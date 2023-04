Glocken der Peißenberger Knappenkapelle läuten wieder

Teilen

Glockenbauer Peter Lorenz hat die neue Glockensteuerung in der Peißenberger Knappengedächtniskapelle installiert. Foto: gallmetzer © gallmetzer

Im November war die Glocke der Knappenkapelle in Peißenberg verstummt. Die mechanische Steuerung, die seit der Erbauung vor knapp 17 Jahren für das Geläut sorgte, ging kaputt. Doch jetzt sorgt ein neuer Antrieb für Freude beim Knappenverein.

Peißenberg – „Der Zahn der Zeit hatte an der Mechanik genagt“, erklärt Wolfgang Neumann, der Schriftführer des Knappenvereins ist und sich in seit einiger Zeit um die Einstellung der Glocke kümmert. Er strahlt, als der Augsburger Glockenbauer Peter Lorenz auf der neuen Bergehalde ankommt. Endlich hat das Warten ein Ende. Lorenz legt sofort los, binnen einer halben Stunde ist die alte Technik ausgebaut.

Eine Technik, „so ähnlich wie beim Transrapid“

Eng ist es im Turm, und der Fachmann für Kirchenglocken muss auf einer Leiter stehend einige Verrenkungen machen, um an die richtigen Stellen zu gelangen. „Die Herausforderung hier ist die geringe Größe. Ich bin eher der Mann fürs Grobe“, sagt Lorenz, der bereits viele prestigeträchtige Projekte wie den Dom in Augsburg und die Frauenkirchen in München und Dresden in seinem Portfolio verbuchen kann.

Bisher lief der mechanische Antrieb der Glocke in Peißenbergs höchstgelegenem Wahrzeichen so ähnlich wie der Kettenantrieb beim Fahrrad, erläutert Lorenz. Der neue berührungsfreie Linearantrieb hingegen funktioniert durch Magnete. Eine Spule mit wechselnden Magnetfeldern bringt eine Scheibe zum Schwingen. „So ähnlich wie beim Transrapid“, scherzt Neumann, als er das in Bläschenfolie gehüllte Kästchen zum Einbau bereitlegt.

Kalender auf 150 Jahre im Voraus ist integriert

„Die neue Anlage ist weniger störanfällig. Es gibt keine mechanischen Verbindungen mehr“, bestätigt Lorenz die adäquate Technikwahl der Knappen. Natürlich ist auch eine Schaltuhr enthalten, die weitergibt, wann die Glocken läuten sollen. Eine Funkuhr sorgt für Präzision. Auf 150 Jahre im Voraus ist außerdem ein Kalender integriert, bei dem alle künftigen Feiertage gespeichert werden können.

Bald sollen Mitglieder die Glocken online steuern können

Der Feinschliff bei der Eingabe begann in der Karwoche. Um die Programmierung will sich Neumann selbst kümmern: „Das ist meine Welt.“ Er hat auch bereits den nächsten Schritt im Kopf: „Wir wollen das alles online von zu Hause steuern können“, so seine Vision, die er bald umsetzen möchte. „Bisher mussten wir immer extra rauffahren, wenn zum Beispiel Schiedung geläutet wurde“, sieht Vereinsvorstand Rudolf Hochenauer die Vorteile der modernen Möglichkeiten. „Es wird höchste Zeit“, kann Mesner Rudolf Tauscher es ebenfalls kaum erwarten, dass die Glocke wieder erklingt. „Das Läuten für die Toten der letzten Monate wird nachgeholt“, verspricht er.

Die Knappen haben noch einen Wunsch

Obwohl die Glocke nun wieder ihre Botschaft nach Peißenberg hinausschickt, hoffen die Knappen auf eine weitere Veränderung. Denn aus Energiespargründen ist das kleine Gotteshaus in der Dunkelheit derzeit nicht beleuchtet. Neumann hat daher einen Wunsch: „Die Kapelle ist ein Wahrzeichen der Marktgemeinde. Es wäre schön, wenn zumindest in den Abendstunden die Strahler wieder angehen dürften.“