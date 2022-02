Überraschung in Peißenberg: Am Wochenende Hochzeitsevent in der Tiefstollenhalle

Von: Kathrin Hauser

Teilen

Uschi Binner-Metzner (Mitte) ist Hochzeitsplanerin und veranstaltet Hochzeitsevents. © Dream-Wedding

Zum ersten Mal findet am Wochenende die Hochzeitsmesse „Dream Wedding“ in der Peißenberger Tiefstollenhalle statt. Nicht nur für Peißenberg ist es die erste größere Veranstaltung seit längerem, auch für Veranstalterin Uschi Binner-Metzner ist es das erste Hochzeitsevent seit fast zwei Jahren.

Peißenberg – An die letzte Hochzeitsmesse vor dem ersten Corona-Lockdown kann sich Veranstalterin Uschi Binner-Metzner noch gut erinnern: „Sie war am 1. März 2020 und wenig später kam der Lockdown“, sagt die Peißenbergerin, die sich beruflich mit dem Heiraten anderer Leute beschäftigt: Sie ist Hochzeitsplanerin und veranstaltet Hochzeitsmessen, die bis jetzt ausschließlich in der Spielbank in Garmisch-Partenkirchen stattfanden.

Daran, dass das Hochzeitsevent „Dream-Wedding“ am kommenden Wochenende nun auch in die Marktgemeinde kommt, ist der Peißenberger Bürgermeister Frank Zellner nicht ganz unbeteilgt. Er hatte Binner-Metzner vorgeschlagen, die Hochzeitsmesse doch auch in der Gemeinde anzubieten, in der sie lebt. „Er möchte, dass Peißenberg ein wenig moderner und attraktiver auch für das jüngere Publikum wird“, so Binner-Metzner.“

Peißenberg soll attraktiver werden

Wenn alles nach Plan läuft, dann sind am Wochenende rund 40 regionale Aussteller, die Produkte oder Dienstleistungen rund um das Thema „Heiraten“ anbieten, in der Tiefstollenhalle in Peißenberg. Die Bandbreite der Aussteller und deren Angebote seien groß, sagt Binner-Metzner: Sie reiche vom Fotografen über den Trauredner, über die Hochzeitsband bis hin zur Kosmetikerin, vom besonderen Hochzeitsfahrzeug über Blumenschmuck und Brautmoden, über Torten bis hin zum Trauring: „Wir bemühen uns, jede Kategorie abzudecken“, sagt die Hochzeitsplanerin.

Die Hochzeitsmesse sei so konzipiert, dass die Braut und der Bräutigam, die sie besuchen, mit einem Rundgang durch die Halle so gut wie alles vorfinden, was sie sich für ihre Hochzeitsfeier wünschen. Diejenigen, die am Wochenende in die Tiefstollenhalle kommen, um sich für ihre Hochzeitsfeier inspirieren zu lassen, seien zum allergrößten Teil jene, die im nächsten Jahr heiraten möchten, meint Binner-Metzner. „Die Planungen für das Jahr 2022 sind zum größten Teil gelaufen.“

In der Hochzeitsbranche gab es viele Turbulenzen

In der Hochzeitsbranche habe es in den vergangenen zwei Jahren viele Turbulenzen gegeben, weil Feiern immer wieder abgesagt, verschoben oder umgeplant hätten werden müssen, so die Hochzeitsplanerin. Es habe jeweils nur kleine Zeitfenster gegeben, in denen überhaupt gefeiert werden konnte, zudem haben sich die Coronaregeln ständig geändert. „Durch Corona haben viele Hochzeitspaare ihre Feiern schon X-mal abgesagt.“ Dadurch gebe es einen regelrechten Hochzeitsstau und damit viele organisatorische Probleme. Das gehe schon bei der Suche nach einer Location los. Die meisten seien wegen der vielen nachzuholenden Feiern ausgebucht.

In den vergangenen Wochen hat Binner-Metzner immer wieder befürchtet, dass sie die Messe doch absagen muss, weil sich die Corona-Regeln doch wieder verschärft haben. Aber wie es nun aussieht, kann das Event am Wochenende stattfinden. „Ich habe bis zum Schluss dafür gekämpft, dass ich nicht absagen muss“, sagt sie.

Es gilt die 2G+-Regel

Damit dem Infektionsschutz Rechnung getragen wird, gebe es ausreichend Abstand zwischen den Ständen, eine Einbahnstraßenregelung und es herrsche FFP-2-Maskenpflicht, so die Veranstalterin. Zugang zur Hochzeitsmesse erfolgt unter Berücksichtigung der 2G+- Regel, das heißt, dass ausschließlich Geimpfte und Genesene, die zusätzlich getestet sind, die Tiefstollenhalle betreten können. Damit die Tests möglichst unkompliziert gemacht werden können, stellt die St. Ulrich-Apotheke Peißenberg ein Corona-Testzelt vor der Tiefstollenhalle auf.

Die erste Hochzeitsmesse in Peißenberg soll allerdings nicht die letzte sein, die dort stattfindet, sondern soll sie künftig jedes Jahr in der Tiefstollenhalle stattfinden: „Die Veranstaltung tut Peißenberg sicher gut“, sagt Binner-Metzner.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Weilheim-Penzberg-Newsletter.