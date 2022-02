Heckenrückschnitt statt Verkehrsspiegel

Von: Bernhard Jepsen

Ein – nutzloser – Spiegel (siehe roter Pfeil) würde im Kreuzungsbereich am Rigi-Center bereits stehen. Leider an der falschen Stelle. Trotz Heckenrückschnitt ist die Sicht von der Bergwerkstraße in die Sulzer Straße nicht optimal. Einen Verkehrsspiegel – zumindest einen, der Sinn ergibt – wird es dort aber ebenso wenig geben wie an der Kreuzung Wörther Straße/Bürgermeister-Leibold-Straße. © jepsen

Verkehrsspiegel sollen in der Regel dazu dienen, um an unübersichtlichen Kreuzungen die Verkehrssicherheit zu erhöhen – möchte man meinen. Doch für das Nadelöhr Sulzer Straße/ Bergwerkstraße am Rigi-Center lehnt die Peißenberger Rathausverwaltung nach Rücksprache mit den Fachbehörden eine „Spiegellösung“ ab.

Peißenberg – Für Autofahrer, die von der Bergwerkstraße nach links oder rechts in die Sulzer Straße einbiegen wollen, gleicht das Einbiegen in die Vorfahrtsstraße mitunter einem Blindflug. Die Fahrzeuglenker müssen sich langsam vortasten. Bis sie wirklich freie Sicht auf den Verkehr haben, stehen sie mit ihrem Auto bereits meist mitten auf der Sulzer Straße. Eine ziemlich gefährliche Angelegenheit. Dass der Kreuzungsbereich nicht richtig funktioniert, ist der Rathausverwaltung längst bekannt. Aber was tun?

Im November hatte Matthias Reichhart (Bürgervereinigung) im Marktrat für den neuralgischen Kreuzungsbereich am Rigi-Center die Anbringung eines Verkehrsspiegels vorgeschlagen. Auch seine Fraktionskollegin Cornelia Wutz brachte eine solche „Spiegellösung“ ins Spiel – und zwar für die Ausfahrt von der Bürgermeister-Leibold-Straße in die Wörther Straße. Die Rathausverwaltung wurde mit einer Überprüfung beauftragt. Die Ergebnisse der Begutachtung stellte die stellvertretende Bauamtsleiterin, Birgit Thaller, in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses vor. Ihr klares Urteil: „Die Anbringung von Verkehrsspiegeln befürworten wir nicht.“

Beide Verkehrsbereiche, so berichtete Thaller, seien gemeinsam mit Vertretern des Landratsamts und der Polizei untersucht worden. Dabei habe man festgestellt, dass die Sichtachsen sowohl im Kreuzungsbereich am Rigi-Center als auch an der Wörther Straße durch Thujenhecken behindert werden. Die Grundstückseigentümer seien daraufhin von der Gemeinde aufgefordert worden, die Hecken zurückzuschneiden. „Das ist inzwischen auch passiert“, konstatierte Thaller im Ausschuss. Mit den Fachbehörden sei die Thematik „Verkehrsspiegel“ zudem ganz allgemein erörtert worden. Der Tenor laut Thaller: „Verkehrsspiegel werden als restriktiv zu handhabende Maßnahmen gesehen.“ Im Subtext heißt das: Gibt es mildere Mittel, um die Verkehrssituation zu verbessern, muss auf diese zurückgegriffen werden. In den konkreten Fällen war das der Rückschnitt der Thujenhecken.

Thaller verwies auf die Einschätzung der Polizei, wonach Verkehrsspiegel nur eine „vermeintliche Verkehrssicherheit“ suggerieren würden. Die Spiegel seien anfällig für Verschmutzungen, sie würden oft nur ein verzerrtes respektive verkleinertes Bild darstellen, Blendgefahr durch Sonneneinstrahlung oder Scheinwerfer hervorrufen und tote Winkel verursachen – oft zum Leidwesen von Fußgängern und Radfahrern. Im Fall der beiden Kreuzungsbereiche käme noch ein weiteres Problem hinzu: Aufgrund von Parkbuchten und Straßeneinmündungen, so Thaller, sei die Anbringung von Spiegeln weder am Rigi-Center noch an der Kreuzung Wörther Straße/Bürgermeister-Leibold-Straße de facto „fast nicht möglich“. Das war letztlich eine ganze Litanei an Ablehnungsgründen, die von der Rathausverwaltung aufgefahren wurden. Überzeugend klangen sie zumindest für zwei Ausschussmitglieder nicht. „Schade, dass das nicht umgesetzt wird“, erklärte Stefan Rießenberger (Bürgervereinigung) mit ironisch untermalter Ergänzung: „Wenn ich die negativen Argumente höre, dann sollten wir uns überlegen, ob wir nicht alle Verkehrsspiegel in Peißenberg abbauen.“

Ähnlich kritisch äußerte sich Matthias Bichlmayr: „Es wird ja so dargestellt, als ob ein Spiegel gefährlicher ist als die Situation auf der Straße selbst“. Die vorgebrachten Gegenargumente bezeichnete der Fraktionssprecher der Grünen als „grotesk“: „Mit einem Verkehrsspiegel fühle ich mich deutlich sicherer.“ Dennoch: Sowohl an der Kreuzung Sulzer Straße/Bergwerkstraße als auch an der Ecke Wörther Straße/ Bürgermeister-Leibold-Straße wird es keine Verkehrsspiegel geben. Obwohl, stimmt nicht ganz: An der Sulzer Straße (siehe Bild, roter Pfeil) steht bereits ein Verkehrsspiegel – einst gedacht für den ausfahrenden Verkehr vom Rigi-Center-Parkplatz. Doch die nördliche Zufahrt ist inzwischen eine Einbahnstraße in Richtung der Parkflächen. Der Spiegel hat also keine Funktion mehr.