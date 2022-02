Haushalt 2022: Peißenberg machen geringe Steuereinnahmen zu schaffen

Ohne staatliche Schlüsselzuweisungen und Förderzuschüsse für Investitionen wäre Peißenberg finanziell nicht handlungsfähig. Das Problem ist nach wie vor die zu geringe Steuerkraft der Gemeinde. Für 2022 kann Marktkämmerer Michael Liedl aber dennoch einen soliden Haushalt präsentieren.

Peißenberg – Der Dezember ist für die Marktkämmerei alle Jahre ein nicht ganz unspannender Monat. Dann nämlich wird regelmäßig die Höhe der Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich für das darauffolgende Jahr bekanntgegeben. Die Gelder dienen dazu, die unterschiedliche Steuerkraft der Kommunen zu nivellieren. Und für Peißenberg hat die Schlüsselzuweisung nahezu existenzielle Bedeutung: Die Höhe der Zuweisung entscheidet letztlich darüber, ob der Budgetausgleich gelingt.

Im Dezember 2021 ging erfreulicherweise im Rathaus frohe Kunde aus der Landeshauptstadt ein: Die Schlüsselzuweisung für Peißenberg wurde demnach 2022 auf knapp 4,33 Millionen Euro festgesetzt. Das sind satte 17 Prozent mehr als in der Vorperiode. Der Markt hängt also am Tropf staatlicher Gelder. Ein Grund zum Schämen? In der jüngsten, vorberatenden Haupt- und Finanzausschusssitzung gab Liedl dazu eine klare Antwort: „Schlüsselzuweisungen sind dafür gemacht, dass Kommunen ihr Selbstverwaltungsrecht ausüben können. Das ist nichts, was Peißenberg exklusiv erhält.“ Die Statistik belegt Liedls Argumentation: Demnach erhalten immerhin 85 Prozent aller bayerischen Kommunen Schlüsselzuweisungen.

Ein Parameter, der Peißenbergs nicht ganz einfache Finanzlage beschreibt, ist die „Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit“. Die wird sich im Haushaltsjahr 2022 vermutlich umgerechnet unter fünf Prozent der bereinigten Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts bewegen und ist daher laut Liedl als „ungünstig“ zu bewerten. Peißenbergs Dauerproblem ist und bleibt die schwache Steuerkraft. 2022 wird sie voraussichtlich 856,77 Euro pro Einwohner erreichen. Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Kommunen liegt bei 1639,78 Euro.

Der Hauptgrund für das schwache Niveau ist nach wie vor die Gewerbesteuer. Die Einnahmen sind zwar in den vergangenen Jahren gestiegen, aber andere Kommunen machen im Vergleich eben deutlichere Einnahmesprünge. Mit drei Millionen Euro wird der Ansatz für 2022 bei der Gewerbesteuer wieder vorsichtig kalkuliert: „Wir hätten höher reingehen können“, erklärte Liedl bei der Haushaltspräsentation im Ausschuss. Im Vorjahr waren es statt der prognostizierten 2,9 Millionen Euro in der Jahresrechnung am Ende 3,4 Millionen Euro.

Die Vorjahresperiode verlief im Vollzug besser als erwartet. Der Griff in die Rücklagen fiel moderat aus, weshalb Peißenberg zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 über ein ordentliches Polster in Höhe von 5,7 Millionen Euro verfügt: „Das Glas hat sich von halb leer zu halb voll entwickelt“, drückte es Bürgermeister Frank Zellner (CSU) im Ausschuss aus. Liedl lobte die Ausgabendisziplin, allerdings verwies er auch darauf, dass einige Investitionen nur verschoben wurden. Dass der Vermögenshaushalt, in dem die Investitionen dargestellt werden, mit knapp 12,26 Millionen Euro ein um 55 Prozent größeres Volumen aufweist, kommt nach Erklärung des Kämmerers nicht überraschend. Der Vermögenshaushalt wird mit knapp 5,5 Millionen Euro zu einem großen Teil über staatliche Zuschüsse und Investitionsförderungen finanziert. Auch ist im Etat 2022 neben einer Rücklagenentnahme (rund 3,5 Millionen Euro) eine Kreditaufnahme (2,2 Millionen Euro) eingeplant – die erste seit 2016. Damit würde sich Ende 2022 ein Schuldenstand von umgerechnet 507 Euro pro Einwohner ergeben. „Das ist in Ordnung und verantwortbar“, so Liedl. Der Landesdurchschnitt liegt bei 699 Euro.

Die Schulden werden unter anderem aufgrund der Investitionen in den Hochwasserschutz bis Ende 2025 voraussichtlich auf 17,4 Millionen Euro anwachsen. Und ob das bereits das Ende der Fahnenstange ist, darüber kann nur spekuliert werden. Im Investitionspaket sind zum Teil Maßnahmen enthalten, für die es bislang nur Kostenschätzungen, aber keine validen Berechnungen gibt (Stichwort: Aktivzentrum). Der Schuldendienst, so betonte Liedl, wird die Handlungsfähigkeit des Marktes „stark einschränken“: „Aber wir werden damit umgehen.“ Walter Wurzinger (Freie Wähler) verwies im Ausschuss in dem Zusammenhang auf mögliche Probleme bei der Kreditwürdigkeit. Immerhin sei beispielsweise von der großen Politik geplant, die Vergabe von Fremdkapital an Nachhaltigkeitsparametern zu koppeln.

Groß debattiert wurde über den insgesamt knapp 37 Millionen Euro schwere Etatplan für 2022 im Ausschuss nicht mehr. Der Marktrat hatte sich bereits zuvor zu einer internen Haushaltsklausur getroffen. Demnach war es nur eine Formsache, dass der Ausschuss in seinem Beschlussvorschlag für den Marktrat einhellig die Zustimmung zum Haushaltsplan empfahl.