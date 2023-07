Glasfaserausbau hat begonnen: Jede Mengen Baustellen in den nächsten Monaten

Symbolischer Spatenstich in Hohenpeißenberg

In Hohenpeißenberg haben die Bauarbeiten für den Glasfaserausbau begonnen. Die Firma „Unsere Grüne Glasfaser“ startet im Ortsteil Hetten.

Hohenpeißenberg – Auf eine Zeit mit vielen Baustellen im Ort müssen sich die Hohenpeißenberger Bürger nun einstellen. Am Dienstag trafen sich Jimena Marcovecchio, Deployment Manager bei „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG), der Leiter des gemeindlichen Bauamtes, Stefan Fischer und der Hohenpeißenberger Bürgermeister Thomas Dorsch zum offiziellen Spatenstich für den Glasfaserausbau an der Bahnhofstraße.

„Zunächst wird mit zwei Verteilerschränken gearbeitet, die im Ortsteil Hetten stehen“, sagte Fischer beim Spatenstich. Für diesen ersten Teil der Arbeiten wurde eine Zeitspanne von rund zwei Wochen eingeplant. „Es geht dann fließend in die nächsten Abschnitte über“, sagte Fischer. Insgesamt ist geplant, dass die Maßnahme rund ein Jahr dauert. Der zentrale Hauptverteilerpunkt wurde an der Blumenstraße 20 aufgestellt. Von dort aus führen dann die Leitungen in die einzelnen Häuser und Wohnungen, wenn die Eigentümer entsprechende Verträge abgeschlossen haben.

Bauarbeiten in Absprache

Einige Hohenpeißenberger haben bereits einen Vertrag mit der UGG geschlossen, hinter der eine Zusammenarbeit der „Allianz“ mit dem spanischen „Telefónica“-Konzern steckt. In Bayern arbeitet die Firma ausschließlich mit „O2“ zusammen, es werde intensiv mit weiteren Anbietern verhandelt, sagte ein Firmenvertreter bei der Vorstellung im Gemeinderat im Oktober des vergangenen Jahres. „Die Internetgeschwindigkeit ist mit Glasfaser ganz anders“, sagte Marcovecchio beim Spatenstich. Nach Mitteilung der UGG gibt es bis zum 31. August noch gute Konditionen für die, die einen Vertrag schließen wollen.

Die Firma UGG plant den flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes in Hohenpeißenberg – und das eigenwirtschaftlich. Mit diesem Anliegen sei sie auf die Gemeinde zugekommen und habe vorgestellt, wie das ablaufen könne, berichtete Dorsch beim Spatenstich. Damit investiere die Firma mehrere Millionen Euro in die Infrastruktur Hohenpeißenbergs. „Das war ein Angebot, das wir eigentlich nicht ablehnen konnten“, sagte der Bürgermeister.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung im Oktober damals auch einstimmig befürwortet, dass die Firma UGG das Glasfasernetz in Hohenpeißenberg auf eigene wirtschaftliche Verantwortung ausbaut. Dieser Ausbau sei zwar möglich, wenn eine Gemeinde sich quer stelle, sagte Marcovecchio. Ihrer Firma sei wichtig, dass das in Übereinkunft mit der entsprechenden Gemeinde passiere: „Es ist ganz wichtig, dass die Gemeinde dabei ist.“ Die Firma teilt mit, dass die Bauarbeiten in Absprache mit der Gemeinde und deren Bauamt durchgeführt würden.

„Das geht nicht reibungslos“

Die Gemeinde sei sich darüber bewusst, dass der Glasfaserausbau in den kommenden Monaten immer wieder zu Beeinträchtigungen für die Bürger führe, sagte Dorsch, schließlich würden alle Straßen aufgerissen: „Das ist ein ganz schöner Aufwand. Das geht nicht reibungslos.“ Im Gemeinderat sei damals intensiv über das Thema diskutiert worden.

Auch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch kam zur Sprache, dass UGG mit dem Glasfaserausbau in Hohenpeißenberg begonnen hat. „In der Bahnhofstraße wurde alles sauber eingerichtet“, sagte Andreas Ranft (Freie Wähler). Dorsch bestätigte den guten ersten Eindruck. „Wenn wir abgelehnt hätten, hätten wir das vielleicht irgendwann zum Vorwurf gemacht gekriegt.“