„Für Otto Normalverbraucher der Hammer“

Von: Kathrin Hauser

Franz Hoferer und seine Nachbarn leiden unter den hohen Preisen bei Fernwärme. © Gronau

Franz Hoferer aus Peißenberg traute seinen Augen nicht, als er die Höhe der neuen Abschlagszahlungen für die Fernwärmeversorgung der PWG mitgeteilt bekam. Der Preis ist um rund 110 Prozent gestiegen. Die PWG begründet das mit der allgemeinden Preissteigerung in diesem Sektor.

Peißenberg – „Für einen Otto-Normalverbraucher ist das der Hammer“, sagt Franz Hoferer über die Erhöhung der Abschlagszahlungen der „Peißenberger Wärmegesellschaft“ (PWG). Seine Familie ist seit dem Jahr 1979 Kunde de des heimischen Wärmeversorgers, dessen Wurzeln in die Zeit des Bergbaus zurückgehen. Hoferers wohnen in der Stadelbachstraße ganz in der Nähe des Kraftwerks.

Damals sei es als Bewohner dieses Viertels naheliegend gewesen, sein Haus an die Peißenberger Fernwärmeversorung anzuschließen, und das hätten neben ihnen auch viele Nachbarn getan, sagt Hoferer. Insgesamt sind derzeit rund 1000 Haushalte in der Marktgemeinde an das rund 22 Kilometer lange Fernwärmenetz angeschlossen. „Das war all die Jahre auch gut. Am Anfang war es sehr billig.“

Davon kann nun keine Rede mehr sein. Im Sommer sei ein Schreiben von der PWG gekommen, in dem angekündigt wurde, dass der Preis für Fernwärme steigt. Damit die Kunden verstehen, um wie viel der Fernwärme-Preis, der an den Preis für Erdgas gekoppelt ist, steigt, habe das Unternehmen eine Formel mitgeschickt, nach der sich jeder einzelne hätte ausrechnen können, was auf ihn zukommt (siehe Foto). Doch mit dieser Formel konnten Hoferers nichts anfangen: „Ich bezweifle, dass ein Astrophysiker diese Formel versteht“, sagt Hoferer. Vielen ihrer Bekannten und Nachbarn sei es so wie ihnen ergangen.

Deswegen kam diese enorme Preissteigerung um rund 110 Prozent auch ziemlich überraschend für das Peißenberger Ehepaar, das bis zum Sommer eine Abschlagszahlung von 137 Euro pro Monat zu zahlen hatte und nun auf 295 Euro hochgestuft wurde. Wobei Hoferers schon damit gerechnet hatten, dass die Fernwärme teurer wird: „Das die Kosten steigen, war klar. Aber doch nicht über 110 Prozent.“, sagt Hoferer. Diese „kapitalen Sprünge“ seien nicht vorherzusehen gewesen. Auch die Nachbarn hätten über die explodierenden Kosten geschimpft.

Da es beim Anschluss an die Fernwärmeversorgung damals keine Möglichkeit gegeben habe, noch eine zusätzliche Gasleitung zu legen, gebe es jetzt kein Entrinnen: „Wir haben keinen Ausweg und das wird schamlos ausgenutzt“, sagt Hoferer.

Verschiedene Faktoren hätten dazu geführt, dass der Preis für die Fernwärme in die Höhe geschnellt ist, schreibt der Geschäftsführer der PWG, Martin Reh, auf Nachfrage der Heimatzeitung zu diesem Thema: „Zu dem Preisanstieg haben vor allem die extremen Preissteigerungen an den Energiemärkten geführt: Für Gas haben sich die durchschnittlichen Preise für Jahresfutures an den Großhandelsmärkten von 2020 zu 2021 verdoppelt, am Spotmarkt haben sich die Preise mehr als vervierfacht.“ Zudem machten sich die Einführung eines CO2-Preises und der relativ kalte Winter des vergangenen Jahres beim Fernwärmepreis bemerkbar, so Reh.

Über die Preisentwicklung habe die PWG die angeschlossenen Haushalte bereits im Oktober informiert und die Abschlagszahlungen für das vierte Quartal angepasst. Damit sollte „die absehbare finanzielle Mehrbelastung zumindest etwas verträglicher“ werden, schreibt Reh. Für einen Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 20 000 Kilowattstunden pro Jahr ergebe sich eine Erhöhung der Preise gegenüber dem Vorquartal um 41 Prozent und gegenüber dem Jahresdurchschnitt des vergangenen Jahres um etwa 70 Prozent, was rund 112 Euro mehr entspreche.

Hoferers sind nicht die einzigen, die sich über die massive Preissteigerung geärgert haben: „Im Nachgang zum Versand der Jahresrechnung und der neuen Abschläge haben sich verständlicherweise auch bei uns einige Kundinnen und Kunden gemeldet“, so der Geschäftsführer. Dass diese Preise für Fernwärme einige Familien in finanzielle Nöte bringen, hält Reh möglich. „Kundinnen und Kunden können hier auf uns zukommen, damit wir hier gemeinsam eine Lösung finden.“ Zum Beispiel sei eine vorübergehende Senkung der Abschläge oder eine Stundung oder Ratenzahlung der Nachzahlungen aus der Jahresrechnung möglich.

Wie sich die Energiepreise weiter entwickelten, lasse sich nicht sagen, so Reh. Das hänge in erster Linie davon ab, was mit den Gaspreisen geschieht. Für die kommenden Jahre sähen die Energiemärkte eine „gewisse Entspannung, die sich dann in gleicher Weise wie die aktuellen Steigerungen zeitnah auch in den Fernwärmepreisen von PWG niederschlagen würde“, schreibt Reh. Zumindest war das der Stand, bevor Rußland den Krieg gegen die Ukraine begonnen hat. Nun ist mit weiterer Preissteigerung zu rechnen.