Trauriges Ende eines Peißenberger Traditionsbetriebs: Getränke-„Weißenbach“ hat nach 95 Jahren aufgehört

„Bergkristall trinkt man im Oberland überall“: Das war einer der bekannten Slogans der Firma „Weißenbach“. Vor fünf Monaten hat das Peißenberger Traditionsunternehmen den Betrieb eingestellt – nach 95 Jahren. Ein Teil des Firmensitzes in der Jahnstraße dient aber weiterhin als Umschlagplatz für Getränkelieferungen.

Peißenberg – Man wird sie vermissen, die Getränkelaster der Firma „Weißenbach“, die im ganzen Oberland unterwegs waren. Das von der Hacker-Pschorr-Brauerei als Geschäftspartner adaptierte gelb-orange Farboutfit war das Markenzeichen des stolzen Fuhrparks. In Hochzeiten belieferte der „Rollende Getränkemarkt“, wie „Weißenbach“ auch genannt wurde, rund 2000 Kunden. Alles vom 2500 Quadratmeter großen Firmensitz in der Jahnstraße aus. Doch nun ist Schluss mit der Traditionsmarke. Im Oktober 2021 wurde der Betrieb eingestellt.

Bereits ab 2006 war der Getränkedienst an einen langjährigen Mitarbeiter verpachtet worden. Damals zogen sich Josef, genannt „Joschi, Loichinger und seine Ehefrau Renate aus dem Geschäft zurück. Sie hatten das Erbe des Großvaters und Firmengründers, Michael Weißenbach, fortgesetzt. „Weißenbach“ beschäftigte in der Blütezeit bis zu 20 Mitarbeiter und hatte bis zu neun Lastkraftwagen samt Anhänger im Fuhrpark: „Das war schon was. Da ist ein Zug nach dem anderen vom Hof gefahren“, erinnert sich Josef Loichinger.

Zuletzt wurde die Lage immer schwieriger. Es gab nicht den einen Grund, warum das Geschäft nicht mehr ganz so gut lief. Loichingers Pächter hatte mit Personalnot zu kämpfen. Mitarbeiter mit Führerscheinklasse II (die nötig gewesen wäre, um die 15-Tonner zu fahren) waren auf dem Arbeitsmarkt kaum noch zu rekrutieren. „Die Kundschaft wäre ja da gewesen“, so Loichinger, „aber wer sollte die Ware rausfahren?“

Ein wesentlicher Faktor waren auch die beiden Hochwasser 2016. Die Firmenbauten in der Jahnstraße wurden damals nach Starkregenfällen vom Wörthersbach überflutet. 3000 volle Getränkekisten waren im Keller verstaut. Der Schlamm setzte sich unter die Kronkorken. Die Ware war zum Verkauf nicht mehr geeignet, sie konnte nur noch entsorgt werden. Die Schäden auch an den Gebäuden gingen laut Loichinger in die „zigtausende von Euro“. Über Versicherungen konnten die Schadensummen kaum reguliert werden. „Die Überschwemmung“, so mutmaßt Loichinger im Rückblick: „die war ein Schlag ins Kontor.“ Den Rest erledigte schließlich die Corona-Pandemie.

Während bei Ehefrau Renate durchaus Wehmut ob des Firmenendes aufkommt („Mir hat es schon weh getan, weil ich so lange im Büro mit dabei gewesen bin. Mein Dank gilt unseren vielen treuen Kunden“), nimmt der Gatte das Aus seines Pächters relativ pragmatisch: „Ich bin Betriebswirtschaftler und betrachte das nüchtern.“ Einen kleineren Teil der Immobilien hat er bereits wieder verpachtet – nämlich an einen großen Getränkeblitzzusteller aus dem Raum Dachau. „Die Firma hat den kompletten Kundenstamm übernommen. Im Endeffekt ist ,Weißenbach‘ also doch noch irgendwie da – halt in einer anderen Form“, sagt Loichinger. Von Dachau aus rollt täglich bestellte Ware in die Jahnstraße zur Weiterbelieferung an. „Die Logistik läuft heutzutage ganz anders“, konstatiert Loichinger: „Die Vorratshaltung gibt es nicht mehr.“

Und was passiert mit den leer stehenden Immobilien? Die Loichingers haben sie nach dem Auszug des Pächters aufwendig saniert und modernisiert. Das Kernstück ist die 300 Quadratmeter große, ehemalige Lagerhalle. Dort könnten zum Beispiel Handwerksbetriebe einziehen. Loichinger hätte sich zudem das Post-Verteilzentrum gut in der Halle vorstellen können. Konzernvertreter zeigten bei einer Besichtigung auch Interesse, aber man kam mit der Post, die einen Ersatzstandort für den Betrieb am ehemaligen Postamt sucht, nicht ins Geschäft. Ausgeschrieben wurde die Halle noch nicht, ebenso wenig wie der frühere Leergutplatz. Dort könnten Wohnhäuser errichtet werden. Die Immobilien sollen zwar vermarktet, aber nicht verkauft werden. Das würde sonst laut Loichinger gegen ein ehernes Familiengesetz verstoßen: „Die große Stärke von , Weißenbach‘ war immer, dass wir zugekauft, aber nichts verkauft haben.“