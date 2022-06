Alexander Dobrindt: War es ein Gaudisprung oder ist es eine Sprungaffäre?

Rigi Rutsch‘n Peißenberg

Von Bernhard Jepsen schließen

Beim Festtag zum 40-jährigen Jubiläum der „Rigi-Rutsch’n“ sprang Alexander Dobrindt unter Applaus des Publikums vom Fünf-Meter-Turm. War es nun ein reiner „Gaudisprung“ des CSU-Landesgruppenchefs im Bundestag oder eine PR-Aktion mit politischer Dimension? Darüber wird hinter den Kulissen heftig diskutiert.

Peißenberg – „Zugabe, Zugabe“, schrie das zahlreich anwesende Publikum im Freibad-Sprungstadion, als Alexander Dobrindt nach seinem ersten Sprung vom „Fünfer“ aus den Fluten stieg. Natürlich genoss der CSU-Landesgruppenchef beim Festtag das „Bad in der Menge“ – und hüpfte gleich noch einmal vom Sprungturm. Zuvor hatte er via Mikrofon verkündet, welch „sensationellen Geburtstag“ die 1982 eröffnete „Rigi-Rutsch‘n“ feiern würde. Gegenüber dem Tagblatt erklärte Dobrindt im Nachklang, dass seine Sprungeinlage gemeinsam mit Bürgermeister Frank Zellner (CSU) und den kurzfristig rekrutierten Peter Blome (SPD) und Neu-Gemeindewerksleiter Stefan Ziegler ein „großer Spaß“ gewesen sei, „der den Leuten erkennbar gefallen hat“. Ein politischer Hintergedanke? „Nein“, sagt Dobrindt: „So etwas brauche ich für mein Ego nicht.“

Aber im kommunalpolitischen Umfeld und auch unter vielen Sympathisanten der „Rigi-Rutsch’n“, die sich speziell nach dem Großbrand 2016 vehement für den Fortbestand eingesetzt haben, sieht man das anders. Öffentlich äußern will sich zur „Sprungaffäre“ keiner. Niemand will als „Spaßbremse“ abgekanzelt werden. Doch der Unmut ist groß. Die CSU, so heißt es hinter vorgehaltener Hand, hätte das Jubiläum für PR-Zwecke missbraucht. Wenn ein Bundestagsabgeordneter mit Ankündigung über Mikro und Live-Kommentar (Stefan Rießenberger) vom „Fünfer“ springe, dann sei das immer mit Publicity verbunden – und die sei auch gewollt gewesen. Dabei sei im Verwaltungsrat der für den Bäderpark zuständigen Gemeindewerke explizit vereinbart worden, bei den Feierlichkeiten keiner politischen Gruppierung eine Bühne zu geben – und schon gar nicht der CSU. Wenn es um den Bäderpark geht, dann sind viele nicht gut zu sprechen auf die Christsozialen. Woher das kommt?

Das Freibad war politisch immer schon ein hochsensibles Thema. Ein Rückblick: Als am 28. Februar 1980 in einer Sondersitzung über den Bau des beheizten Freibads entschieden wurde, stand am Ende ein Votum von 16:9-Stimmen für das 12,2 Millionen D-Mark teure Projekt. Während die SPD-Fraktion geschlossen für das Freibad die Hand hob, gaben die neun Nein-Stimmen ausschließlich Mitglieder der CSU-Fraktion ab. Nur Eugen Trautmann, Franz Kreitmair und Hans Schleicher wichen von der Fraktionsmehrheit ab. Aus den Annalen geht hervor, dass außerhalb des Gemeinderats vor allem die Junge Union und der CSU-Ortverband scharf gegen den Freibadbau schossen – wobei die Bedenken aus heutiger Sicht nicht unbegründet waren. Das Unions-Lager warnte vor den hohen Folgekosten. Und tatsächlich: Das Bäderparkdefizit ist ein Dauerproblem. Die Gemeindewerke haben erst kürzlich beim Markt höhere Verlustausgleichszahlungen beantragt. Fakt ist aber: Wenn es nach der damaligen CSU-Riege gegangen wäre, würde es heute kein Freibad geben – und auch keinen „Fünfer“, von dem man hätte runterspringen können.

