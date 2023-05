Handfeste Auseinandersetzung in Asylunterkunft in Peißenberg

Von: Kathrin Hauser

Teilen

Die Polizei musste bei einem handfesten Streit in einer Asylunterkunft in Peißenberg einschreiten. © Friso Gentsch

Peißenberg – Am Freitag den 28. April, kam es gegen 20.30 Uhr in einer Asylunterkunft in Peißenberg zu einer handfesten Auseinandersetzung. Die Polizei musste einschreiten.

Wie die Polizei berichtet, bedrohte ein stark alkoholisierter 55-jähriger Ukrainer bedrohte seine drei ebenfalls ukrainischen Zimmermitbewohner verbal mit dem Tode, woraufhin ein lautstarker Streit unter den Bewohnern entbrannte. Ein hinzugezogener Securitymitarbeiter der Unterkunft wollte dem 55-jährigen nun seinen Alkohol wegnehmen. Das ließ sich der Aggressor jedoch nicht gefallen und versetzte dem 66-jährigen Securitymitarbeiter einen Schlag in das Gesicht. Dieser erlitt ein Hämatom am Auge und musste vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden. Der Streit konnte schließlich durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Weilheim beendet werden. Den 55-jährigen Ukrainer erwarten nun Strafverfahren wegen Bedrohung und Körperverletzung.