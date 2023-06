Fast jeder Peißenberger kennt sie: Hebamme aus Leidenschaft feiert 95. Geburtstag

Von: Sebastian Tauchnitz

Teilen

Bürgermeister Frank Zellner ließ es sich nicht nehmen, Angela Prinzing persönlich zu ihrem 95. Geburtstag zu gratulieren. Reisen, Musik, Tanzen, der eigene Garten: Das Leben hat so viel zu bieten © MARKTGEMEINDE

Ihren 95. Geburtstag feierte jetzt Angela Prinzing in Peißenberg. Ein langes, bewegtes Leben liegt hinter der rüstigen Seniorin, die viele noch als Hebamme kennen. Ein Porträt über eine Frau, die schon früh genau wusste, was sie wollte. Und was nicht.

Peißenberg – Die Zeiten waren andere. Und doch, eines war Angela Prinzing schon früh klar: Im Gaststättengewerbe, in dem ihre Familie tätig war, da sieht sie ihre Zukunft nicht. Sie will Menschen helfen, genau wie ihre Tante, die als Krankenschwester arbeitet und die ihr großes Vorbild ist. Die Tante, sie hilft ihr, obwohl die Zeiten schwer sind.

Sie organisiert ihr eine Stelle als Hilfsschwester in Frankfurt. Doch Angela Prinzing will mehr. Sie hört einen Vortrag über den Beruf der Hebamme, in Windeseile ist die Entscheidung gefallen. Ihre erste Frage an den Referenten ist: „Was muss ich machen, um Hebamme zu werden?“

Mit dem Radl durch den Tiefschnee

1950 ist es soweit: Die 22-Jährige besucht die Hebammenlehranstalt der Uni-Frauenklinik in Marburg an der Lahn. Zwei Jahre später macht sie ihren Abschluss und kehrt zurück ins niederbayerische Wallersdorf, wo die in Hamburg geborene Jubilarin ihre Kindheit verbracht hat.

Es folgten anstrengende, teils abenteuerliche Jahre als frei praktizierende Landhebamme. Bei Wind und Wetter, nachts im Tiefschnee – immer ist sie unterwegs zu ihren Patientinnen. Erst mit dem Fahrrad, wenig später am Steuer des eigenen Autos. Im Nachhinein sagt sie, dass sie viele Erfahrungen gesammelt hat damals in Wallersdorf.

Der fesche Urban auf dem Motorroller

Ein paar Jahre später ist sie in München auf der Suche nach der Maistraße, wo sich die Frauenklinik befindet. Sie fragt den feschen jungen Mann mit dem Motorroller nach dem Weg. 1957 heiratet sie ihn, Urban Prinzing, Steiger im Peißenberger Bergwerk. Ein Jahr später ziehen sie nach Peißenberg, noch einmal zwölf Monate später ist das Glück perfekt. Der kleine Bub ist da, eine Hausgeburt. Sie nennen ihn als Erstgeborenen, so will es die Familientradition, Urban.

1961 kommt die kleine Angelika zur Welt – auch zu Hause an der heutigen Thalackerstraße. Die Familie wächst, irgendwann sind drei Enkel da, mittlerweile ist Angela Prinzing Uroma.

Mit 50 der Neustart ins Berufsleben

Doch ihr Traum davon, als Hebamme zu arbeiten, ist nicht ausgeträumt. Immer wieder übernimmt sie Urlaubsvertretungen bei Kolleginnen im Landkreis Weilheim, kurzzeitig ist sie in einem privaten Entbindungsheim in Pähl tätig.

1978 wird dann – ein Glücksfall für Angela Prinzing und für Peißenberg, wie sich später zeigen sollte – eine Hebammenstelle in Peißenberg frei. Angela Prinzing ist da schon 50 Jahre alt, in einem Alter, in dem manche an den Ruhestand denken. Doch nicht sie. Sie steigt wieder voll ins Berufsleben ein, baut gemeinsam mit Dr. Plattner die Entbindungsstation am Peißenberger Krankenhaus auf. Die Zahl der Frauen, die dort entbinden, wächst schnell.

Kein Einkauf, ohne Mütter zu treffen, die bei ihr entbunden haben

Kein Wunder, dass sie auch am Bett steht, als der 10 000 Einwohner von Peißenberg in der Marktgemeinde das Licht der Welt erblickt. Wieder zehn Jahre später, 1988, bereitet sie sich langsam auf den Abschied aus dem Berufsleben vor. Ein Abschied auf Raten: Immer wieder übernimmt sie noch Nachbetreuungen oder springt im Urlaubsfall ein.

„Mit Fachwissen, Einfühlungsvermögen und Sorgfalt hat sie viele Peißenberger gesund auf die Welt gebracht“, meinte Bürgermeister Frank Zellner, der diese Woche zum Gratulieren vorbeischaute. Noch lange Zeit vergeht nach ihrem Eintritt in den Ruhestand kein Einkauf oder Spaziergang am Markt, ohne dass nicht irgendeine Mutter um die Ecke kommt, die bei ihr entbunden hat.

Bürgermeister kommt zum Gratulieren

Und doch: Ihr Mann Urban und sie, sie genießen den Ruhestand. Bereisen die Welt, kaum ein Land, in dem die beiden nicht gewesen sind. Und da ist der Garten, ihr anderes großes Hobby. Den grünen Daumen, den hat Angela Prinzing wohl von ihrem Vater geerbt, der aus einem Gärtnereibetrieb kam.

Die Blumengestecke für die Familienfeiern oder den Namenstag, die macht sie selbst – Ehrensache. Und wenn sie allein bei ihrer Arbeit ist, da läuft meistens flotte Musik. In ihrer Jugend, da hat sie mit ihrer Schwester keinen Tanz ausgelassen. Der Urban, ihr Mann, teilte später diese Leidenschaft nicht so ganz, wie sie verrät.

Heute, mit 95, da lässt es Angela Prinzing ein bisschen ruhiger angehen. Sie genießt das Beisammensein mit ihrer Familie. Und hofft, dass sie noch weitere Urenkel kennenlernen darf.

Doch zunächst, da musste erst einmal der Ehrentag einer ganz besonderen Peißenbergerin gebührend gefeiert werden. Und zu erzählen gab es dabei garantiert mehr als genug.