Kein Scherz: Bayernpartei-Vorsitzende will Grünen-Chef Habeck Einreise nach Bayern verbieten

Ginge es nach Regina Schropp, müsste Grünen-Chef Robert Habeck die Einreise nach Bayern verboten werden. Klingt absurd, doch die Bayernpartei-Vorsitzende meint es ernst.

Peißenberg – Die Vorbereitungen für die Festwoche, die anlässlich „100 Jahre Markt Peißenberg“ gefeiert wird, laufen auf Hochtouren. Einer der vielen Höhepunkte dabei ist der politische Abend, für den die Marktgemeinde Robert Habeck, den Bundesvorsitzenden von „Bündnis 90/Die Grünen“, als Gastredner verpflichten konnte.

Bayernpartei-Kreisvorsitzende Schropp will Habeck Einreise in Freistaat verbieten

Doch wenn es nach Regina Schropp, der stellvertretenden Generalsekretärin und Kreisvorsitzenden der Bayernpartei, geht, dann steht die Marktgemeinde am 24. Juni ohne Redner da. Denn nach der Vorstellung von Schropp soll Habeck an der Landkreisgrenze abgewiesen werden, wenn er zum politischen Abend nach Peißenberg fahren will.

Die Peißenbergerin, die Mitglied im Kreistag ist, hat aus diesem Grund einen entsprechenden Antrag an den Kreisausschuss gestellt. „Der Kreisausschuss möge beschließen: Die Einreise des Grünenpolitikers Robert Habeck am 24. Juni in den Landkreis Weilheim-Schongau wird untersagt“, schreibt Schropp. Habeck habe sich „wiederholt bayernfeindlich geäußert“. Das rechtfertige ihrer Ansicht nach ein solches Einreiseverbot.

Antrag wurde im Büro Habeck für Witz gehalten

+ Regina Schropp, die stellvertretende Generalsekretärin und Kreisvorsitzende der Bayernpartei © privat „Man muss mal ein Zeichen setzen“, sagt Schropp auf die Frage nach den Beweggründen für ihren Antrag. Nachdem sich in Peißenberg einige gegen den Auftritt Habecks ausgesprochen hätten, habe sie die Idee gehabt, es auf einem offiziellen Weg zu versuchen. „Nichts ist unmöglich“, sagt sie über die Erfolgsaussichten für ihre Idee.

Für den Fall, dass es Habeck trotz ihres Antrag gelingt, am 24. Juni in den Landkreis einzureisen und in Peißenberg zu reden, plant Schropp eine Gegenveranstaltung, für die sie sich mit mehreren anderen Gruppierungen zusammenschließen möchte. „Wenn sich jemand so äußert, was will er dann da?“, fragt sich die Bayernpartei-Politikerin.

Habecks Büro stufte Schropp-Antrag als Witz ein

Obwohl er dazu die Grenzen des Landkreises und des Freistaats überwinden musste, ist dieser Antrag auch in Habecks Büro in Berlin angekommen. Doch dort wurde das Schreiben zunächst schlicht nicht ernst genommen und als Witz eingestuft.

Nachdem klar war, dass dieser Vorstoß der Bayernpartei-Politikerin der bittere Ernst ist, reagierte auch Robert Habeck selber: „Ich habe Bayern als sehr weltoffen und gastfreundlich erlebt. Einreiseverbote passen also gar nicht zu dem Bayern, das ich kennen- und schätzen gelernt habe.“

Bürgermeisterin Vanni hält Schropps Anliegen für „Faschingsscherz“

Dass es sich um Satire handelt, dachte zunächst auch der Grünen-Landtagsabgeordnete Andreas Krahl, doch dann sei ihm bewusst geworden, dass der Antrag ernst gemeint ist. „Es ist witzig und traurig zugleich, dass das Realität ist“, sagt Krahl.

Abgesehen davon, dass die Idee Schropps rechtlich jeglicher Grundlage entbehre, sei ihr Vorstoß eine bessere Werbung als jede Plakatierung. Eine Partei wie die Grünen, die weltoffen auftreten würden, passe eben nicht in das Weltbild einer Frau Schropp.

Manuela Vanni, die Peißenberger Bürgermeisterin, kann den Antrag ebenfalls nicht ernst nehmen: „Ich denke, es kann sich nur um einen verspäteten Faschingsscherz handeln von jemandem, der nach Wahrnehmung heischt.“

