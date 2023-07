Franz Fischer ist tot: Ein Bergmann mit Leib und Seele

Langjähriger 2. Bürgermeister Peißenbergs und Vorsitzender des Knappenvereins

Von Johannes Thoma

Peißenberg – Franz Fischer ist tot: Der langjährige 2. Bürgermeister der Marktgemeinde Peißenberg verstarb im Alter von 88 Jahren. Fischer hatte sich zeitlebens für die Pflege der bergmännischen Tradition eingesetzt.

Der gebürtige Peißenberger hatte selbst noch untertage gearbeitet. Rund 18 Jahre nach der Schließung gründeten Fischer und viele weitere ehemalige Bergleute 1989 den Knappenverein Peißenberg. Ein Vierteljahrhundert stand Fischer an der Spitze dieses Vereins. Der Verein kümmert sich mit den Bergbaumuseumsfreunden ums Museum am Tiefstollen, lädt zu Ausflügen ein und veranstaltet bergmännische Feste. Ein Höhepunkt im Vereinsleben war Mitte der 90er Jahre der Bau der Knappenkapelle auf der Bergehalde.

Fischer war in Peißenberg als Sohn eines Bergmannes. geboren worden und trat in dessen Fußstapfen. Er machte seine Ausbildung auf der Zeche Prosper in Bottrop, in Duisburg absolvierte er später die Prüfung zum Bergingenieur, ehe er wieder zurück in die Marktgemeinde ging. Dort arbeitete er als Abteilungssteiger im Bergwerk – bis zur Schließung im März 1971. Der Schock darüber saß tief, die ersten Jahre danach dachte niemand an die Pflege der Bergbautradition, die Umstrukturierung der Marktgemeinde mit der Ansiedlung neuer Betriebe wie Siemens, Agfa und MTU stand im Vordergrund. Fischer ging zur Autobahndirektion Südbayern.

Von 1972 bis 2006 im Marktgemeinderat

Auch die Umstrukturierung begleitete Fischer aktiv – als Mitglied des Marktgemeinderates. Für die CSU saß er dort seit 1972; in diesem Jahr scheiterte Bürgermeisterkandidat Fischer nur um wenige hundert Stimmen an Matthias Führler von der SPD, der vor eineinhalb Jahren verstorben ist. Als die CSU 1990 erstmals die Mehrheit im Rathaus eroberte und mit Hermann Schnitzer den Bürgermeister stellte, wurde Fischer zum 2. Bürgermeister gewählt. Dieses Amt gab er 2006 ab, gleichzeitig schied er auch aus dem Marktgemeinderat aus. Für seine Verdienste erhielt er die Bürgermedaille der Marktgemeinde und das Bundesverdienstkreuz.

Fischer war das Miteinander im Marktgemeinderat und in der Ortspolitik stets wichtiger als Parteipolitik. Im Privaten war dem Familienmenschen die Geselligkeit ein Anliegen. Fischer war leidenschaftlicher Schafkopfer.

Vor neun Jahren, kurz nachdem er sein Amt als Vorsitzender des Knappenvereins an Rudi Hochenauer abgegeben hatte, erlitt Fischer einen Schlaganfall, der ihn in seiner Mobilität erheblich einschränkte. Der Verstorbene hinterlässt neben Ehefrau Marianne zwei Kinder, acht Enkel und vier Urenkel. Der Knappenverein werde ihm eine bergmännische Beerdigung mit allen Ehren bereiten, versprach Nachfolger Rudi Hochenauer.

Die Beerdigung

für Franz Fischer ist am Samstag, 22. Juli. Der Trauergottesdienst in der Pfarrkirche von St. Johann mit anschließender Beerdigung beginnt um 9.30 Uhr.