Ingrid Haberl verlässt die Gemeindewerke und Peißenberg

Von: Kathrin Hauser

Teilen

Statt im Büro wird Ingrid Haberl künftig oft in ihrem Wohnmobil zu finden sein. Nachdem sie ihre Tätigkeit als Vorständin bei den Gemeindewerken beendet hat, sind nun unter anderem längere Reisen geplant. © Gronau

Sechs Jahre lang hat Ingrid Haberl für die Gemeindewerke Peißenberg gearbeitet – mehr als fünf davon war sie deren Vorständin. Nun hat sie zum 1. Oktober ihre Tätigkeit an der Spitze des Kommunalunternehmens beendet und dieses verlassen. Im Abschiedsinterview mit der Heimatzeitung erzählt sie unter anderem, wie es zu dieser für viele überraschenden Entscheidung kam und welche Pläne sie für die Zukunft hat.

In den vergangenen Jahren war ihr Leben von ihrer Tätigkeit als Vorständin der Gemeindewerke geprägt, worauf freuen Sie sich nun?

Am meisten freue ich mich darauf, keinen Zeitdruck mehr zu haben. Ich habe schon immer viel gearbeitet – ein Acht-Stunden-Tag hat in der Regel nicht gereicht, um all die Aufgaben zu erledigen, die so anfallen. Aber das ist nicht alles. Es ist ja nicht nur die Zeit, die ich im Büro verbracht habe, in meinem Kopf habe ich immer alles mit nach Hause genommen, mir Gedanken gemacht – auch nach Feierabend. Zudem gab es als Vorständin auch viele Abend- und Wochenendtermine, die ich wahrgenommen habe. Das habe ich gern gemacht, aber jetzt freue ich mich auf mehr Selbstbestimmung.

Ist diese zu kurz gekommen in den vergangenen Jahren?

Es ist zum einen die Zeit, die ich für die Arbeit benötigt habe, zum anderen die Intensität, mit der ich meine Arbeit gemacht habe. Ich habe die letzten 32 Jahre sehr intensiv gearbeitet. Das ist meiner Ansicht nach eine Frage der Persönlichkeit. Ich habe immer stark die Verantwortung für die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, und die Wichtigkeit der Themen, an denen ich gearbeitet habe, gespürt. Deshalb hatte eigentlich immer die Arbeit die Priorität vor meinen persönlichen Belangen. Für mich ist deshalb schon lange klar gewesen, dass ich entweder mit vollem Einsatz weiter arbeite oder die Verantwortung ganz abgebe. Man kann die Vorstandsaufgaben nicht halbtags bewältigen. Und es wird mit zunehmendem Alter immer schwieriger, neben der Arbeit noch anderes, eigene Interessen, unterzubringen.

Wie meinen Sie das?

Ich habe zum Beispiel früher sehr viel Sport gemacht. Es war in jungen Jahren kein Problem für mich, den Sport mit der Berufstätigkeit zu verbinden. Ich bin zum Beispiel früher oft um 5 Uhr aufgestanden, bin eine Stunde gejoggt und bin dann in die Arbeit gefahren, was ich jetzt nicht mehr hinbekomme. Mit zunehmendem Alter wäre Bewegung aber immer wichtiger, genauso wie längere Regenerationsphasen, um sich gesund zu halten.

Was haben Sie jetzt vor?

Mir im Alltag für alles einfach etwas mehr Zeit lassen. Mir für persönliche Interessen mehr Zeit nehmen. Außerdem wollen mein Mann und ich viel reisen, andere Menschen und Kulturen kennenlernen. Darauf freue ich mich.

Werden Sie sich jetzt zur Ruhe setzen, wie es so heißt?

Ich glaube, dass mein künftiges Leben auch ein intensives sein wird. Ich habe viele Dinge, die mich interessieren, für die ich aber immer zu wenig Zeit hatte. Ich interessiere mich für Kultur, ich will meine sozialen Kontakte intensivieren, wieder mehr Sport machen und vor allem: reisen. Mein Mann und ich wollen viel mit unserem Wohnmobil unterwegs sein. Wir sagen uns schon seit 30 Jahren, dass wir früher aus dem Vollzeit-Arbeitsleben aussteigen wollen und dann lange Reisen unternehmen wollen. Jetzt ist mein Vertrag ausgelaufen und wir haben uns überlegt, dass jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt für’s Früher-Aufhören ist. Um diesen Traum verwirklichen und finanzieren zu können, haben wir unser Haus verkauft und werden Peißenberg und Bayern verlassen.

Warum?

Wir wären gerne in der Gegend geblieben, bevorzugt in einer Kleinstadt, die eine gute Infrastruktur bietet, in der man auch im Alter möglichst lange unabhängig leben kann, nicht zwingend ein Auto braucht, unkompliziert fußläufig alles erreicht, was wir im Alltag brauchen und tun wollen. Nach Weilheim wären wir am liebsten gezogen, aber auch in die anderen umliegenden Kleinstädte oder gerne ins Allgäu. Doch das Angebot war sehr gering, passte vom Profil nicht oder war mit unserer Kalkulation nicht vereinbar. Als uns nach langer Suche klar wurde, dass wir in der Gegend nichts finden werden, haben wir deutschlandweit geschaut und sind schließlich in Thüringen in Gotha fündig geworden.

Ist Ihnen die Entscheidung, Peißenberg zu verlassen, schwer gefallen?

