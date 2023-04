Mit der Gesundheitsmesse beginnt die Peißenberger Gesundheitswoche - Versuch, das ramponierte Image der Krankenhaus GmbH aufzubessern

Von: Bernhard Jepsen

Die Besucher konnten sich an zahlreichen Ständen informieren. © Jepsen

Mit dem „2. Peißenberger Gesundheitslauf“ und einer von der Krankenhaus-GmbH des Landkreises organisierten Messe „Gesundheit Live“ startete am Sonntag die vierte Auflage der Peißenberger Gesundheitswoche. Für die GmbH eine Gelegenheit, den ramponierten Ruf aufzupolieren.

Peißenberg – Man sei in puncto „Gesundheitsversorgung“ im Landkreis „sehr gut aufgestellt“, erklärte Peißenbergs Bürgermeister Frank Zellner (CSU) in seinem Grußwort zum Auftakt der Messe „Gesundheit Live“ in der Tiefstollenhalle. Nun, zumindest was die Krankenhauslandschaft anbelangt, dürfte es im westlichen Landkreis viele Stimmen geben, die das anders sehen. Im Zuge der Debatte um die Zukunft der Schongauer Klinik wurden das Image der Krankenhaus-GmbH und das Vertrauen in die Geschäftsführung ziemlich beschädigt.

Der von der GmbH organisierte Messe-Nachmittag war also irgendwie keine gewöhnliche PR-Veranstaltung. Eine Absage der Veranstaltung, das erklärte GmbH-Pressesprecherin Petra Hunger auf Nachfrage, „wäre das falsche Signal gewesen“. Es sei „ganz wichtig“, nach all den Turbulenzen auf die Bevölkerung zuzugehen: „Die Krankenhaus-Gesellschaft ist für viele Leute ein wichtiger Ansprechpartner“, so Hunger. Die Veranstaltung sei bereits lange vor den Unruhen geplant gewesen. Und wie beurteilt die Pressesprecherin die aktuelle Stimmungslage unter den Krankenhaus-Mitarbeitern? Man sei froh, dass der Geschäftsführervertrag von Thomas Lippmann um fünf Jahre verlängert worden sei und die GmbH-Führung „stabil“ bleibe.

Hunger war im Gespräch mit der Heimatzeitung bemüht, den Fokus auf die inhaltlichen Schwerpunkte der Messe zu legen. Im Foyer der Tiefstollenhalle präsentierten sich an Ständen verschiedene Anbieter wie die Sozialstation, das ambulante Therapiezentrum PRO, das medizinische Versorgungszentrum sowie Selbsthilfegruppen.

Und auch das Gesundheitsamt. Dessen Mitarbeiter Ingo Remesch hatte den Kontakt zu Dr. Karl Volz-Siegemund hergestellt, der sich für Verbesserungen im Bereich der Organspende einsetzt. Der Münchener Arzt, der selbst nierentransplantiert ist, trat als Referent („Organspende schenkt Leben“) und Gesprächspartner auf. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern sei in Deutschland die Zahl derer, die mit einem Spenderorgan versorgt werden könnten, sehr niedrig: „Viele auf der Warteliste müssen sterben“, berichtete Volz-Siegemund: „Man sagt, dass es pro Tag allein drei sind.“ In Österreich und Spanien seien die Zahlen deutlich besser. Ein Grund für die Lage in Deutschland sei, dass es keine Widerspruchslösung geben würde. Weitere Themen bei den Fachvorträgen waren die Darmkrebsvorsorge und die moderne, aber extrem teure, roboterunterstützte Endoprothetik, die von der Krankenhaus-GmbH angeboten wird.

Apropos Krankenhaus: Frank Zellner warb im Kreistag unlängst erneut für eine Zentralklinik mit Peißenberg als Standort. Er werde jedenfalls weiter „im Rahmen meiner Einflussmöglichkeiten“ dafür kämpfen, erklärte der Bürgermeister am Rande der Messe. Die Gutachten würden die Marktgemeinde als „sinnvollste Lösung“ einstufen. Entscheidend sei, ob sich eine politische Mehrheit für Peißenberg als Standort organisieren lasse.

Doch das wird wohl ein Wunschdenken bleiben. Der Kreistag hat der GmbH-Geschäftsführung den Arbeitsauftrag erteilt, die Klinik in Weilheim zur Schwerpunktversorgung auszubauen. Das weiß auch Zellner: „Nach dem momentanen Beschluss des Kreistags und dem Ausgang des Bürgerentscheids ist eine Zentralklinik in Peißenberg nicht mehr so realistisch wie vorher.“