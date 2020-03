Gelungenes Comeback in Peißenberg

Das „Spiel des Lebens“ feierte in Peißenberg Premiere. Die ehemaligen Leiterinnen der Weilheimer Showgruppe „Vaganti“ inszenierten nach vierjähriger Pause mit einem neuen Ensemble eine atemberaubende Show.

Peißenberg – Das Schicksal, es tritt leise und zurückhaltend auf; es mischt trickreich die Karten und lässt das auf einem alten Sessel liegende Regelwerk schweben: „Meine Spielregeln für mein Leben“, sagt Jack (Barnabas Albrecht) nach einem Blick in das Buch. Eine Anleitung für ein Leben, in dem er nicht nur die Hauptrolle, sondern auch viele Nebenrollen spielt: „Wer bin ich?“, stellt er die schwergewichtige Frage, die sich wohl viele Menschen stellen.

Dann geht sie los, die Pokerrunde mit den inneren Persönlichkeiten des Protagonisten: Junkie Junior (Florian Volkmann), der nach dem Motto „no risk, no fun“ lebt und für Jacks Jugend steht; dessen Freundin Bellina (Susu Padotzke), die das innere Kind symbolisiert und aufs Herz setzt; Rich (Claus Kupreit), für den das Materielle im Vordergrund steht, und Black Hand (Dominik Jobst), der sich nicht an die Regeln hält und dessen Ass im Ärmel der Joker (Enzo Mandara) ist.

Es war durchaus auch eine Art Vabanquespiel – das Comeback von Sylvia und Heidi Kluthe. Nach 20 Jahren hatten die Kluthe-Schwestern Anfang 2016 die Leitung des bekannten Weilheimer Showensembles „Vaganti“ abgegeben – um mal etwas „durchzuschnaufen“ und eine „kreative Pause“ zu machen, wie sie damals erzählten. Um dabei freilich schon im Hinterkopf zu haben, dass sie wiederkommen würden.

Und wie sie wiedergekommen sind! Nach der vierjährigen Pause haben Sylvia (Idee, Konzept, Kostüme) und Heidi (Idee, Konzept, Choreographie) mit ihren eigens für dieses Projekt zusammengestellten 13 Profi- und Laien-Darstellern das „Spiel des Lebens“ auf die Bühne der Tiefstollenhalle in Peißenberg gezaubert: eine zwischen den Pokerpartien zum Teil atemlose Show mit Elementen aus Musik, Schauspiel, Artistik, Akrobatik, Zauberei, Tanz und Poetry. Der Cirque du Soleil und das Gop-Variete-Theater München lassen ein klein bisschen grüßen. Das Schicksal (Lukas Brandl) mischt dabei die Karten immer wieder neu, und auch der Joker gibt dem Pokerspiel und dem Spiel des Lebens neue Wendungen.

Herausragend und eine tolle Reminiszenz an „Vaganti“ sind die Tanz- und Akrobatik-Einlagen, die zum Beispiel Szenen aus dem Biker- und dem Discoleben Jacks zeigen: Lisa Böhlke, Lena Reichert, Anna Schorer und Rosina Speer sowie die kräftigen Herren Marian Beck und Moritz Wendler wissen nach der Vorstellung, was sie getan haben. Auch die Pokerspieler und der Joker mischen bei Akrobatik und Tanz mit. Es fällt schwer – bei den durchwegs starken Auftritten – einen der Darsteller besonders hervorzuheben; aber es muss sein: Florian Volkmann, der Junkie Jr. vom Pokertisch, hat für das Stück eine wunderbar stimmige Musik komponiert, die er auf den verschiedensten Instrumenten spielend szenisch gekonnt in das Stück einbindet.

Das Vabanquespiel hat sich gelohnt, die fast zweijährige Vorbereitungs- und die intensive Probenarbeit haben sich ausgezahlt: Das Premieren-Publikum in der fast ausverkauften Tiefstollenhalle war begeistert. Riesenapplaus, standing Ovations, heftiges Gejohle. Schön, dass sie wieder da sind, die Kluthes und ihre Kreativität. Gerne mehr – und vielleicht nicht erst wieder in vier Jahren.

Ralf Scharnitzky