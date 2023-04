Feuerwehren in Bayern: Immer mehr 3. Kommandanten — „Man tut sich wirklich leichter“

Von: Jennifer Battaglia

Teilen

Aus zwei mach drei: Bei der Freiwilligen Feuerwehr Peißenberg gibt es schon seit 2019 drei Kommandanten. Kommandant Philipp Reichhart (M.) umringt von seinen Stellvertretern Kevin Eiskirch (l.) und Andreas Bock (r.). © Gronau

Immer mehr Feuerwehren benennen nicht nur einen, sondern gleich zwei stellvertretende Kommandanten. Offiziell möglich gemacht hat es eine Überarbeitung des Bayerischen Feuerwehrgesetzes vor einigen Jahren.

Landkreis – Einen dritten Kommandanten hat die Peißenberger Feuerwehr schon seit vier Jahren. Als damals der erste Kommandant überraschend das Handtuch warf, wählten die Floriansjünger Anfang 2019 einen neuen – und gleichzeitig, zum ersten Mal, auch einen dritten Kommandanten. „Wir wollten die Arbeit auf mehrere Schultern verteilen“, sagt der jetzige Kommandant Philipp Reichhart (42). Der zeitliche Aufwand für Kommandanten werde immer größer. „Und die Aufgaben immer mehr.“ Vor allem Büroarbeiten würden zunehmend Zeit in Anspruch nehmen – da ergebe es Sinn, sich die Arbeit aufzuteilen.

(Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.)

Feuerwehr Peißenberg: Die Erste im Landkreis Weilheim-Schongau mit drei Kommandanten

Mit seinen beiden Stellvertretern, Kevin Eiskirch und Andreas Bock, steht Reichhart in ständigem Austausch. „Wir haben uns gleich zu Beginn Gedanken darüber gemacht, wie wir das zu dritt sinnvoll angehen können“, sagt er. Jeder kümmere sich um bestimmte Ressorts: So übernimmt Reichhart vorrangig den Kontakt zur Gemeinde und erledigt Dinge rund um den Finanzhaushalt, während sich zweiter Kommandant Eiskirch mit der Ausbildung im Bereich Unterstützung und Einsatzleitung sowie der Beschaffung von Einsatzfahrzeugen beschäftigt. Dritter Kommandant Bock kümmert sich um den Nachwuchs und betreut laut Reichhart mehrere Projekte, wie zum Beispiel auch den Bau des Feuerwehrhauses. Die Grenzen seien aber fließend, so Reichhart.

Dass die Arbeit aufgeteilt werden kann, findet der Kommandant gut. „Wir sind sehr zufrieden damit.“ Schon seit 2017 können Feuerwehren im Freistaat offiziell zwei stellvertretende Kommandanten benennen. Möglich gemacht hat es eine Überarbeitung des Bayerischen Feuerwehrgesetzes. Dort heißt es seitdem (Art. 8, Ab. 5): „Der Kommandant hat einen, oder nach Festlegung der Gemeinde, im Ausnahmefall zwei Stellvertreter.“ Immer mehr Gemeinden genehmigen diesen Ausnahmefall auch. So gibt es einen dritten Kommandanten bereits in Wielenbach, Huglfing und Iffeldorf. Alle benannten Kommandanten müssen dann auch die entsprechenden Führungslehrgänge absolvieren.

Die Freiwillige Feuerwehr Peißenberg war laut Reichhart die erste im Landkreis, die einen dritten Feuerwehrkommandanten benannt hat. „Wenn man schon die Möglichkeit dazu hat, wollten wir das auch nutzen.“ Es werde aber nicht strikt zwischen dem zweiten und dem dritten Kommandanten unterschieden. „Beide Stellvertreter sind gleichwertig“, betont Reichhart. Das spiegelt sich an der jährlichen Aufwandsentschädigung wider, die beide in gleicher Summer erhalten. Sie liegt bei einer Feuerwehr wie Peißenberg mit rund 90 aktiven Mitgliedern im niedrigen dreistelligen Bereich, der Kommandant erhält das Doppelte.

(Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.)

Auch bei der Feuerwehr in Oberhausen gibt es ein Dreiergestirn an der Spitze

Einen dritten Mann an der Spitze der Feuerwehr gibt es auch in Oberhausen – und auch hier ist man sehr zufrieden darüber. „So ist das deutlich besser“, sagt Kommandant Bernhard Schregle (49). Die Begründung ist dieselbe wie in Peißenberg. „Der Verwaltungsaufwand wird einfach immer höher“, sagt der Kommandant. Da habe es ein „Dreiergestirn“ durchaus einfacher. „So können wir in allen Bereichen problemlos tätig werden.“

Schregle und seine beiden Stellvertreter Michael Dittel und Alexander Greinwald haben sich die Arbeit ebenfalls geteilt. Schregle kümmert sich um die Verwaltung und die Übungsplanungen, Dittel ist der Leiter im Bereich Atemschutz und übernimmt hier die Ausbildung und die Leistungsprüfungen und Greinwald ist für die Maschinisten zuständig und kümmert sich um die Gerätschaften.

Dass das Modell von drei anstatt nur zwei Kommandanten Schule machen wird, kann sich Schregle durchaus vorstellen. „Die Probleme sind in allen Gemeinden dieselben“, sagt er. Von Seiten der Gemeinde Oberhausen habe es für die Wahl eines zusätzlichen Kommandanten „überhaupt keine Diskussionen gegeben“, so Schregle. „Man tut sich zu dritt wirklich leichter.“ Schregle muss es wissen: Er ist seit 2009 Kommandant. Erst seit vorigem Jahr gibt es in Oberhausen auch einen zweiten Stellvertreter.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.