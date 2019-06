Bei Peißenbergs Sieg geht‘s auf die Knochen

Mit dem 2:1 (1:1)-Sieg bei der SG Hausham hat der TSV Peißenberg das Tor zur Kreisliga weit aufgestoßen. Überschattet wurde der Erfolg von der schweren Verletzung von TSV-Torjäger Thomas Jerouschek.

Peißenberg – Eine gute Nachricht gab’s für die Peißenberger schon vor dem Spiel. Johannes Jungmann, der am vergangenen Sonntag im letzten Punktspiel des TSV in Oberhausen die rote Karte gesehen hatte, war vom Sportgericht freigesprochen worden und durfte damit gegen Hausham mitmachen. Am Ende sollte Jungmann auch derjenige sein, der diese Partie zu Gunsten der Peißenberger entschied. Mit einem platzierten Schuss gelang dem TSV-Spielmacher in der vorletzten Minute der regulären Spielzeit das 2:1. Trainer Bodo Nusser war nach dem Spiel hörbar erleichtert, in Euphorie wollte er aber nicht ausbrechen: „Wir haben noch einen langen Weg vor uns.“ Unterm Strich sei der Sieg seiner Elf verdient gewesen und hätte laut Nusser höher ausfallen müssen. Doch verweigerte der Schiri einem laut Nusser regulären Tor von Georg Reich die Anerkennung. „Der Ball war eindeutig hinter der Linie.“ Die Haushamer sorgten nur bei Standardsituationen für Gefahr.

TSV Peißenberg beklagt harte Gangart der SG Hausham

Was Nusser sauer aufstieß, war die seiner Ansicht nach überharte Gangart der Haushamer. Besonders darunter zu leiden hatte Reich. „Bei wirklich jedem Dribbling ist der Schorsch gefoult worden“, beklagte Nusser. Schiedsrichter Fridolin Angerer, dem der Peißenberger Coach insgesamt eine gute Leistung bescheinigte, habe diese Aktionen zu lange ungestraft durchgehen lassen, so Nusser. Erst in der Schlussviertelstunde griff der Unparteiische durch, dann aber richtig. Er verteilte sieben gelbe (zwei für Peißenberg, fünf für Hausham) und eine rote Karte an SG-Spieler Alexander Kloiber (88.). Der hatte Julian Weckerle rüde von den Beinen geholt. Das konsequente Handeln des Unparteiischen war laut Nusser auch bitter nötig, denn „ab der 75. Minute hat’s nur noch gescheppert“.

Rückspiel am Samstag in Peißenberg

Wenn am kommenden Samstag das Rückspiel in Peißenberg über die Bühne geht (Beginn 16 Uhr), wird Peißenbergs Trainer auf Thomas Jerouschek, den Schützen des 1:0 für den TSV (20.), verzichten müssen. Als er Mitte der zweiten Halbzeit im gegnerischen Strafraum zu Boden gerissen wurde, verletzte er sich schwer. „Vermutlich hat er sich erneut die Schulter gebrochen“, befürchtet sein Trainer. Gefährdet ist auch der Einsatz von Georg Reich, allerdings nicht verletzungsbedingt – der 33-Jährige hat seinen Urlaub gebucht. „Wir werden mal mit seiner Frau reden“, so Nusser, „vielleicht geht da noch was“.

Statistik

SG Hausham – TSV Peißenberg 1:2 (1:1)

SG Hausham: Edenhofer – Baumgartner, Siglreitmeier (ab 46. Wagner), Schauer, Kloiber, Grill, Volk, Büchl, Wagenpfeil (ab 48. Beck), Marcks, Trettenhann. TSV Peißenberg: Diem – Huber, Völkle (ab 61. Bock), Kunterweit, Kreutterer, Rawitz, Reich, Hörndl (ab 46. Berner), Jerouschek (ab 68. Graf), Jungmann, Weckerle. Tore: 0:1 (20.) Jerouschek, 1:1 (45.) Trettenhann, 1:2 (89.) Jungmann. Gelbe Karten: Hausham: Siglreitmeier, Baumgartner, Büchl, Marcks, Grill, Schauer – Peißenberg: Kunterweit, Jungmann, Bock. Rote Karte: Hausham: Kloiber (87.). Schiedsrichter: Fridolin Angerer (SC Böbing), Memet Omput und Georg Heiland. Zuschauer: 245.

