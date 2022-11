Grüne in Peißenberg: Zwischen Realpolitik und Wunschdenken

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

Fototermin nach den Neuwahlen: (v.l.) Matthias Bichlmayr, Andreas Krahl, Alexander Seitz-Gutmann (Schriftführer), Sylvia Klotz (Beisitzerin), Michael Sendl, Annette Daiber und Martin Adler. foto: jepse Ich finde es unmöglich, dass der Leopard-2-Panzer noch nicht in der Ukraine ist. Michael Sendl © termin nach den Neuwahlen:

Annette Daiber und Michael Sendl führen weiter den Peißenberger Ortsverband der Grünen. Dem Sprecher-Duo wurde bei der Hauptversammlung das Vertrauen ausgesprochen. Neben den Neuwahlen stand die Debatte um ein Zentralklinikum im Fokus – mit klarer Positionierung des Landtagsabegordneten Andreas Krahl.

Peißenberg – Seitdem die Grünen neben SPD und FDP Koalitionspartner in der Bundesregierung sind, verspürt die Öko-Partei im allgemeinen politischen Diskurs heftigen Gegenwind. „Wir Grünen sind grundsätzlich an allem schuld. Wir sind unter anderem Kriegstreiber und werden auch noch für das Hochwasser in Pakistan verantwortlich gemacht“, brachte es Kreissprecher Martin Adler in seinem Grußwort bei der Jahreshauptversammlung der Peißenberger Grünen mit ironischem Unterton auf den Punkt. Zum Teil werde die Partei mit „Schmutz- und Brutalokampagnen“ in den sozialen Netzwerken verunglimpft. Adler nannte als regionales Beispiel die Diskussionen im Vorfeld der Bürgerbefragung zur Weilheimer Umfahrung. Umso mehr habe er sich darüber gefreut, dass die Mehrheit sich gegen den Bau einer Entlastungsstraße ausgesprochen hat. „Das zeigt, dass sich überparteiliche Bündnisse lohnen“, konstatierte Adler. Die Grünen müssten deshalb ihren Weg konsequent weiterverfolgen und „gute Politik“ machen. „Dann kriegen wir auch etwas durch“, so Adler: „Die Leute sind in ihrer Denkweise nämlich allgemein wesentlich weiter als die bayerische Staatsregierung – zugegeben, da gehört auch nicht viel dazu.“

Michael Sendl, der wie Annette Daiber, bei den Neuwahlen im Sprecheramt bestätigt wurde, teilte Adlers Analyse. Es sei mitunter „uferlos“, welche Stimmungsmache vom rechten Rand und von Verschwörungstheoretikern gegen die Grünen betrieben werde. Die Kampagnen könne man nur aushebeln, wenn man mit der Bürgerschaft in Dialog trete und Aufklärungsarbeit betreibe: „Wir müssen die Öffentlichkeit herstellen.“ Ins gleiche Horn stieß Annette Daiber: „Es ist die fundamental wichtige Aufgabe des Ortsverbands, Kontakt zu den Menschen zu halten.“ Sendl verwies auf die schwierige Gratwanderung zwischen Wunschdenken und Realpolitik. In dem Zusammenhang sei es wichtig, dass es einen regen Austausch zwischen dem Ortsverband und der Fraktion im Marktrat gebe. Apropos Realpolitik: Auch Gastredner Andreas Krahl schnitt das Thema an – und zwar am Beispiel der Berliner Ampelkoalition. „Anstrengend ist Regieren dann, wenn man ausbaden muss, was die Vorgängerregierung 16 Jahre lang nicht gemacht hat.“ Von „Realitäten“ sprach der Landtagsabgeordnete ebenso in Bezug auf die Debatte um ein mögliches Zentralkrankenhaus im Landkreis. Mit Schongau und Weilheim zwei Krankenhaus-Standorte parallel zu betreiben, sei auf Dauer nicht zu finanzieren. „Die Frage ist, ob wir ein Krankenhaus wollen oder gar keines. Die Versorgungsqualität wird mit einer Klinik steigen“, argumentierte Krahl, der einen Ausbau der Notfallversorgung für unverzichtbar hält: „Wir brauchen mehr Hubschrauber und weniger Schwarzwaldklinik.“ Krahls Präferenz für ein Zentralklinikum teilten nicht alle Ortverbandsmitglieder – zumindest nicht vorbehaltlos. Sendl verwies darauf, dass auch eine Zentralklinik der Konkurrenz in Starnberg, München, Murnau und Garmisch ausgesetzt wäre. Und laut Daibers Einschätzung muss man ohnehin das „Übel an der Wurzel packen“.

Die Fallpauschalen würden die Kliniken jedenfalls in die roten Zahlen treiben. Der „Schrumpfprozess“ in der deutschen Krankenhauslandschaft sei politisch gewollt. „Skeptisch“ äußerte sich auch Matthias Bichlmayr, der Sprecher der Grünen-Marktratsfraktion, zur Klinik-Debatte. Demnach sollte es primär nicht darum gehen, eine Spezialklinik im Landkreis zu etablieren, sondern eine ordentliche Notfallversorgung zu gewährleisten.