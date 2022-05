Pfarreiengemeinschaft Peißenberg hilft ukrainischer Partnerpfarrei

Von: Kathrin Hauser

So eine Sammlung wie diese führt die Pfarreiengemeinschaft Peißenberg durch. © Hermsdorf-Hiss

Die katholische Pfarreiengemeinschaft Peißenberg/Forst ist derzeit dabei, eine Partnerschaft zu einer Kirchengemeinde in der Ukraine aufzubauen. Die Partnerschaft soll auf Dauer angelegt sein und über die aktuelle Unterstützung in der Kriegszeit hinaus gehen.

Peißenberg – Den Kontakt zu der ukrainisch-griechisch-katholischen Gemeinde, mit der die katholische Pfarreiengemeinschaft Peißenberg/Forst nun schon seit ein paar Wochen in Verbindung steht, hat der Peißenberger Diakon Bernd Skuras hergestellt.

„Wir haben uns zu Beginn des Krieges überlegt, wie wir konkret in der Ukraine helfen können“, erzählt Skuras. Dabei sei die Idee entstanden, eine Partnergemeinde zu suchen, die Unterstützung benötigt. Über die ukrainisch-griechisch-katholische Pfarrei München hat Skuras Kontakt zum Ordinariat in Kiew bekommen, die die ukrainisch-griechisch-katholische Pfarrei in der Zentralukraine in Kosiatyn vorgeschlagen hat. „Wir könnten Kontakt aufnehmen und schauen, ob es passt“, sagt Skuras. Es seien übers Internet Nachrichten ausgetauscht worden und schnell sei klar gewesen, dass die Verbindung zwischen Peißenberg und Kosiatyn intensiviert werden soll. Das befürchtete Sprachproblem habe sich als fast nicht existent erwiesen, weil der Pfarrer der Partnergemeinde sehr gut Englisch spreche, so Skuras.

Die Stadt, in der es – zumindest vor dem Krieg – eine florierende Lebensmittelindustrie gab, hat rund 24 000 Einwohner und ist ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt.

Weil unzählige Ukrainer derzeit vor den russischen Angriffen fliehen, stranden sehr viele Flüchtlinge in Kosiatyn. Deswegen sind die Mitglieder der Partnerpfarrei derzeit sehr gefordert bei der Versorgung der innerukrainischen Flüchtlinge, die in ihrer Stadt landen. Neben finanzieller Hilfe werden auch Hilfsgüter benötigt.

„Die Pfarreiengemeinschaft Peißenberg/Forst möchte die Gemeinde in Kosiatyn aktuell bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise helfen“, heißt es in einem Schreiben der Pfarreiengemeinschaft. Aus diesem Grund soll es am morgigen Samstag eine Sammelaktion von Hilfsgütern geben, die anschließend nach Kosiatyn geschickt werden. Besonders benötigt werden in Absprache mit der ukrainischen Partnergemeinde in Kosiatyn unter anderem medizinische Artikel, Kleidung, Hygieneartikel (siehe Kasten).

Diese Spenden können am Samstag im Pfarrheim St. Barbara in Peißenberg abgegeben werden. Zu dieser Zeit werden auch Kuchen verkauft und Kaffee ausgeschenkt. Der Erlös fließt in die Hilfsaktion für die Partnerpfarrei.

Die Partnerschaft ist auf Dauer angelegt. Sie soll über die Zeit des Krieges und die deswegen nötige Unterstützung hinausgehen, wie die Pfarreiengemeinschaft schreibt: „Das heißt, dass neben der aktuellen Unterstützung eine langfristige Partnerschaft angestrebt wird.“

Dabei sei auch geplant, dass sich die Gläubigen aus Peißenberg und aus Kosiatyn persönlich kennen lernen. Für die Zeit nach dem Krieg seien gegenseitige Besuche geplant, heißt es weiter. Da das noch nicht möglich ist, gab es Mitte April ein Kennenlernen per Videokonferenz, bei der gegenseitig Gedanken ausgetauscht wurden. Auch ein gemeinsames Friedensgebet fand statt, das jeweils über Video übertragen wurde.

Dieses sollte ursprünglich in die jeweils andere Gemeinde übertragen werden, doch weil es genau zu diesem Zeitpunkt Luftalarm gab, flüchtete der ukrainische Pfarrer in seinen Andachtsraum im Keller und zelebrierte von dort aus das Friedensgebet. „Es war sehr eindrücklich“, sagt Skuras über die Friedensandacht.

Darüber hinaus gibt es regelmäßige Kontakte, bei denen zum Beispiel über Ostern und damit verbundene Bräuche gesprochen wurde. „Wir tauschen uns fast täglich aus“, sagt Skuras.

Sammlung

Die Hilfsgüter können am morgigen Samstag, 7. Mai, zwischen 13 und 16 Uhr im Pfarrheim von St. Barbara in Peißenberg abgegeben werden.