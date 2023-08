Sommerliche Wintergarten-Problematik

Das Grundstück der Klägerfamilie wird bereits von zwei Wintergärten begrenzt. Der ebenerdige Eingang führt in den Keller. © Florian Zerhoch

Kürzlich kam das Verwaltungsgericht München zum Ortstermin nach Hohenpeißenberg. Es ging um einen Wintergarten, den ein Ehepaar an sein Reihenmittelhaus anbauen wollte.

Hohenpeißenberg – Die Idee, einen Wintergarten an das eigene Haus anzubauen, „war ja ursprünglich von mir“, erklärte der Kläger gegenüber der Heimatzeitung. Der Mann, der mit seiner Frau in einem Reihenmittelhaus im Süden der Gemeinde wohnt, hatte, nachdem der Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung abgelehnt worden war, geklagt. Um sich ein Bild von dem gewünschten Bauvorhaben zu machen, kam kürzlich die zuständige Kammer des Verwaltungsgerichts München zum Ortstermin nach Hohenpeißenberg.

Die Eckhäuser, die das Haus im Süden und im Norden flankieren, weisen beide ostseitig ausgerichtete Wintergärten auf. Dass ihnen nun die geplante Glasfront nicht erlaubt werden soll, konnten die Kläger, die beim Ortstermin von ihrer Anwältin begleitet wurden, nicht verstehen. Während der Inaugenscheinnahme nahm der Vorsitzende Richter Johann Oswald auch die Wintergärten der Nachbarschaft genauestens unter die Lupe.

Kläger hätte gerne früher gebaut

Auf der in ostseitiger Hanglage befindlichen Terrasse des Klägerpaares angekommen, bedauerte dieses außerdem, dass es auf jener Seite des Hauses „keinen Fluchtweg“ gibt, der aus dem ersten Stock oder dem Erdgeschoss in den Garten führt. Im Falle eines Feuers „könnten wir ja runterspringen“, was allerdings „ein bissl hoch“ sei, scherzte der Hohenpeißenberger.

Wie er erklärte, hätte er gerne früher einen Wintergarten gebaut, allerdings haben „alle meine Kinder studiert“, „da kann ich mir nicht alles gleichzeitig leisten“, sagte er. Daher seien ihm die Nachbarn schließlich zuvorgekommen. Auch weil sie sich damals bereits eine Wärmepumpe installieren haben lassen, „musste sich der Wintergarten hinten anstellen“. Die Pumpe sei damals einfach „wichtiger“ gewesen.

Wintergärten der Nachbarschaft sind eventuell illegal

Der Richter Oswald erklärte nach einer etwa zehnminütigen Beratung, dass es zwar einen Bebauungsplan gebe, dieser aber wohl „ungültig“ sei. Damals sei „die Unterschrift des Bürgermeisters zu spät erfolgt“, sagte er. Gemeindevertreterin Gudrun Schuster reichte ihm daraufhin eine neue Fassung des Bebauungsplanes.

Ob die Wintergärten der Nachbarschaft allesamt überhaupt legalen Ursprungs sind, bezweifelte Oswald. Gerade die starken Verschattungen auf dem Grundstück der Kläger ließen ihn zu dieser Ansicht gelangen. Dennoch würden „erhebliche Abstandsprobleme“ das Vorhaben der Hohenpeißenberger Klägerfamilie erschweren.

Der geplante Wintergarten sollte sich eigentlich vom ostseitig freiliegenden Kellerzugang bis zur Balkon-Unterkante des ersten Stockes erstrecken und die Etagen mithilfe einer Treppe verbinden, hieß es in der Beschreibung des Vorhabens. Mit der von Richter Oswald vorgeschlagenen Möglichkeit, den gläsernen Wintergarten eventuell nur eingeschossig zu errichten, konnten sich die Kläger nicht anfreunden. In diesem Fall würden sie einen Wintergarten im Erdgeschoss vorziehen. Vor dem Schlafzimmer, das sich im Keller befindet, „bringt er mir nix“, sagte der Hohenpeißenberger.

Klage wird zurückgezogen

Der Vorsitzende gab zu bedenken, dass das zu Problemen mit dem „nördlichen Nachbarn“ sorgen könnte. Im Falle eines alternativen Vorschlages würde man dringend eine Skizze benötigen, merkte der Landesanwalt an.

In der aktuellen Instanz würden die beiden für ihr Vorhaben möglicherweise „nicht Recht kriegen“, hieß es. Mit ihrem jetzigen Vorschlag könnten es die Kläger vor der zweiten gerichtlichen Instanz versuchen, sagte der Vorsitzende. Nach Auffassung des Gerichts sei der Wintergarten, so wie ihn sich die Familie bislang vorgestellt hatte, jedenfalls nicht zulässig. Nach einer kurzen Beratung ließ die Klägerschaft schließlich verlauten, die aktuelle Klage zurückziehen zu wollen. Richter Oswald erklärte das Verfahren somit für eingestellt.

