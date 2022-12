Gelungener Neustart beim gemeinsamen Elternbeirat in Peißenberg

Nach Corona-Pause

Seit 1999 gibt es den Verein „Gemeinsamer Elternbeirat Landkreis Weilheim-Schongau“ als Zusammenschluss von Elternbeiräten der regionalen Schulen. Wie so viele andere Institutionen und Einrichtungen wurde auch der GEBR von der Corona-Pandemie ausgebremst. Doch im Mai 2022 hat es einen ambitionierten Neustart gegeben.

Peißenberg – Elternbeiräte sind personell zumeist einer starken Fluktuation ausgesetzt. Wenn die Kinder auf eine andere Schule wechseln oder in das Berufsleben starten, verlieren die Eltern für gewöhnlich das Interesse an einer Mitarbeit in den Gremien. Beim „Gemeinsamen Elternbeirat Landkreis Weilheim-Schongau“ (GEBR) ist das anders – zumindest an der Führungsspitze: Seit Anbeginn, also seit nunmehr 23 Jahren, bekleidet Sibylle Rollinger das Amt der Vorsitzenden. „Einer muss ja konstant bleiben“, scherzt die ausgebildete Erziehungsmediatorin. Ohne sie würde es den GEBR vermutlich gar nicht mehr geben. Rollinger ist mit Leidenschaft bei der Sache – und hat nun neue Mitstreiter um sich geschart. Der Neustart des GEBR erfolgte bei der jüngsten Mitgliederversammlung im Mai diesen Jahres, sowohl personell als auch inhaltlich. Neben Rollinger, die in Polling wohnt, sind Monika Proske als stellvertretende Vorsitzende, Angela Bußjäger als Kassiererin und Benno Fieger als Schriftführer ins engere Führungsteam berufen worden. Alle drei kommen aus Peißenberg. Aber auch infrastrukturell ist der GEBR eng mit der Marktgemeinde verbunden. So führt man in der Josef-Zerhoch-Mittelschule eine kleine Geschäftsstelle. Rollinger spricht von einem „tollen Neustart“ des GEBR: „Ich freue mich, dass wir das Ganze neu beleben konnten. Wir sind ein tolles Team.“ Konzeptionell hat man mehrere „Grundanliegen“ herausgearbeitet. Unter anderem sollen die offenen Gesprächskreise zu den Themen „Lese- und Rechtschreibstörung“, „Dyskalkulie – Rechenschwäche“, „Mit AD(H)S leben“ und „Hochbegabung“ fortgesetzt werden. Die Probleme sind zumeist nicht von der Schulart abhängig. „Wir müssen das Denken in Schubladen aufhören“, fordert Rollinger: „Hochbegabung gibt es zum Beispiel nicht nur an Gymnasien.“ Auch der Umgang mit Konflikten und die Frage, wie man die Kinder zum Lernen motiviert, würde nicht im Kontext mit der Schulart stehen: „Wir leben da in derselben Thematik“, weiß Rollinger aus Erfahrung.

Das gilt auch hinsichtlich der Auswirkungen durch die Coronapandemie. „Die Kinder müssen nach den Lockdowns erst wieder lernen, mit dem Schulalltag zurechtzukommen. Sie müssen quasi wieder lernen, wie man lernt“, berichtet Angela Bußjäger. „Die Kinder tun sich sichtlich schwer, wieder Fuß zu fassen“, bestätigt Monika Proske. Laut Rollinger ist Schule mehr als reine Wissensvermittlung, sondern auch ein Ort mit sozialen Kontakten. Um die Folgeerscheinungen von Corona einzudämmen, brauche es mehr Personal – und zwar nicht nur Lehrer, sondern ein „multiprofessionelles Team“. Generell will der GEBR eine Anlaufstelle für Eltern und ein Netzwerk für Elternvertretungen sein, aber „kein Elternverein“, wie Rollinger ausdrücklich betont. Die Probleme sollen im Dialog angegangen werden. Eltern, Lehrer und Schüler sollen von der Arbeit gleichermaßen profitieren: „Wir wollen, dass sich alle in der Schule wohlfühlen und ihre Persönlichkeit entfalten können“, erklärt Rollinger. Sie spricht mit dem Wirken des GEBR von einem „Unterstützungssystem für Schule“, das nicht auf einzelne Protagonisten beschränkt ist. Die Lobbyarbeit muss natürlich an den entscheiden Stellen angebracht werden. Ziel des GEBR ist es deshalb, dass eigene Vertreter in ausgewählten Gremien im Landkreis mit am Tisch sitzen, unter anderem wird die Einbindung in die Jugendhilfeplanung als beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss angestrebt. „Allein dadurch, dass wir existieren, sind wir ein Politikum“, sagt Rollinger, wohlwissend, dass der GEBR viele Projekte nicht von heute auf morgen umsetzen kann: „Es braucht für die Arbeit im GEBR einen langen Atem“, sagt die Dauervorsitzende schmunzelnd.