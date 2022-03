Frau baut sturzbetrunken mehrere Unfälle - auf der Rückbank sitzt ihr kleines Kind

Von: Sebastian Tauchnitz

Teilen

Die Beamten vor Ort trauten ihren Augen nicht, als sie auf die Rückbank schauten. © Symbolfoto / dpa

Unfassbares ereignete sich nach Polizeiangaben am Dienstagnachmittag auf der Straße zwischen Böbing und Peißenberg.

Böbing/Peißenberg - Eine aufmerksame Zeugin informierte gestern Nachmittag die Polizei Weilheim über Notruf, dass vor ihr ein Pkw in Schlangenlinien unterwegs sei. Kurz nach 14.00 Uhr war die Frau von Böbing kommend in Richtung Peißenberg unterwegs als ihr der Pkw vor ihr auffiel, da er auf Höhe Osterwald zwei rechts am Fahrbahnrand stehende Leitpfosten abräumte. Trotzdem fuhr der Pkw einfach weiter in Richtung Peißenberg.

Weitere aktuelle Polizeimeldungen finden Sie Tag für Tag in unserem Blaulichtticker.

Noch während des Notrufes geriet der Wagen erneut zu weit nach rechts und stieß zu Beginn der Ammerbrücke vehement gegen den Randstein. Davon erneut unbeeindruckt setzte das Auto einfach seine Fahrt fort. Erst ca. 5 km weiter auf der Umgehungsstraße Peißenberg , einige hundert Meter vor dem Guggenberg-Tunnel, stoppte der Wagen mitten auf der Fahrbahn und eine Frau stieg aus. Die dadurch entstandenen Behinderungen auf der B472 vollkommen ignorierend besah sie sich den offensichtlichen Schaden und war augenscheinlich sehr aufgebracht.

Erst die Polizei konnte die Fahrt stoppen

Kurz darauf setzte sie ihre Fahrt erneut fort - allerdings nur noch im Schritttempo. Schlussendlich stoppte die zwischenzeitlich alarmierte Streife der Polizei Weilheim den Pkw noch vor der Einfahrt in den Tunnel auf einem Parkplatz. Die Frau, eine Landkreisbürgerin, stand erkennbar unter Alkoholeinfluss.

Ein freiwilliger Vortest ergab einen Wert von weit über 2 Promille. Glücklicherweise ist nicht mehr passiert angesichts der Tatsache, dass die Frau ihre 5 Jahre alte Tochter mit im Wagen hatte. Im weiteren Verlauf wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Die durchaus uneinsichtige Dame erwartet nun mehrere Strafverfahren.

Weilheim-Penzberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Weilheim und Penzberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Lesen Sie auch Notfallvorrat anlegen – Kaufen Sie nun nach dieser Checkliste ein Stromausfall, Quarantäne, Hochwasser und Co. – es gibt viele Gründe für einen Notvorrat. Die Bundesregierung empfiehlt folgende Lebensmittel für 10 Tage. Notfallvorrat anlegen – Kaufen Sie nun nach dieser Checkliste ein Ukraine-Russland-Verhandlungen - Putins harte Bedingungen sickern durch Es kommt Bewegung in die Russland-Ukraine-Verhandlungen. Delegationen beider Länder kommen erst in Belarus zusammen, am Donnerstag ist ein Treffen in der Türkei geplant. Der News-Ticker. Ukraine-Russland-Verhandlungen - Putins harte Bedingungen sickern durch

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Weilheim-Schongau finden Sie hier.