Kritisch werden im Rückblick auch die Jahre von 1990 bis 2008 beäugt – also die Amtszeit von Altbürgermeister Hermann Schnitzer (CSU). In dessen Ära wurde wenig bis gar nichts in die Weiterentwicklung des Bades investiert. Auch wurde aus Kostengründen über die Umrüstung in ein Naturfreibad diskutiert, was bei den eingefleischten „Rigi-Rutsch’n“-Fans gar nicht gut ankam. Ebenso wenig wie das Verhalten der Marktratsfraktion von „CSU/Parteilose“ im Jahr 2016 nach dem Brand in der Bäderpark-Gaststätte. Bei einer Kundgebung „Pro-Rigi-Rutsch’n“ am Rathausplatz im Vorfeld einer Gemeinderatssitzung verschanzten sich die Christsozialen im Sitzungssaal. Auch das haben viele Bäderpark-Sympathisanten nicht vergessen.

Und dann ist da noch die jüngere Vergangenheit: Als der Bäderpark 2021 in ein Bundesförderprogramm rutschte, war es Frank Zellner, der bildlich perfekt in Szene gesetzt vor der Reichstagskuppel in Berlin von Dobrindt den Zuschussbescheid überreicht bekam. Gemeindewerksleiterin Ingrid Haberl, die mit ihrem Team und der Marktkämmerei die umfangreichen Zuschussunterlagen ausgearbeitet hatte, erfuhr erst auf Nachfrage der Presse davon. In einer Mitteilung erklärte Dobrindt zudem, dass bald die neue Rutsch-Anlage, nämlich die „Frank-Zellner-Rutsche“, eingeweiht werde. Letztlich nur ein Scherz, aber Haberl empfindet die plakative Namensgebung noch heute als „übergriffig“: „Hausherr im Bad sind immer noch die Gemeindewerke“, betont sie.

Das Kommunalunternehmen (KU) tat sich bezüglich des Festtags im Umgang mit Dobrindt schwer. Der Bundestagsabgeordnete hat sich in puncto Fördergenehmigung (rund zwei Millionen Euro) für das Bad stark gemacht. Dafür ist man von Seiten des KU dankbar. Laut Haberl sollte Dobrindt zunächst Grußworte beim Festakt sprechen, nach der besagten Verwaltungsratsübereinkunft wieder nicht. Und der Sprung vom „Fünfer“? „Wir leben in einer Demokratie“, sagt Haberl: „Jeder kann im Freibad vom Fünfer springen. Ich kann es ihm nicht verbieten.“ Die KU-Chefin bedauert zwar die „nachträgliche Disharmonie“: „Ich will mich aber nicht dran aufhängen. Es sollte ein Fest für die Peißenberger sein.“ Nicht gut fand Haberl jedoch, dass sich Dobrindt – wenn auch nicht beim Festakt – vor seiner Sprungeinlage über die Außenmikrofone an die Badegäste wandte: „Da können die Politprofis aber wohl nicht aus ihrer Haut.“ Wie weit die Absprachen im Verwaltungsrat gingen, darüber gibt es unterschiedliche Darstellungen: „Es ging nur um die Redebeiträge“, erklärt Zellner auf Nachfrage. Die Sprungaktion mit Dobrindt sei das Einlösen eines Versprechens gewesen, das beide bei einem CSU-Neujahrsempfang gegeben hätten: „Wenn wir nicht gesprungen wären“, sagt Zellner, „dann hätte es geheißen, dass wir kneifen.“ Im Gegensatz zu früheren CSU-Generationen gibt es von Zellner ein klares Bekenntnis zum Erhalt der „Rigi-Rutsch’n“ als Familienbad: „Mir ist das sehr wichtig.“

Auch Dobrindt, der früher selbst im Marktrat saß, beteuert, dass ihm die „Rigi-Rutsch’n“ immer eine „Herzensangelegenheit“ gewesen sei. Weil in der Vergangenheit „zu wenig in das Bad investiert“ worden sei, habe er die Werke und die Kommune auf das Förderprogramm aufmerksam gemacht. Das Freibad werde von seiner Seite aus politisch nicht instrumentalisiert. Jeder der gewollt hätte, so Dobrindt, hätte beim Jubiläum vom „Fünfer“ mitspringen können.