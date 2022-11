Peißenberger als Volunteer bei der Fußball-WM in Katar: „Hier freut sich jeder über die WM“

Von: Boris Forstner

Jürgen Stumpf aus Peißenberg mit seinem Volunteer-Kollegen Burhan aus dem Oman in der Straße, in der sie während der Fußball-WM in Doha wohnen. © Privat

Jürgen Stumpf (55) aus Peißenberg hat sich als Volunteer für die Fußball-WM in Katar gemeldet. Seine ersten Erfahrungen sind durchweg positiv.

Peißenberg – Fußballfans im Stadion den Weg zu den Toiletten und Ausgängen weisen oder auch zu den Gebetsräumen – unter anderem das ist die Aufgabe von Jürgen Stumpf in diesen vier Wochen. „Ich bin Ansprechpartner für alle Fans und Touristen“, sagt der Peißenberger. Bis zum Sommer hat er noch die Fußballerinnen des SC Huglfing trainiert und zum Aufstieg in die Bezirksliga geführt, seit vergangenen Donnerstag ist er nun in dem Emirat am persischen Golf. Im Volunteer-Center holte er sich seine Ausrüstung ab, unter anderem Schuhe, Kappi und Jacke („nachts kann es empfindlich kalt werden“), er war auch gleich beim Eröffnungsspiel im Einsatz.

Doch wie kam es dazu? „Ich war schon bei der Fußball-WM 2006 als Volunteer in München im Einsatz“, sagt Stumpf. Dann war lange Pause, ehe er sich 2019 für einen Einsatz bei der Euro 2020 bewarb – die Fußball-Europameisterschaft, die wegen Corona auf 2021 verschoben werden musste und in zahlreichen europäischen Ländern stattfand, darunter auch München. „Wir waren ein Team von rund 25 Leuten, und die zuständige Event-Managerin hat gefragt, ob wir auch in Katar dabei sein wollen“, erzählt Stumpf. Er wollte, zusammen mit zwei weiteren aus dem Volunteer-Team.

Als Volunteer bei der Fußball-WM in Katar: „Alle sind nett und freundlich, die Stimmung ist wirklich toll.

Anders als vor einem Jahr in München, als Stumpf die Einsätze problemlos neben seinem Job bei Roche in Penzberg absolvieren konnte („man ist ja nicht jeden Tag im Einsatz“), musste er sich dieses Mal vier Wochen freinehmen. „Das lief über das Langzeitkonto im Unternehmen“, sagt der Peißenberger, er musste also nicht seinen Jahresurlaub aufbrauchen.

Zugeteilt ist er dem al-Bayt-Stadion in Doha, in dem neben dem Eröffnungsspiel noch fünf weitere Gruppenspiele stattfinden sowie ein Achtel-, Viertel- und Halbfinale. Insgesamt hat Stumpf also neun Einsätze. „Ich könne mich, wenn ich will, aber auch für weitere Dienste in anderen Stadien bewerben“, sagt er. Doch das lässt er erst einmal auf sich zukommen, er will schließlich auch die Eindrücke des Landes auf sich wirken lassen. Er hat schon mal am Strand vorbeigeschaut und will noch einiges anderes sehen.

Von den Debatten und Protesten unter anderem gegen die Menschenrechtslage vor Ort hat Stumpf im Vorfeld natürlich gehört. „Ich könnte mich von daheim auch darüber aufregen. Deshalb wollte ich unbedingt hinfahren und mir selber ein Bild machen“, sagt er. Seine ersten Eindrücke sind uneingeschränkt positiv: „Alle sind nett und freundlich, die Stimmung ist wirklich toll. Hier freut sich wirklich jeder über die Weltmeisterschaft.“

Als Volunteer bei der Fußball-WM: Fehlen europäischer Fans fällt auf

Was auffällt, sei das Fehlen europäischer Fans. „Auch ich bin einer der wenigen Volunteers aus Europa“, sagt Stumpf. Es seien sehr viele Süd- und Mittelamerikaner sowie Nordafrikaner da und natürlich Asiaten, von denen viele auch in dem Land arbeiten. „Während der WM ruht fast alles im Land, auch die vielen Baustellen. Wer sonst dort arbeitet, ist vier Wochen lang in anderen Jobs tätig, unter anderem als Busfahrer“, sagt Stumpf.

Er ist in einem großen Wohnkomplex untergebracht, „den es vor sieben Monaten noch gar nicht gegeben hat. Der wurde in Windeseile hochgezogen, das ist der Wahnsinn.“ Von den beschriebenen Staus war er nicht betroffen, weil die Volunteers schon sieben Stunden vor Spielbeginn im Stadion sein müssen, da war der Verkehr – sie werden mit dem Bus ins Stadion gefahren – noch problemlos.

Für Stumpf, der in der Freizeit im Deutschland-Trikot unterwegs ist, ist sein Katar-Trip ein Urlaub mit Programm – und das sieht heute das Spiel Marokko gegen Kroatien vor. Besonders freut er sich natürlich auf die deutschen Spiele gegen Spanien und Costa Rica, bei denen er auch im Einsatz sein darf – und sich hoffentlich über deutsche Erfolge freuen kann.

