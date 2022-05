Gelungener Start in die Gesundheitswoche

Von: Bernhard Jepsen

Startschuss der Gesundheitswoche, unter anderem mit den Blaulicht-Organisationen: Matthias Reichhart (schwarzes Polo-Shirt) sowie Michaela Vollmer (3.v.r.; Rigi-Center), Frank Zellner (2.v.r.) und Vize-Bürgermeister Robert Halbritter (1.v.r.) inspizierten die Drohnen-Wärmebildkamera der Johanniter. © Bernhard Jepsen

Die Peißenberger Gesundheitswoche ist eröffnet: Mit einem großen Aktionstag im Rigi-Center startete die Präsentationsplattform am Freitagnachmittag in ihre dritte Auflage. Bis zum 21. Mai gibt es ein vielfältiges Angebot an Workshops, Vorträgen, Schnupperkursen und Mitmachaktionen.

Peißenberg – Auf dem Parkplatz des Rigi-Centers präsentierten sich zum Beispiel die Blaulicht-Organisationen. Unter anderem erteilte die Peißenberger Feuerwehr Löschtraining, und die Johanniter hatten ihre Drohnen-Wärmebildkamera im Gepäck, die bei der Suche von vermissten Personen zum Einsatz kommt. Im Rigi-Center gab es Infostände von der Krankenhaus-GmbH, vom Ohrwerk oder Messungen der Wirbelsäulenstatik im Sanitätshaus Bobaz. Bürgermeister Frank Zellner informierte sich derweil am Stand des Therapiezentrums PRO – nicht ohne Hintergedanken. Zellner wurde erst vor kurzem am Fuß operiert. Der Rathauschef ist von der Gesundheitswoche begeistert: „Sie bietet ein super Angebot – und nichts ist wichtiger als die Gesundheit.“

Bürgermeister muss aufs Gewicht achten

Es sei „wirklich toll“, welch breit gefächertes Spektrum es in Peißenberg geben würde. Zellner, eigentlich schlank, schaute noch am Stand vorbei, bei dem es Ernährungstipps gab: „Meine Frau sagt, ich würde zu viel Zucker essen.“ Doch es gibt noch einen anderen Grund für Zellners Askese: Als Segelflugpilot darf er das maximale Zuladungsgewicht nicht überschreiten. „Wir haben in Paterzell einen alten Flieger, bei dem die Gewichtsgrenze bei 90 Kilo liegt“, so Zellner.

Koordinator hat Knieschmerzen

Die St.-Ulrich-Apotheke indes brachte neuen Schwung in das Immunsystem ihrer Kunden. Für Apotheker Dr. Philipp Kircher ist die Gesundheit „das höchste Gut“ – vor allem angesichts der Tatsache, dass die Gesellschaft immer älter wird. Die Gesundheitswoche biete für Interessierte ein leicht zugängliches, niederschwelliges Angebot. „Es ist schön, dass es die Veranstaltung gibt und sich im Ort etwas tut. Man muss da Matthias Reichhart Respekt zollen“, lobt Kircher den Koordinator der Gesundheitswoche. Zusammen mit dem Sportstudio „Fitlife“ veranstaltet die St.-Ulrich-Apotheke zum Ausklang der Gesundheitswoche am 21. Mai übrigens den „1. Peißenberger Gesundheitslauf“ (Anmeldung unter trainer@fitlife-peissenberg.de). Rund 80 Läufer haben sich bereits angemeldet, darunter die Handball-Inklusionsgruppe und professionelle Triathleten. „Es wird ein bunt gemischtes Teilnehmerfeld“, so Kircher. Zwar werden die Laufzeiten gestoppt, aber die Freude an der Bewegung soll im Vordergrund stehen. Nur einer wird die Fünf-Kilometer-Schleife auf den Guggenberg nicht in Angriff nehmen können – nämlich der Koordinator der Gesundheitswoche: „Ich habe beim Training für den Lauf Knieschmerzen bekommen“, so Matthias Reichhart und schmunzelt.