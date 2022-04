„Peißenberger Gabentisch“ sucht Helfer und Spender

Warten auf den wöchentlichen Einkauf: Viele standen am Mittwoch vor dem Pfarrheim St. Barbara an.

Wegen großen Andrangs

Von Kathrin Hauser schließen

Durch die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine hat sich die Situation beim „Peißenberger Gabentisch“ zugespitzt. Mehr als doppelt so viele Kunden wie vor dem Krieg versorgen sich dort nun mit Lebensmitteln. Um das zu bewältigen, ist der Gabentisch auf neue Helfer und Spenden angewiesen.

Peißenberg – Es ist kurz nach 13 Uhr am Mittwoch vor dem Pfarrheim St. Barbara in Peißenberg. Die Glocke der Kirche St. Barbara hat gerade die volle Stunde geschlagen. Obwohl der „Peißenberger Gabentisch“ planmäßig erst in einer Stunde seine Türen öffnen würde, drängen sich jetzt schon etwa 40 Menschen vor dem Eingang. Frauen, Männer, Junge, Alte und Kinder, Deutsche und Nichtdeutsche – so verschieden die Menschen sind, die hier warten, sie alle verbindet, dass sie ohne den „Gabentisch“, der in Peißenberg ein Mal pro Woche stattfindet, nicht genug zu essen hätten. Verschiedene Sprachen sind zu hören hier vor der Eingangstür des Pfarrheimes. Seit ein paar Wochen wird vermehrt Ukrainisch gesprochen.

Seit die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine hier sind, hat sich die Situation beim „Peißenberger Gabentisch“ zugespitzt, wie der Leiter Rudolf Fischer im Pfarrheim St. Barbara berichtet. Es herrscht emsiges Treiben. Die Frauen des Verkaufsteams sind dabei, alles vorzubereiten. Auf den Tischen im Saal türmen sich Brot und Backwaren, Obst und Gemüse, Milchprodukte, Wurst und Käse sowie Grundnahrungsmittel wie Mehl und Zucker.

Während des vergangenen Winters und im Frühjahr seien wöchentlich etwa 40 Kunden mit Ausweis zum „Peißenberger Gabentisch“ gekommen. „Letzte Woche hatten wir doppelt so viele“, sagt Fischer. Die Zahl der Bedürftigen habe sich mehr als verdoppelt, weil auch die aus den Kriegsgebieten in der Ukraine Geflohenen vom „Gabentisch“ unterstützt würden, so Fischer.

Um diesen Zuwachs an Kunden zu bewältigen, benötigt der „Gabentisch“, zu dem sich in Peißenberg die katholischen Pfarreien St. Barbara und St. Johann, die evangelische Friedenskirche und der Caritasverband des Landkreises zusammenschlossen haben, dringend weitere Helfer und Helferinnen sowie Spender, die Geld oder Lebensmittel spenden.

„Wir brauchen mehr Personen, die Nahrungsmittel ausgeben, und mehr Fahrer, die die Lebensmittel in den Supermärkten abholen und einkaufen“, sagt Fischer. Zu der Personalnot kommt noch das Problem, dass die Läden, die den „Gabentisch“ unterstützen, weniger Lebensmittel spenden. „Die Supermärkte kalkulieren knapper und das merken wir“, sagt Fischer. Allein in dieser Woche habe er für 600 bis 700 Euro Ware zukaufen müssen, damit die vielen Kunden auch versorgt werden können. Der Gabentisch sucht also neben Helfern auch Spender. Es seien sowohl Lebensmittel-Spenden – vor allem von haltbaren Waren – als auch Geldspenden willkommen, sagt Fischer: „Wir freuen uns auch über kleine Beträge.“

Es ist 13.30 Uhr, alles ist vorbereitet. Die Helfer entscheiden, schon jetzt zu öffnen, damit alle so schnell wie möglich einkaufen können.

Kontakt

Wer den „Gabentisch“ unterstützen will, kann sich unter Telefon: 08803/3654 im katholischen Pfarramt informieren.