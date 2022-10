Neues Wohnquartier „Con Bravura“ in Peißenberg: „Immer warme Füße für die Bewohner“

Von: Bernhard Jepsen

Schoben zur symbolischen „Fast-Inbetriebnahme“ die ersten Schubkarren voll Pellets in das Biomasseheizkraftwerk: (v.l.) Helmut Kilger, die ehemalige Gemeindewerksleiterin Ingrid Haberl, Martin Ernst (Büro für die Energiewende; BFDE), Bauplaner Georg Kreutterer, Thomas Schill (Gemeindewerke), Stefan Sedlmeir, Roland Görgens (vorne am Schubkarren) und Ulrich Mansfeld (Gemeindewerke). © Jepsen

Als klimafreundliches Mehrgenerationen-Wohnquartier in Peißenberg wird das Projekt „Con Bravura“ auf dem ehemaligen MTP-Gelände angepriesen. Im November sollen bereits die ersten Bewohner einziehen, ein Biomasseheizkraftwerk sorgt für regenerative Wärmeenergie.

Peißenberg – An der Großbaustelle auf dem ehemaligen MTP-Gelände wird weiter kräftig gewerkelt. Im südlichen Teil zieht die Küblböck-Unternehmensgruppe aus Regensburg einen Einkaufspark hoch. Noch in diesem Jahr sollen die Läden geöffnet werden. Auch im nördlichen Teil kommen die Bauarbeiten gut voran. Dort entsteht das Wohnquartier „Con Bravura“ mit knapp 60 Reihen- und Doppelhäusern sowie rund 80 Einheiten in Mehrfamilienhäusern.

Den ersten Bauabschnitt hat der Investor, die Brutschin-Conductor, bereits komplett vermarktet. Im November sollen die ersten Bewohner einziehen. Für den zweiten Bauabschnitt ist die Hälfte der Geschosswohnungen bereits verkauft, zudem gibt es Reservierungen, wie Conductor-Geschäftsführer Roland Görgens berichtet: „Die Vermarktung läuft Stück für Stück – so wie es immer geplant war.“ Bis 2025 soll das Gesamtprojekt abgeschlossen sein.

Gelände nahezu komplett erschlossen

„Es ist beachtlich, was seit dem Spatenstich vor einem Jahr entstanden ist“, konstatiert Görgens stolz. Das Gelände ist nahezu komplett erschlossen – von der Breitbandanbindung bis zur Strom- und Wärmeversorgung. Ein wichtiger Partner sind dabei die Peißenberger Gemeindewerke. Sie haben bezüglich der Energieversorgung eine Quartierslösung entwickelt und treten als sogenannter Contractor auf.

Das heißt, sie stellen Wärmeenergie zur Verfügung – und zwar über ein Biomasseheizkraftwerk, das am östlichen Ende des St. Brevin-Rings neu gebaut wurde. „Die Wertschöpfungskette bleibt also am Ort“, sagt Gemeindewerksprojektleiter Stefan Sedlmeir. In der Heizzentrale fehlen nur noch die Speicherblöcke, ansonsten ist alles betriebsbereit. „Die Energie soll dort erzeugt werden, wo sie gebraucht wird“, betont Görgens den Nachhaltigkeitsgedanken. Die Pellets werden vom Biomassehof Allgäu geliefert. Das Besondere: Die Pellets werden ausschließlich aus Sägeabfällen hergestellt. „Das heißt, bei uns stirbt kein Baum zum Heizen“, erklärt Sedlmeir.

Riesiger Vorratsspeicher für Pellets

Das Biomasseheizkraftwerk sei eine „super Sache“ und „ökologisch unschlagbar“. Um den Lieferverkehr durch das künftige Wohnquartier so gering wie möglich zu halten, hat man für die Pellets extra einen 100 Kubikmeter großen Vorratsspeicher eingebaut. Sedlmeirs Wunsch: „Immer warme Füße für die Bewohner“ „Con Bravura“ soll eine kohlendioxidneutrale Siedlung werden. Die überwiegend mit Holz als zentralem Werkstoff errichteten Häuser sind allesamt im Energieeffizienzstandard KfW 40 gebaut. Photovoltaikanlagen auf dem Dach gehören zur Standardausrüstung eines jeden Gebäudes. Den restlichen Strombedarf liefern die Gemeindewerke über ihren Öko-Tarif „Rigi-Natur“. Zudem soll es Car-Sharing-Angebote und öffentlich zugängliche E-Ladesäulen geben.

Ökologie spielt auch bei der Niederschlagswasserbeseitigung eine Rolle. So wird das Regenwasser in einem Teichbiotop nahe der Heizzentrale zwischengespeichert. Einen Wermutstropfen im Zuge des Projekts gab es jedoch – und zwar die Streichung der KfW-Förderung. Dadurch gingen Förderungen im Millionenbereich verloren. Die Folge: Die Immobilien sind für die Käufer teurer geworden. „Es ist völlig unbefriedigend, dass es die Politik nicht schafft, Verlässlichkeit zu schaffen“, kritisiert Görgens Geschäftsführerkollege Helmut Kilger.

