Warum der Vize-Kommandant nicht weitermachen will

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

Kevin Eiskirch ersetzt künftig Stephan Seebauer als zweiten Kommandanten. Klaus Hutter wurde im Rahmen der Dienstversammlung mit der silbernen Ehrennadel der Deutschen Feuerwehrjugend für seine Verdienste in der Jugendarbeit ausgezeichnet, Korbinian Salvamoser und Johann Pickert erhielten die das Ehrenzeichen für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft bei der Feuerwehr. Vize-Bürgermeister Robert Halbritter war als Vertreter der Gemeinde dabei. © jepsen

Peißenbergs Feuerwehr hat einen neuen zweiten Kommandanten: Im Rahmen der jüngsten Dienstversammlung wurde Kevin Eiskirch einhellig das Vertrauen ausgesprochen. Der 30-Jährige ersetzt Stephan Seebauer, der auf eine weitere Amtsperiode verzichtete.

Peißenberg – Die Corona-Pandemie macht auch der Freiwilligen Feuerwehr bezüglich ihrer Terminplanung zu schaffen. Die für Mitte Januar angesetzte Hauptversammlung des Peißenberger Feuerwehrvereins wurde aufgrund der allgemein hohen Inzidenzzahlen vorsichtshalber verschoben. Die Dienstversammlung wurde allerdings abgehalten – zwangsläufig. Schließlich musste ein neuer, zweiter Kommandant gewählt werden. Der bisherige Amtsinhaber, Stephan Seebauer, schied nach sechs Jahren turnusmäßig aus. Aufgrund privater Gründe, wie der erste Kommandant, Phillipp Reichhart, auf Nachfrage der Heimatzeitung erklärt, habe Seebauer auf eine neuerliche Kandidatur verzichtet: „Das Amt nimmt relativ viel Zeit in Anspruch. Das wäre ihm für eine weitere Periode von sechs Jahren zu viel gewesen. Und er wollte Jüngeren den Vortritt lassen“, so Reichhart. Seebauer wird sich aber nicht komplett von den Floriansjüngern zurückziehen: Er bleibt der Feuerwehr weiterhin als Zugführer erhalten.

Kevin Eiskirch wiederum steigt vom Zugführer zum zweiten Kommandanten auf. Bei seiner Wahl erhielt er von 65 abgegebenen Stimmen 64. „Die eine Enthaltung stammt wohl von ihm selbst“, berichtet Reichhart schmunzelnd. Eiskirch war der einzige Kandidat für den Posten. Das einhellige Wahlergebnis überrascht Reichhart nicht: „Kevin ist in der Mannschaft sehr akzeptiert.“

Eiskirch ist seit 2009 Mitglied bei der Peißenberger Feuerwehr. Der Kontakt zu den Floriansjüngern entstand während seiner Azubi-Zeit: „Ich hatte damals viele Kollegen, die bei der Feuerwehr waren. Da habe ich mich mitreißen lassen“, erzählt Eiskirch im Gespräch mit der Heimatzeitung. An der Feuerwehr schätzt der gelernte Industriemechaniker vor allem die Kameradschaft und den Zusammenhalt. Dass er nun als zweiter Kommandant fungiert, „hat sich mit der Zeit so ergeben“. Schon als Zugführer habe er Führungsverantwortung übernommen. Nach mehreren Gesprächen im Kollegenkreis war für ihn klar, dass er sich zur Wahl stellen würde – und zwar „freiwillig“, wie Eiskirch scherzhaft betont. Trotz seiner bereits gesammelten Erfahrungen als Floriansjünger werde er seine neue Aufgabe „mit Respekt angehen“.

Warum ihn seine Kollegen so schätzen und akzeptieren? „Wichtig ist, dass man zu jedem einzelnen einen guten Draht hat. Die Kommunikation muss stimmen“, lautet Eiskirchs Antwort. Auch sein technisches Fachwissen sei in der Mannschaft anerkannt. Künftige Herausforderungen für die Peißenberger Feuerwehr sieht Eiskirch vor allem in der anstehenden Erweiterung und Sanierung des Feuerwehrhauses in der Ebertstraße. Parallel zu den Bauarbeiten müsse die ständige Einsatzbereitschaft gewährleistet bleiben.

Ansonsten blickt Eiskirch ganz pragmatisch seiner Amtszeit als Vize-Kommandant entgegen: „Die Einsätze kommen, wie sie kommen.“ Die Personalie „Eiskirch“ wurde vom Marktrat bereits einstimmig abgesegnet. Die Amtszeit des neuen zweiten Feuerwehr-Kommandanten hat offiziell zum Monatswechsel begonnen.