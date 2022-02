„Gasoline Gang“ will wieder Oldtimertreffen in Peißenberg veranstalten

Von: Kathrin Hauser

Als dieses Foto von der Gasoline Gang um Franco Colle (Mitte) entstand, konnte keiner ahnen, dass es eine Pause für das Oldtimertreffen geben würde. © privat

Zwei Mal schon musste das Oldtimertreffens an der Peißenberger Tiefstollenhalle pandemiebedingt ausfallen. Heuer will die „Gasoline Gang“ aber wieder durchstarten: Am 18. Juni soll das nächste Vintage „Vintage Motor & Music Festival“ in gewohnter Form stattfinden.

Peißenberg – Noch ist der Vorsitzende der „Gasoline Gang“ Franco Colle vorsichtig: „Sollten es die Umstände und die Auflagen zulassen, dann haben wir vor, unser ,Vintage Motor & Music Festival’ wieder zu veranstalten.“ In gewisser Weise sind die Freunde der Rockmusik und der alten Fahrzeuge auch gebrannte Kinder, denn in den vergangenen zwei Jahren war nicht einmal eine kleine Ausgabe des Festivals möglich, das in der Region als „Oldtimertreffen“ bekannt ist und in den Jahren zuvor jedes Mal zahlreiche Gäste an die und in die Tiefstollenhalle gelockt hatte.

Heuer soll das anders laufen, wenn es nach Colle und seiner Gang geht. „Wir wollen es nach Möglichkeit durchziehen“, sagt er. Das „Vintage Motor & Music Festival“ soll am Samstag, 18. Juni, als „Back from the Grave Edition“ (deutsch: „Zurück aus dem Grab-Ausgabe“) an die Peißenberger Tiefstollenhalle einladen. Die „Gasoline Gang“ verspricht dazu auf ihrer Facebook-Seite „jede Menge altes Eisen auf Rädern, internationale Live Bands, eine ausgesuchte themengerechte Händlermeile und erstklassige Gaumenfreuden“ – all das, was in den vergangenen zwei Jahren schmerzlich vermisst worden sei.

Weil die Planungen für das Oldtimertreffen vor zwei Jahren schon weit fortgeschritten waren, als sich das Team um Colle dazu entschied, die Veranstaltung pandemiebedingt abzusagen, können die Organisatoren heuer teilweise auf bereits Erledigtes zurückgreifen zum Beispiel beim Musikprogramm: „Ein Teil der Bands hätte vor zwei Jahren schon spielen sollen“, sagt Colle.

Viele hätten bei ihm und seinen Mitstreitern nachgefragt, wann denn das Festival endlich wieder stattfinden könne – auch deswegen habe sich die „Gasoline Gang“ dazu entschlossen, wieder Gas zu geben. „Wir hatten wirklich sehr viele Anfragen und das treibt uns auch an, dass wir es wieder durchziehen“, sagt der Vorsitzende der „Gasoline Gang“.