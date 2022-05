27-Jähriger stellt auf „Facebook“ Hitler- neben Merkel-Bild: Gericht verdonnert ihn zu 3000 Euro Geldstrafe

Teilen

Das Gericht verhängte eine Geldstrafe. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Ein Bild von Adolf Hitler neben einem Foto von Angela Merkel auf das Internet-Netzwerk „Facebook“ zu stellen, ist verfassungswidrig. Ein 27-jähriger Peißenberger musste sich dafür jetzt vor dem Amtsgericht Weilheim verantworten.

Peißenberg – Der Angeklagte sagte nichts zu dem Vorfall. Er sei zu nervös, so sein Verteidiger. Dieser machte einen schwachen Versuch, dem Vorsitzenden Richter Lars Baumann zu erklären, warum sein Mandant aus Ärger über die damaligen Corona-Schutzmaßnahmen 2020 ein verfassungswidriges Bild anderer Nutzer auf sein eigenes „Facebook“-Profil gestellt hatte.

„Er kannte sich noch nicht so gut aus mit sozialen Netzwerken“, sagte der Verteidiger über seinen Mandanten. So habe dieser einfach Freundschaften von Personen angenommen, die er gar nicht kannte. Mit seinem „Facebook“-Beitrag sorgte er dafür, dass über 700 Menschen das Bild von Adolf Hitler mit der Unterschrift „Verordnung von Schutz und Staat“ im Vergleich mit einem Foto von Angela Merkel, unter dem „angeordnete Schutzmaßnahmen“ stand, ansehen konnten.

Sein Mandant habe sich über einige der verordneten Schutzmaßnahmen geärgert, so der Verteidiger. Kein Grund für Baumann, einen Vergleich zu Hitler zu ziehen. „Er soll sein Gesinnung überdenken“, sagte der Richter über den Angeklagten.

Richter wundert sich über Einspruch gegen Strafbefehl

Dieser hatte Einspruch gegen den Strafbefehl „Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen“ eingelegt. „Facebook“ meldet, wenn solche Bilder auftauchen, so war man auf die Spur des jungen Mannes gekommen. Baumann wunderte sich über den Einspruch. Es bestehe kein Zweifel daran, dass der Angeklagte das Bild auf „Facebook“ öffentlich gemacht habe, so Baumann. Wenn kein Geständnis gemacht werde und weiter verhandelt werden müsse, dann würde es für den jungen Mann schlechter ausgehen als die 60 Tagessätze zu je 80 Euro, wie im Strafbefehl veranlagt, so Baumann. Das akzeptieren eines Strafbefehls jedoch käme einem Geständnis gleich, erklärte der Richter und riet dazu, den Einspruch lediglich auf die Höhe des Tagesgeldes zu beschränken.

Nach einem längeren Beratungsgespräch mit seinem Mandanten, willigte der Verteidiger ein. „Die Entscheidung fällt sehr schwer“, sagte er.

Da das Einkommen der Angeklagten geringer ist als im Strafbefehl angenommen, wurde die Tagesgeldhöhe jedoch auf 50 Euro herabgesetzt. Statt 4800 Euro muss der 27-Jährige nun lediglich 3000 Euro Strafe zahlen.

REGINA WAHL-GEIGER

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Weilheim-Schongau finden Sie auf Merkur.de/Weilheim.