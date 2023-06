Gasoline Gang Peißenberg: Warum dieses Mal die Vorfreude aufs Oldtimertreffen ungetrübt ist

Vintage Motor & Music Festival

Am kommenden Samstag wird Peißenberg wieder zum Treffpunkt für Freunde alter Autos und handgemachter Rockmusik: Das elfte Vintage Motor & Music Festival der Gasoline Gang steigt um die und in der Tiefstollenhalle.

Peißenberg – Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, das Personal für die einzelnen Aufgaben ist eingeteilt. „Wir freuen uns wahnsinnig und geben unser Bestes, dass es ein schönes und friedliches Fest wird“, sagt Franco Colle, der Vorsitzende der Gasoline Gang, die das als Oldtimertreffen bekannte Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg heuer zum elften Mal veranstaltet.

Es blieb friedlich im Vorfeld

Friedlich ist es zumindest im Vorfeld heuer bislang geblieben, was bislang nicht immer so war: In die Vorfreude auf das bei Fans von alten Fahrzeugen und handgemachter Rockmusik beliebten Treffens mischten sich regelmäßig Misstöne. Regelmäßig versuchte ein vom Lärm und Trubel genervter Anwohner, das Oldtimertreffen zu verhindern, indem er dagegen klagte. Doch, wie schon im vergangenen Jahr, ist auch heuer bislang alles friedlich geblieben. Die Marktgemeinde Peißenberg, die Gasoline Gang und der Anwohner haben offensichtlich eine einvernehmliche Lösung gefunden, sodass die Vorfreude auf das Vintage Motor & Music Festival heuer ungetrübt ist.

Dabei dreht sich am kommenden Samstag, 17. Juni, ab 10 Uhr alles um Oldtimer und Musik. Für die alten Fahrzeuge – zugelassen sind alle, die bis zum Jahr 1975 gebaut worden sind – werden in fünf Kategorien Preise vergeben, wie Colle ankündigt: Der schönste europäische Oldtimer wird ebenso gekürt wie der hübscheste aus den USA. Das beste alte Bike und der beste Blechroller bekommen einen Preis und dann gibt es noch eine Auszeichnung für die Wild Things, das „wildeste Fahrzeug“, wie Franco Colle sagt. Ab 10 Uhr ist Einlass.

Musikprogramm kann sich sehen lassen

Auch das Musikprogramm kann sich sehen lassen: Ab 11 Uhr präsentiert DJ Duke Fuzz das Beste aus Rock‘n’Roll, R‘n‘B, Garage und Northern Soul. Ab etwa 14 Uhr findet die Fahrzeugprämierung statt. Ab circa 15.30 Uhr spielen The Lo-Fi Brothers Rockabilly, Blues, Country und Rock’n’Roll, ab etwa 17.30 Uhr spielen Smitty and the Rockin’ Roosters selbst geschriebenen Rockabilly und Rock’n’Roll, bevor ab etwa 19.30 Uhr The Milestones Coverversionen der Rolling Stones, der Beatles, von Deep Purple, Led Zeppelin und Billy Idol präsentieren. Für das Außengelände ist der Eintritt frei.

Dann geht es ab 22 Uhr in der Tiefstollenhalle mit einem Warm Up mit DJ Duke Fuzz weiter, der wieder Rock‘n’Roll, R‘n‘B Garage und Northern Soul präsentiert. Ab etwa 23 Uhr stehen The Rhythm Torpedoes auf der Bühne, die Musik der 50er Jahre in wilden Varianten spielen. Zur Aftershowparty legt wieder DJ Duke Fuzz auf.

Weil auch der größte Oldtimerfan nicht allein von alten Autos und Musik leben kann, ist auch für Speis und Trank gesorgt: Die Palette reicht von typisch bayerischen bis hin zu amerikanischen Gerichten. Zudem gibt es Stände mit zum Beispiel einem Herrenfrisör oder Kinderschminken.

Das elfte Vintage Motor & Music Festival der Gasoline Gang beginnt am kommenden Samstag, 17. Juni, um 10 Uhr an der Tiefstollenhalle in Peißenberg.