Wir waren 13 Jahre lang in Peißenberg, haben in einem wirklich schönen Haus am Ortsrand gelebt, mit Bergblick, hatten alle Freiheiten, die mit einem eigenen Haus verbunden sind und haben uns vom ersten Tag an zu Hause gefühlt. Als wir eingezogen sind, waren wir uns sicher, dass wir dort nie mehr weggehen würden. Dann ist der Gedanke gereift, nochmal ein anderes Leben zu führen. Wir bedauern, nicht hier bleiben zu können, andererseits ist der Wunsch nach einem anderen Leben so groß, dass wir es in Kauf nehmen. Es war eine sehr schöne Zeit mit dem Haus, viel Platz, einem wunderschönen Garten, aber sie geht jetzt vorbei. Dafür gewinnen wir eine andere Art von Freiheit.

Wie meinen Sie das?

Wir hatten den Mut, das Haus zu verkaufen und sind jetzt seit Monaten damit beschäftigt, den Umzug in eine wesentlich kleinere Wohnung vorzubereiten. Wir mussten uns reduzieren, uns von lieb gewonnenen Dingen trennen, überlegen, wer könnte was gebrauchen, wer könnte was haben wollen. Aber ich empfinde das nicht als Belastung, es ist eher eine Befreiung.

Und was kommt jetzt?

Ich freue mich darauf, die Dinge ein bisschen laufen lassen zu können, Raum für Spontanität zu haben. Wir wollen erstmal in Thüringen ankommen und die Gegend erkunden. Dann werden wir viel mit dem Wohnmobil reisen. Wir haben ganz viele Ideen für Reiseziele. Wo wir dann tatsächlich hinfahren, wird auch saisonabhängig und von den politischen Verhältnissen abhängig sein. Uns schwebt für die erste Zeit aber Großbritannien und Skandinavien vor.

Was wird Ihnen fehlen?

In erster Linie werden mir der tägliche Kontakt mit engen Freunden und meinen Kollegen fehlen und auch der Austausch mit den Peißenbergern. Wenn du Dinge miteinander erschaffst, beflügelt das sehr. Auch das positive Feedback von Bürgern und Mitarbeitern, das ich oft bekommen habe, wird mir bestimmt fehlen. Aber ich definiere mich nicht über die Rolle, die ich bei den Gemeindewerken hatte. Mein Selbstverständnis ist nicht an das Vorstand-Sein gebunden.

Wie haben Sie die Zeit bei den Gemeindewerken erlebt?

Die Tätigkeit bei den Gemeindewerken war nochmal eine Steigerung meiner bisherigen Berufstätigkeit. Ich konnte viel Erfahrung einbringen und mich weiterentwickeln. Ich hatte eine anspruchsvolle Tätigkeit mit ungewöhnlich viel Gestaltungs- und Entscheidungsfreiraum und sehr viel Verantwortung. Es war eine sehr intensive und bewegte Zeit. Wir haben eine Menge umgebaut und aufgebaut. Und das hat viel Kraft gekostet, aber auch motiviert, weil wir viele Ideen in die Tat umsetzen konnten.

Was zum Beispiel?

Insgesamt haben wir die Gemeindewerke deutlich modernisiert. Wir haben neue Mitarbeiter gewinnen können. Wir haben ausgebildet und gefördert und vorhandene Mitarbeiter befähigt, in ihren Bereichen noch eigenverantwortlicher tätig zu sein, Entscheidungskompetenzen neu geordnet, Kompetenzen übertragen, neu strukturiert. Das war die Basis für alles. Wir haben eine ganze Reihe von Themen, die mit der Energiewende zu tun haben, realisiert, haben mehrere neue Sparten und Tochterunternehmen gegründet, uns an anderen Gesellschaften beteiligt, um unsere eigenen Tätigkeiten noch effizienter und wirtschaftlicher wahrnehmen zu können. Dass wir so viel erreicht haben, habe ich den Mitarbeitern zu verdanken. All das wäre nicht möglich gewesen, wenn sie es nicht gestützt und umgesetzt hätten. Und auch dem Verwaltungs- und Gemeinderat, der mich machen hat lassen und die Projekte unterstützt hat.

Wie sehen Sie die Zukunft der Gemeindewerke?

Ich glaube, dass auch der neue Vorstand am Ball bleiben muss. Das Geld wird immer limitiert sein und es ist die Aufgabe, möglichst viel für die Gemeinde Peißenberg und ihre Bürger herauszuholen. Ich hoffe, dass die Energiewende in diesem Tempo weitergeführt wird. Da gibt es noch viel zu tun. Und dass weiter hart daran gearbeitet wird, bezahlbare Energie für die Bürger zu beschaffen und anzubieten. Das geht meines Erachtens vor allem durch den Aufbau eigener PV-Anlagen in Kooperation mit der Peißenberger Energiegenossenschaft und der Auflage eines eigenen regionalen Stromproduktes wie auch dem weiteren Engagement bei der Schaffung dezentraler Wärme- und Stromerzeugungsanlagen in Quartieren. Darüber hinaus ist die langfristige Kooperation mit anderen Unternehmen immer nötiger, um der Flut an gesetzlichen Anforderungen an Energieversorger auch als kleineres Mittelstandsunternehmen wirtschaftlich und qualitativ adäquat begegnen zu können. Und schließlich wünsche ich mir, dass die Rigi Rutsch’n noch lange erhalten bleibt. Der Erhalt einer so großen Anlage geht meiner Meinung nach nur dann, wenn man laufend am Ball bleibt, regelmäßig Sanierungen durchgeführt werden und das Personal gepflegt wird. Wir sehen bei den anderen Bädern, wie das Personal aus unterschiedlichen Gründen wegbricht und nicht mehr nachbesetzt werden kann, weil der Beruf beziehungsweise die Rahmenbedingungen zu unattraktiv sind.

Werden Sie Peißenberg weiter verbunden bleiben?

Natürlich. Wir haben Familie, Freunde und Bekannte hier, mit denen wir auf alle Fälle in Kontakt bleiben werden. Auch dafür habe ich jetzt mehr Zeit. Es soll alles seinen Platz haben.