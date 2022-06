Heiße Schlitten bei Sommerhitze sowie jede Menge Musik und Nostalgie

Bei über 30 Grad verschafften sich diese Rockabilly-Damen mit stilechten Schirmen Schatten © Gallmetzer

Glückliche Veranstalter, zufriedene Besucher: Besser hätte die zehnte Ausgabe des „Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festivals“ kaum laufen können. Bei bestem Sommerwetter feierten am Samstag zahlreiche Besucher und Teilnehmer ausgelassen rund um die Tiefstollenhalle in Peißenberg die alten Zeiten.

Peißenberg - So viel Leben herrschte rund um die Tiefstollenhalle schon lange nicht mehr: Viele Besucher eilten am Samstag zum Oldtimertreffen der Gasoline Gang. „Es kamen sogar Leute aus der Schweiz, aus Liechtenstein und aus Österreich“, freut sich Franco Colle, der Vorsitzende der Gasoline Gang, am Tag nach dem Event. Über 400 Autos und zahlreiche Motorräder seien es gewesen, schätzt er.

Schon vor der Eröffnung um zehn Uhr rollte ein historisches Fahrzeug nach dem anderen an. Ob uralter Lieferwagen mit Holzfelgen, riesige Amischlitten, kultige Käfer und Bullys oder schnittige Sportwagen aus den 70er-Jahren: Die Spannbreite bei den geräderten Prachtstücken war groß.

Das Publikum war ebenfalls bunt gemischt. Vom staunenden Kleinkind bis zum fachsimpelnden Oldtimerfan bewunderten sie die Autos und Motorräder, die auf dem ganzen Gelände abstellt wurden. Lediglich die heißen Temperaturen machten einigen zu schaffen. Kreislaufbedingt mussten mehrere Helfer Pausen einlegen. „Wenn jemand umkippt und ein paar Stunden später wieder weitermacht, weil er uns nicht hängen lassen will, das ist schon unglaublich“, war Colle überwältigt von dem Einsatz der Teams an Ausschank, Cateringständen und Bar: „Sie haben Übermenschliches geleistet.“

Fazit der Veranstalters: „Es war einfach der Hammer“

Auch Moderator Michael Krabler schwitzte in der prallen Sonne. Er lieferte vor der Bühne bei der Fahrzeugvorstellung launige Kurzinterviews und interessante Hintergrundinformationen zu den Fahrzeugen und ihren Insassen. Am Nachmittag kürte er dann gemeinsam mit Kurt Guffanti und Vereinschef Colle die Gewinner der Prämierung. In den Kategorien Blechroller, Bike, EU-Car, US-Car und Wild Thing hatte die Jury zuvor die spektakulärsten und schönsten Fahrzeuge ausgewählt und samt Besitzern zur Bühne gebeten. Die Zweit- und Drittplatzierten der jeweiligen Kategorie konnten sich über das Jubiläumsshirt der Veranstaltung freuen. Die Sieger erhielten imposante Trophäen, die von den Gasolinern selbst aus alten Autoteilen kreiert worden waren. Einen Sonderpreis gab es für ein morbides Fahrzeug, mit dem Colle persönlich verbunden war. Denn den historischen Leichenwagen hatte er mit dem Käufer gemeinsam aus Finnland abgeholt.

Während der Zulauf an Besuchern kein Ende nahm, startete nach der Siegerehrung die Livemusik auf der Freilichtbühne. Zwar fiel die eigentlich geplante erste Band „Billy and the Booze Birds“ wegen eines Motorradunfalls eines Mitglieds aus, jedoch mussten die Gäste nicht auf passende Unterhaltung verzichten. Kurzerhand waren „The Ukelites“ aus Österreich eingesprungen.

Der Rest der Programmpunkte konnte wie geplant stattfinden. „Die Stimmung war extrem ausgelassen“, sagte Colle und ergänzte: „Die Menschen waren einfach glücklich.“ Bereits draußen wurde ausgiebig geschwoft.

Mit lautem Applaus wurde die zweite Band „The Milestones“ um kurz nach 22 Uhr verabschiedet, um Ruhestörungen zu vermeiden. In der Halle ging die Party fröhlich weiter. Hier zeigten tanzfreudige Rock’n’Roll-Fans ihr Können. Aber auch die weniger bewegungsfreudigen Anwesenden genossen die spektakulären Auftritte von „Jake Calypso & His Red Hot“ und den „Rockin’ Midgets“. „Die Soundtechniker haben drinnen und draußen perfekte Arbeit geleistet“, lobt Colle und dankt außerdem den Gästen.

Wieder einmal habe alles reibungslos funktioniert: „Alles verlief völlig friedlich“, war Colle überglücklich und fasste zusammen: „Es war einfach der Hammer.“

Die glitzernde Sonderlackierung dieses Straßenkreuzers hob der Moderator bei der Prämierung hervor. © Gallmetzer

Zahlreiche historische Roller und Motorräder säumten den Weg zur Tiefstollenhalle. © Gallmetzer