Peißenberg darf endlich wieder auf der „Vorwies‘n“ feiern

Von: Kathrin Hauser

Nach zwei Jahren Pause verwandelt sich die Tiefstollenhalle heuer wieder in ein Wies’nzelt. 50 bis 60 Helfer sorgen dafür, dass alles gut läuft © Privat

Nachdem in den vergangenen zwei Jahren sowohl die Wiesn in München als auch die „Vorwies’n“ in Peißenberg ausgefallen sind, hat die Durststrecke nun ein Ende: Am Samstag, 17. September, wird die Tiefstollenhalle wieder zum Wies’nzelt. Und diesmal gibt es sogar ein Jubiläum zu feiern.

Peißenberg – Eigentlich wollten die Mitglieder der Abteilung „Fußball“ im TSV Peißenberg schon im September 2020 das kleine Jubiläum feiern, doch wegen Corona konnte die zehnte „Peißenberger Vorwies’n“ damals nicht stattfinden. Entgegen allen Hoffnungen, dass sich die Lage im Jahr darauf wieder entspannt haben dürfte, war es auch im vergangenen Jahr nichts mit dem beliebten Fest, das regelmäßig die Tiefstollenhalle füllt.

Nun haben sich heuer die Organisatoren des Münchner Oktoberfests entschlossen, das größte Volksfest der Welt wieder stattfinden zu lassen und auch in der Marktgemeinde darf wieder geschunkelt, gesungen, getrunken und gegessen werden. Die Entscheidung, die „Peißenberger Vorwies’n“ wieder zu veranstalten habe die Fußball-Abteilung unabhängig davon getroffen, ob die Münchner Wiesn stattfindet oder nicht, sagt Thomas Lang, der zweite Vorstand der Fußballer und Koordinator des sechsköpfigen Organisationsgremiums. Sie hätten sich vor rund einem halben Jahr Gedanken darüber gemacht, ob es heuer wieder eine Vorwies’n geben soll oder nicht. „Wir haben uns dann entschlossen, es zu machen, wenn es die Corona-Auflagen zulassen“, so Lang.

Nach zwei Jahren Pause sei innerhalb der Fußball-Abteilung der Wunsch groß gewesen, wieder eine Vorwies’n zu feiern und es hätten sich auch viele von außerhalb danach erkundigt, ob die nach dem Oldtimertreffen der „Gasoline-Gang“ zweitgrößte Peißenberger Veranstaltung wieder stattfinden könne. „Wir haben gemerkt, dass die Leute froh sind, wenn sie wieder stattfinden kann“, sagt Lang.

Nun seien die Vorbereitungen zum größten Teil abgeschlossen, und die Fußballabteilung ist guter Dinge, dass die zehnte „Peißenberger „Vorwies’n“ am nächsten Samstag, 17. September, um 19 Uhr beginnen kann. Wie schon üblich, gibt es echtes Oktoberfestbier von „Getränke Mach“, fürs Essen – es gibt Brathendl und deftige Brotzeiten – sorgt diesmal der „Landgasthof zum Eibenwald“. Die musikalische Unterhaltung übernimmt die „Knappschaftskapelle Peißenberg, die die Tiefstollenhalle mit bayerischer Stimmungs- und Oktoberfestmusik in ein Wiesnzelt verwandelt. Im Foyer der Tiefstollenhalle ist zudem eine Bar aufgebaut, an der es Cocktails, Longdrinks und Schnäpse gibt.

Dafür, dass am nächsten Samstag alles gut läuft, sorgen dann 50 bis 60 Helfer aus der Fußball-Abteilung. Sie packen auch beim Auf- und Abbau mit an. „Wir freuen uns auf das Fest, auch wenn es wahnsinnig viel Arbeit ist“, sagt Lang. Nach der zweijährigen Pause sei die Freude darüber groß, wieder gemeinsam feiern zu können, zudem sei die „Peißenberger Vorwies’n“ auch eine gute Möglichkeit, für die Fußballer etwas Geld in die Kasse zu bekommen. „Es ist unsere einzige große Veranstaltung und eine schöne Einnahmequelle“, sagt Lang. Der zweite Vorstand wünscht sich, dass die Peißenberger zahlreich erscheinen: „Ich hoffe, dass die Vorwies’n wieder so gut besucht sein wird wie vor Corona.“