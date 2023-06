Beim Grüne Sonne-Festival auf dem Hohen Peißenberg entführter Kobold ist nach acht Jahren wieder aufgetaucht

Freude bei Peißenberger Künstler

Von Hans-Helmut Herold

Schreinermeister Michael Pratsch aus Peißenberg hat schon viele Holzskulpturen gemacht. Unter anderem einen Kobold, der beim Grüne Sonne-Festival 2015 als Deko diente und verschwand – nun ist er wieder da.

Hohenpeißenberg – Holz ist die große Leidenschaft von Michael Pratsch. Dabei hat es ihm die Eiche im besonderen Maße angetan. Aus groben und wuchtigen Stämmen hat er in seiner langen Zeit als Schreinermeister, vor allem aber als Bildhauer, viele Skulpturen und Fabel-Gestalten geschaffen. Alle aufzuzählen würde den Rahmen sprengen, aber einige müssen sein. So hat er für den Garten der Wieskirche zwei Zimmermann-Brüder geschnitzt, hat den Jubiläumsbaum, eine Stehle am unteren Parkplatz des Hohenpeißenbergs, geschaffen. Diese Stehle wurde sogar von Kardinal Marx eingeweiht. Auch der nahezu vier Meter hohe Feuerwehrmann vor dem Feuerwehrhaus in Peißenberg ist der Schaffenskraft von Michael Pratsch zu verdanken. Wie gesagt: alles Skulpturen aus guter, alter Eiche.

Irgendwann in der Nacht wurde der Kobold entführt

„Für den Kobold habe ich so fünf Tage hingearbeitet“, erzählt Pratsch. Dann hat er ihn mit den anderen Figuren zum Platz des Festivals der „Grünen Sonne“ auf den Hohenpeißenberg gekarrt. Das Fest konnte beginnen. Irgendwann in der Nacht verließ der Künstler das Gelände, der Kobold blieb. „Hätte mir nie vorstellen können, dass jemand den schweren Holzklotz so einfach wegschleppt“, sagt der Künstler heute. Schließlich misst die Skulptur gut einen Meter. Am nächsten Morgen erhielt Pratsch einen Anruf. Ein Mitveranstalter informierte ihn darüber, dass der Kobold weg war. Und fügte hinzu, dass die Polizei schon die Ermittlungen aufgenommen hat.

+ Dank einer aufmerksamen Spaziergängerin und der Polizei ist der Kobold von Michael Pratsch wieder in Peißenberg gelandet. Kobold diente als Maskottchen © Hans-Helmut Herold

Eine der ermittelnden Beamtinnen war Alexandra S., die während des Festivals als zivile Streife auf dem Gelände eingesetzt war. Sie konnte bestätigen, dass die anderen drei Figuren in Verwahrung genommen wurden, der Kobold aber war weg. So wurde dieser von Pratsch letztendlich als gestohlen gemeldet.

Die Polizei ermittelte

Acht Jahre ist das her. Das Festival „Grüne Sonne“ auf dem Hohenpeißenberg steht wieder vor der Tür, steigt an diesem Samstag, 17. Juni. Und Pratsch ereilte nun der Anruf einer Frau. Sie berichtet ihm, dass sie in der Gegend von Forst mit ihrem Hund spazieren gegangen ist und auf einer Wiese am Waldrand den Kobold gefunden habe. „Sie sei sich ganz sicher, dass es mein Kobold ist, da sie an der Figur die Initialen M.P. entdeckt hat“, erzählt der überraschte Pratsch. Außerdem kenne sie die Art seiner Schnitz- und Bildhauerkunst, teilt die Finderin ihm mit. Ein Handyfoto, das sie an Pratsch schickt, schafft schließlich Gewissheit.

Doch Pratsch ist sich bewusst, dass er die Figur nicht einfach abholen darf. „Das wäre meinerseits Diebstahl gewesen“, sagt er. Er greift zum Telefon, um den Fund der Polizei in Schongau zu melden. Er erinnert sich aber nur noch, dass die Beamtin, die damals den Vorfall bearbeitet hat, blond ist und im ersten Stock des Reviers ihr Dienstzimmer hatte. „Die nette Polizistin war schnell ermittelt, hat auch noch in Schongau ihren Dienst verrichtet“, sagt Pratsch.

Nach acht Jahren ist der Kobold wieder da

Treffpunkt ist schließlich eine Kreuzung bei Forst. Von dort aus bringt die Finderin den Künstler samt Polizistin zur Fundstelle an den Waldrand, wo auch ein alter Bauwagen steht. Wie sich herausstellt, ein beliebter Treffpunkt der Jugend. Nicht nur heute, sondern auch schon vor mehr als acht Jahren. Vor diesem Bauwagen steht der Kobold wie ein Hausgeist, der alles bewachen soll. Seine Identität ist schnell ermittelt. Initialen stimmen, Bilder aus den alten Polizeiunterlagen untermauern die Beweislage. Ein Anruf der Polizistin von der Fundstelle aus bei der Staatsanwaltschaft bringt sofortige Klärung. Der Kobold darf von Michael Pratsch mitgenommen werden.

Es macht natürlich neugierig, wie vor acht Jahren der schwere Kobold vom Hohenpeißenberg bis zu der Waldlichtung bei Forst gekommen ist. Befragungen ergeben nichts Genaues. In dunkle Erinnerungen fällt so mancher Lichtschein. „Der Kobold wurde damals in der Nacht wie ein Maskottchen auf dem Gelände von Gruppe zu Gruppe herumgetragen“, erfährt Pratsch. Und ist dann eben irgendwann an dem Waldrand gelandet. Wurde so im Stillen von Generation zu Generation übergeben. Gehörte einfach die ganze Zeit als Maskottchen dazu. Dank der Finderin mit ihrem Vierbeiner darf der Kobold jetzt wieder im Anwesen von Michael Pratsch „klabautern“.