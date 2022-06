Impfzentrum bereit für Affenpocken-Impfungen

Von: Sebastian Tauchnitz

Eine Impfung gegen Affenpocken könnte prinzipiell auch im Peißenberger Impfzentrum angeboten werden. © Christian Ohde/imago

Nach der Stiko-Entscheidung, dass Angehörige von Risikogruppen sich gegen Affenpocken impfen lassen sollten, fehlen noch die genauen Anweisungen zur Umsetzung.

Peißenberg – Angehörige von Risikogruppen, also alle, die älter als 70 Jahre sind oder schwere Vorerkrankungen haben, sollen sich gegen die Affenpocken impfen lassen. Das hat die Ständige Impfkomission (Stiko) gestern empfohlen.

Im Impfzentrum in Peißenberg wäre man prinzipiell bereit, neben den Corona-Schutzimpfungen, die nach wie vor im Angebot sind, auch die Affenpocken-Impfungen zu übernehmen, sagte dessen Leiter Christian Achmüller gestern im Gespräch mit der Heimatzeitung. Es habe auch schon unverbindliche Vorgespräche in dieser Sache gegeben – schlussendlich entschieden sei aber noch nichts.

„Zunächst muss geklärt werden, ob wir die Impfungen übernehmen sollen oder die niedergelassenen Ärzte“, so Achmüller. Danach müsse man abstimmen, wo der Impfstoff herkomme und wie die Arbeit des Impfzentrums abgerechnet werden soll.

Kaum noch Corona-Impfungen

Derzeit wären die zusätzlichen Impfungen kein Problem, denn die Corona-Impfkampagne im Landkreis ist weitgehend zum Erliegen gekommen. „Wir reden hier über rund zehn Impfungen pro Woche, die momentan im Impfzentrum verabreicht werden“, so Achmüller. Dabei seien sowohl Erst- als auch Auffrischungsimpfungen.

Personell habe man auf die maue Nachfrage reagiert. Ein Teil der Belegschaft bummelt immer noch Überstunden aus dem Herbst und Winter ab, einige Mitarbeiter hätten sich zwischenzeitlich auch neue Jobs gesucht. Diese Stellen seien vorerst nicht wieder besetzt worden.

Sollte die prognostizierte nächste Corona-Welle im Herbst kommen, sei man allerdings in der Lage, schnell zu reagieren, so Achmüller gestern weiter. Bis dahin gelte es vor allem, so zu planen, dass möglichst wenig ungenutzter Impfstoff entsorgt werden muss. Anfang der Woche war die Zahl bekannt geworden, dass mittlerweile allein in Bayern 1,3 Millionen Impfdosen ungenutzt verworfen wurden, weil sie nicht rechtzeitig verimpft werden konnten.

„Voriges Jahr hätten wir uns in Grund und Boden geschämt, wenn wir so viel Impfstoff weggeschüttet hätten“

„Das Problem ist, dass Biotech nach wie vor nur Fläschchen liefert, in denen mehrere Dosen enthalten sind“, so Achmüller. Einmal angebrochen, sei der Inhalt nur kurzzeitig haltbar. Werde er in dieser Frist nicht verimpft, müsse er entsorgt werden. Das war in Zeiten, in denen die Nachfrage das Angebot an lieferbarem Impfstoff deutlich überstieg, kein Problem. „Voriges Jahr hätten wir uns in Grund und Boden geschämt, wenn wir so viel Impfstoff weggeschüttet hätten“, so Achmüller. Doch heute gebe es kaum Alternativen.

Also bestellen die Verantwortlichen im Impfzentrum in Peißenberg vorsichtig und nur in Mengen, die auch verarbeitet werden können.

„Wir wollen niemanden wegschicken“, so Achmüller auf die Frage einer Leserin, die berichtete, sie habe sich die Viertimpfung gegen Corona geben lassen wollen, sei allerdings weggeschickt worden. Das könne er sich eigentlich nicht vorstellen, so der Leiter des Impfzentrums in Peißenberg. Sicher, die Stiko empfehle die Viertimpfung nur für Risikogruppen. Aber selbst wenn die 40-Jährige keiner Risikogruppe angehören würde, „sind wir da eigentlich recht großzügig und entsprechen in der Regel dem Wunsch des Besuchers“, so Achmüller weiter.

Die endgültige Entscheidung liege beim Impfarzt. Wenn die Frau weggeschickt worden sei, könne das medizinische Gründe gehabt haben. Oder im Zweifelsfall auch daran gelegen haben, dass sie kurz vor Feierabend kam und mal deswegen keine neue Flasche Impfstoff öffnen wollte. Weil dann der Rest verdorben wäre.

