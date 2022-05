„Die Zeit rennt uns davon“ — Kann Hohenpeißenberg energieautark werden?

Von: Kathrin Hauser

Die gleichnamige Gemeinde am Fuße des Hohen Peißenbergs möchte energieautark werden. © imago/imagebroker

Wie kann Hohenpeißenberg bei der Energieversorgung unabhängiger und schließlich energieautark werden? Dazu soll es laut Gemeinderat jetzt eine Arbeitsgruppe geben. Der Vorschlag kam von Hermann Summer.

Hohenpeißenberg – „Wir müssen mehr tun, um bei unserer Energieversorgung unabhängiger zu werden“, sagte Gemeinderat Hermann Summer (Aufwind) gegen Ende der jüngsten Gemeinderatssitzung: Die Frage sei, wie Hohenpeißenberg als Ort selber bei der Energiegewinnung aktiv werden könnte.

Hohenpeißenberg: Wie könnte Energie erzeugt werden?

Er schlug vor, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die die Themen „Energiegewinnung“ und „Energiesparen“ voranbringen solle und sich unter anderem ganz konkret damit beschäftige, auf welche Weise und an welchem Platz Hohenpeißenberg selber Energie erzeugen könne. „Die Zeit rennt uns davon“, sagte Summer und schlug vor, dass sich jede Fraktion Gedanken darüber macht, wer aus ihren Reihen bei der Arbeitsgruppe mitmachen will und „wie sie dieses Thema vorwärtsbringen will.“

„Ich finde die Idee gut“, sagte Bürgermeister Thomas Dorsch: Wir sollten das Ziel anstreben, unsere Gemeinde energieautark zu machen.“ Auf dem Weg dahin gebe es kleine und große Komponenten, die dazu beitrügen, dieses Ziel zu erreichen. „Dabei ist eine Arbeitsgruppe sehr zielführend“, sagte Dorsch: „Das machen wir.“ Jede Fraktion solle sich überlegen, wer aus ihren Reihen mitmachen wolle.

Hohenpeißenberg: Es laufen bereits mehrere Solarenergieprojekte

Ein paar Schritte sind in Hohenpeißenberg auf dem Weg in Richtung größere Unabhängigkeit bei der Energiegewinnung bereits getan: Es seien bereits mehrere Solarenergieprojekte am Laufen, sagte Bürgermeister Dorsch.

Auch die anderen Mitglieder des Gemeinderates waren von diesem Vorschlag, eine Arbeitsgruppe zu gründen, angetan. Bis zur nächsten Sitzung soll jede Fraktion einen Gemeinderat auswählen, der bei der Arbeitsgruppe mitmacht. Anschließend nimmt die Gruppe die Arbeit auf.

