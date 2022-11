Der Christbaum für München ist gefällt: „Man hat nicht jeden Tag einen fliegenden Baum im Garten“

Von: Bernhard Jepsen

Ein Erinnerungsfoto für die Familie Kuhn mit (h.v.l.) stellvertretendem Landrat Wolfgang Taffertshofer, Kreiskämmerer Norbert Merk, „Christbaum-Sonderbeauftragter“Martin Berger, Bauhofleiter Rupert Fischer sowie (v.r.) Bürgermeister Thomas Dorsch und Landrätin Andrea Jochner-Weiß. © Gronau

Am 21. November eröffnet auf dem Marienplatz in München der traditionelle Christkindlmarkt. Für weihnachtliche Stimmung wird dann auch eine 25 Meter hohe Weißtanne sorgen.

Hohenpeißenberg – Mittwochmorgen um 9 Uhr in Hohenpeißenberg: Die Hettenstraße ist gesperrt, die Feuerwehr ist angerückt, ebenso wie der Bauhof, ein Autokran, Bürgermeister Thomas Dorsch, einige Gemeinderäte, mehrere Pressevertreter und zahlreiche Schaulustige. Sogar ein Kioskstand zur Verpflegung mit Kaffee, Bier, Brezen sowie Knödel und Blaukraut ist aufgebaut. Später kommen noch Landrätin Andrea Jochner-Weiß und Kreiskämmerer Norbert Merk hinzu.

Zum dritten Mal in Folge liefert der Landkreis den Christbaum nach München

Was für ein Spektakel sich in der Hettenstraße abspielt? Eigentlich ein eher banales: Eine sibirische Weißtanne auf dem Grundstück der Familie Schaan soll gefällt werden – nicht mehr und nicht weniger. Doch der Bestimmungsort des prächtig gewachsenen Stammes macht das Ganze dann doch wieder interessant: Die Weißtanne wird nämlich während der Weihnachtszeit den Marienplatz in München schmücken.

Der Landkreis ist inzwischen zum Baumlieferanten für die Landeshauptstadt avanciert. 2020 wurde eine Tanne aus Steingaden und 2021 eine aus Peiting Richtung München transportiert. Weil die Christkindlmärkte aufgrund der Corona-Pandemie in den beiden Jahren nicht stattfinden konnten, darf der Landkreis heuer wieder einen Baum zur Verfügung stellen. Die Kosten von rund 10 000 Euro übernimmt nicht die Landeshauptstadt, sondern der Landkreis selbst. Als „Gegenwert“, wie es Martin Berger von der Kreiskämmerei formuliert, darf sich die Region auf dem Christkindlmarkt mit einem Glühweinstand präsentieren und Imagewerbung betreiben: „Das refinanziert sich für den Landkreis“, erklärt Berger, der das Projekt „Christbaum“ federführend betreut.

Die Suche nach dem geeigneten Baum war gar nicht mal so einfach

Die Suche nach einem geeigneten Baum war heuer nicht ganz einfach. Berger schaute sich unter anderem im Schongauer Raum um, doch was Passendes in Form, Größe und Zugänglichkeit war nicht zu finden. Auf der Heimfahrt aus dem westlichen Landkreis entdeckte er schließlich die Weißtanne auf dem Grundstück der Familie Schaan – direkt an der Hettenstraße.

Der Baum hatte keinerlei Schäden und war kerngesund. Allerdings stand er genau in der Schneise einer Stromkabel-Freileitung. „Der Baum hat sich also angeboten“, erzählt Berger. Und bei der Eigentümerfamilie lief er offene Türen ein. Daniela Schaans Vater, Claus Kuhn, hat vor 50 Jahren drei Weißtannen gepflanzt. Zwei davon fielen dem Rasenmäher zum Opfer, eine hat überlebt. Doch aufgrund der Probleme mit der Freileitung haben die Schaans eine Fällung ohnehin in Erwägung gezogen. Auch Papa Claus gab sein Einverständnis: „Es wird zwar schon komisch ausschauen, aber irgendwann muss er ja weg“, meint Daniela Schaan um kurz nach 10 Uhr. Da steht der Baum noch immer. Die Fällung zieht sich.

Der Stamm muss unten in Form geschnitten werden. Oben hat Baumpfleger Andreas Kraus die Kranseile befestigt – doch wie gesagt: Unten steht erst einmal Feinarbeit auf dem Programm.

Ersatzpflanzung ist bereits in Planung: Ein Obstbaum soll die Tanne ersetzen

Um 11.22 Uhr ist es dann aber soweit: Bauhofleiter Rupert Fischer setzt die Motorsäge zur finalen Fällung an – und zehn Minuten später hängt die Weißtanne am Kranhacken: „Jetzt fliegt er“, scherzt Schaan: „Man hat nicht jeden Tag einen fliegenden Baum im Garten.“ Und die Optik des Grundstücks hat sich auch schlagartig verändert: „Mensch ist das jetzt hier licht geworden“, konstatiert Schaan. Doch die Ersatzpflanzung ist bereits in Planung: „Es wird wahrscheinlich ein Obstbaum werden – auf alle Fälle was vogel- und insektenfreundliches“, so Schaan, die an diesem Tag ein äußerst gefragter Gesprächspartner ist: „Ich blick’ schon gar nicht mehr durch vor lauter Interviews.“ Auch der BR-Kollege vom Fernsehen hält ihr das Mikrophon hin. Heute, Donnerstag, 3. November, berichtet die Abendschau um 17.30 Uhr über die Baumfällung in Hohenpeißenberg – mit Schaan-Interview: „Ich war mal im UKM-Fernsehen während meiner Zeit in der Murnauer Unfallklinik – aber sonst nie“, erzählt die Osteopathin.

Münchens Christbaum macht sich auf den Weg. © GRONAU

Derweil wird die Weißtanne behutsam auf einen Holztransporter gehievt. Er wurde mit Baumstämmen „ausgepolstert“, damit die Äste des Christbaums nicht abknicken. „Das Einpacken des Baumes dauert am längsten“, erklärt Martin Berger. Die Abfahrt nach München mit Polizei-Eskorte war für heute um 3 Uhr angesetzt.

Ruhig und gelassen hat übrigens Claus Kuhn das Spektakel von der Terrasse aus verfolgt – allerdings nicht bis zum Schluss. Bei der Fällung live dabei zu sein, darauf hat der 85-Jährige verzichtet: „Er ist reingegangen, weil es ihm zu kalt geworden ist“, erzählt Tochter Daniela und schmunzelt.

