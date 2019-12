Die neue Bühnenshow der Kluthe-Schwestern

Heidi und Sylvia Kluthe melden sich auf der Bühne zurück: Die ehemaligen Leiterinnen der Weilheimer Showgruppe „Vaganti“ inszenieren mit einem neuen Ensemble ein neues Gesamtkunstwerk: „Spiel des Lebens“. Premiere ist im Februar in Peißenberg.

Weilheim – „Vaganti“ und die Schwestern Kluthe, das war 20 Jahre lang praktisch eins. Von 1994 an haben die beiden die renommierte Artistikgruppe im TSV Weilheim mit aufgebaut – und sie zu außerordentlichen Erfolgen geführt. „Vaganti“ hatte umjubelte Auftritte zum Beispiel beim Münchner Tollwood-Festival und in Berlin, belegte bei internationalen Show-Wettbewerben vordere Plätze, reiste 2013 sogar nach Südafrika. Highlights in der Heimat setzten vier komplett eigene Theaterproduktionen im Weilheimer Stadttheater: Allein die Show „Hinterhofhelden“ im Jahr 2015 war neunmal ausverkauft.

Kreative Pause nach dem „Vaganti“-Abschied

Danach gaben Heidi und Sylvia Kluthe die Verantwortung bei „Vaganti“ ab, wollten nach – wie sie selber sagen – wunderschönen, aber auch kräftezehrenden Jahren „mal etwas durchschnaufen“. Doch die Lust an Kunst und Bühne ist geblieben – und suchte sich nach einer kleinen kreativen Pause eine neue Form. Das Ergebnis ist das „Spiel des Lebens“, das die beiden Weilheimerinnen mit ihrer eigenen, frisch gegründeten Agentur „Hotspot“ präsentieren.

Von den Texten bis zu Tanzchoreografie, von Artistik bis Zauberei ist in „Spiel des Lebens“ wieder alles selbst entwickelt, erstmals sind auch große Teile der Musik selbst komponiert. Die Kluthes bildeten dafür ein hoch motiviertes Ensemble von zwölf Künstlern – „zur Hälfte Profis, zur Hälfte aufstrebende junge Künstler aus Weilheim“ –, die gemeinsam dieses Gesamtkunstwerk entwickeln.

Emotionale Momente und eine Botschaft

Einen treffenden Begriff für das Ergebnis zu finden, ist gar nicht so einfach: „Spiel des Lebens“ ist Theater, Tanzshow, Artistik, Musical... Es steckt voller emotionaler Momente und will auch eine „Message“ vermitteln. Die beiden Regisseurinnen nennen das Ganze „artistic storytelling“, schwärmen von einem „großen Spielplatz der Kunst und Kreativität“. Wobei sie sich nicht mit einer Abfolge einzelner Nummern zufrieden geben, sondern ein Stück aus einem Guss präsentieren wollen.

Es geht um Mut, Sehnsucht und Lebenslust

Den Rahmen für das „Spiel des Lebens“ setzt eine Pokerrunde: Da ist Junkie Junior, der sich in aller Leichtigkeit am Spiel berauscht. Auf seinem Schoß die bezaubernde Bellina mit ihrem offenen Lachen – sie setzt auf Herz. In den Augen von Rich dagegen spiegeln sich nur Münzen und Scheine. Und dann sitzt da noch einer, der sich an keine Regeln hält: Black Hand, der Falschspieler. Er hat den Joker im Ärmel... Doch die ebenso spektakuläre wie gefühlvolle Show legt die Karten auf den Tisch. Die Hauptrollen spielen Mut, Sehnsucht und Lebenslust. Und die Botschaft ist: Die Karten werden jeden Tag neu gemischt – und es kann jeden Tag wieder ein Joker dabei sein.

Premiere feiert die Produktion am 29. Februar in der Peißenberger Tiefstollenhalle, im Juni 2020 sind auch Spieltermine im Stadttheater Weilheim geplant. Langfristiges Ziel von Heidi (37) und Sylvia Kluthe (39) – die beruflich als Montessori-Lehrerin bzw. Grafikdesignerin tätig sind – ist dann, die Show überregional an verschiedenen Orten zu präsentieren.

mr

Aufführungen von „Spiel des Lebens“ sind am Samstag, 29. Februar, um 20 Uhr sowie am Sonntag, 1. März, um 15 und 18 Uhr in der Tiefstollenhalle Peißenberg. Vorverkauf: Buchhandlung „Peissenbuch“ sowie Medienhaus-Ticketservice in der Sparkasse am Marienplatz Weilheim (Telefon 0881/686-11). Info: hotspot-kunstvollbuehne.de.

