zur Wörther Straße Richtung Westen bis hin zur Glückauf-Straße gesperrt. Der Verkehr wird großräumig über die Bergwerkstraße umgeleitet. Der Grund für die Sperrung: Etwa auf Höhe des Eiscafés Venezia wird eine Querung für eine Fernwärmeleitung der Peißenberger Wärmegesellschaft (PWG) über die Schongauer Straße gezogen.

Bislang verläuft die Hauptversorgungsleitung bis zum Eiscafé. Mit der Querung sollen Anschlussmöglichkeiten für die Häuser auf der gegenüberliegenden Straßenseite geschaffen werden. Spielt das Wetter mit, sollen die Arbeiten am Donnerstag oder Freitag abgeschlossen sein.

Laut Martin Wortmann, dem PWG-Betriebsleiter, gibt es derzeit „genügend Anfragen“ für Anschlüsse an das rund 22 Kilometer lange Fernwärmenetz. Die PWG versorgt aktuell rund 1000 Haushalte und mehrere örtliche Betriebe in Peißenberg mit Fernwärme. Das Netz ist auf den Südwesten Peißenbergs fokussiert – und flächenmäßig laut Wortmann „nicht beliebig erweiterbar“: „Es geht deshalb vor allem um die Netznachverdichtung“, so der Betriebsleiter.

Zum Beispiel soll künftig das Neubaugebiet an der Äußeren Schongauer Straße mit Fernwärme versorgt werden. Auch an der Böbinger Straße ist eine Querung der Fernwärmeleitung geplant. Ob für beide Maßnahmen ebenfalls eine Vollsperrung der Fahrbahn notwendig sein wird, muss laut Wortmann noch geklärt werden.