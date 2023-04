Gemeindewerke Peißenberg eröffnen neue Ladestation auf dem Parkdeck des Rigi-Centers

Von: Bernhard Jepsen

Strom tanken unterm Dach ist auf dem Parkdeck des Rigi-Centers möglich, zeigten (v.l.) Stefan Ziegler, Michaela Vollmer und Stefan Sedlmeir. © jepsen

Die Peißenberger Gemeindewerke bauen ihre Infrastruktur für Elektro-Mobilität aus: Im überdachten Parkdeck am Rigi-Center wurde eine Ladestation für E-Autos in Betrieb genommen.

Peißenberg – Die Tage von Verbrennermotoren dürften gezählt sein. Die großen Autokonzerne wie VW setzen inzwischen voll auf Elektro-Mobilität. Doch damit die Technologie auch wirklich Zukunft hat, braucht es die entsprechende Ladeinfrastruktur. Die Peißenberger Gemeindewerke gehen diesbezüglich mit gutem Beispiel voran. Besucher des Rigi-Centers können nun während dem Einkaufen oder dem Arzttermin bequem ihr Elektro-Fahrzeug aufladen lassen. Im überdachten Parkdeck kann seit kurzem eine mit 22 KW Ladeleistung ausgestattete E-Tankstelle genutzt werden.

Tanken während des Arzttermins

Die Bezahlung wird über die gängigen Ladekarten und -apps abgewickelt. Auch das Laden ohne Vertrag ist möglich – und zwar über das sogenannte „Ad-hoc-Laden“. Dabei wird per Handy und Kreditkarte der Ladepunkt freigeschaltet und bezahlt. Da die Wallbox nicht mit Fördermitteln installiert wurde, könnten die Gemeindewerke den Strombedarf der Ladestation theoretisch auch über fossile Energieträger abdecken – das tun sie aber bewusst nicht: „Das würde nicht unserer Unternehmensphilosophie entsprechen“, betont KU-Projektleiter Stefan Sedlmeir. Wer an der E-Ladestation am Rigi-Center das Ladekabel ansteckt, der bekommt zu 100 Prozent Ökostrom aus dem KU-Portfolio „Rigi-Natur“. Als „coole Geschichte“ bezeichnet es Sedlmeir zudem, dass der Ladevorgang im Tiefparkdeck wettergeschützt abläuft: „Das ist top und genauso wie bei den Sprit-Tankstellen. Dort steht man ja auch unter dem Dach.“

Kooperationspartner bei dem Projekt „E-Ladesäule“ ist das Rigi-Center. „Das ist ein Super-Mehrwert für unsere Besucher“, sagt Michaela Vollmer von der Eigentümerfamilie: „Durch diese Maßnahme gewinnt unser Rigi Center weiter an Attraktivität und wir leisten damit einen Beitrag zur E-Mobilität und dem Klimaschutz.“ Der Standort bietet aber auch für die Gemeindewerke enorme Vorteile. Es sei „wichtig“, so konstatiert KU-Vorstand Stefan Ziegler, dass die Infrastruktur für E-Mobilität an Orten mit hoher Aufenthaltsqualität angeboten werde. „Je attraktiver das Umfeld, umso mehr Umsatz machen wir mit der Ladestation.“ Denn, wie Stefan Sedlmeir ergänzt: „So eine Ladesäule kostet auch Geld. Momentan ist das für uns eher noch eine Art Kundenbindung.“

E-Mobilität wesentlicher Bestandteil der Verkehrswende

Die E-Mobilität ist laut Sedlmeir wesentlicher Bestandteil der Verkehrswende mit stetigem Wachstum. Die Gemeindewerke wollen die Zukunftstechnologie mitgestalten. So sollen demnächst weitere vier Ladepunkte mit staatlicher Förderung errichtet werden. Wo, das muss noch geprüft werden: „Wir suchen noch nach geeigneten Standorten“, erklärt Sedlmeir.

