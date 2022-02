Söder bringt Impfkampagne für Mitarbeiter des Gesundheitswesens de facto zum Erliegen

Vorsichtiges Aufatmen nach Hängepartie im Impfzentrum: Bis zum Jahresende geht es weiter

Von: Sebastian Tauchnitz

Teilen

Lange Schlangen wie noch im vergangenen Sommer sieht man vor dem Impfzentrum in Peißenberg dieser Tage gar nicht mehr. Das Interesse sei spürbar zurückgegangen, berichten die Verantwortlichen. © Ruder/Archiv

Immer wieder wird der Vertrag mit den Johannitern über die Betreibung des Impfzentrums in Peißenberg nur um ein paar Monate verlängert. Nach einer langen Hängepartie soll sich das jetzt ändern.

Landkreis – Eigentlich sollte schon Ende Januar alles unter Dach und Fach sein, doch jetzt kommt wieder unnötige Hektik auf. Der Vertrag mit den Johannitern über den Betrieb des Impfzentrums in Peißenberg läuft Ende April aus.

Jetzt beschloss das Kabinett des Freistaats Bayern, dass die Impfzentren bis Ende des Jahres weiterbetrieben werden sollen. Allerdings werden die Kapazitäten angepasst, wie die Landesregierung mitteilt.

Konkret sollen künftig Grundkapazitäten von rund 2000 Impfungen pro Woche pro 100 000 Einwohnern vorgehalten werden. Das würde im Landkreis Weilheim-Schongau mit seinen rund 135 000 Einwohnern gut 2600 Impfungen pro Woche ausmachen. „Das wäre in etwa auf dem Niveau, das wir auch bislang vereinbart hatten“, so der Leiter des Impfzentrums, Christian Achmüller, gestern im Gespräch mit der Heimatzeitung. Die Korken knallten bei ihm aber noch nicht. Denn zunächst einmal muss der Landkreis ein konkretes Vertragsangebot vorlegen.

Mitarbeiter mussten sich allesamt bereits wieder Arbeit suchend melden

„Wir sind von der Regierung von Oberbayern nun über den Beschluss des Ministerrats informiert worden“, meint das Landratsamt dazu auf Anfrage. Das Impfzentrum werde demnach bis Ende 2022 weitergeführt. „Derzeit können wir aber keine genauere Aussage machen, in welcher Form, mit welcher Kapazität und mit welcher personellen Ausstattung dies geschehen wird, da dreht es sich auch um vergaberechtliche Fragen, die geklärt werden müssen. Aber es ist unser Wunsch und unser Ziel, dass das Impfzentrum mit den Johannitern weitergeführt wird, weil die Zusammenarbeit mit ihnen bisher super geklappt hat“, heißt es weiter.

Das würde auch Achmüller freuen, gleichwohl sieht er auch ganz praktische Probleme. Es sei schon wieder so viel Zeit verstrichen, dass sich die Mitarbeiter des Impfzentrums allesamt Arbeit suchend melden mussten. „Und wenn jemand ein anderes Jobangebot bekommt, gut bezahlt und unbefristet, dann werde ich ihm bestimmt keine Steine in den Weg legen“, so Achmüller. Auch wenn das bedeutet, dass ein eingearbeiteter Mitarbeiter das Impfzentrum verlässt.

Kaum noch Kurzarbeit - da fehlen die Bewerber im Impfzentrum

Problematisch seien auch die Nebenvorgaben aus dem Kabinettsbeschluss. Da ist die Rede davon, dass in einem reduzierten Betrieb bei wenig Nachfrage wie derzeit die Kapazität angepasst werden soll: Auf rund 2000 Impfungen pro Woche im Landkreis. Wenn der Bedarf stark steigt wie Ende letzten Jahres, soll das Impfzentrum dann aber auch in der Lage sein, mehr als 4000 Impfungen pro Woche zu setzen.

Wie das praktisch umgesetzt werden soll, ist Achmüller ein Rätsel. „Anfang 2020 waren jede Menge Leute in Kurzarbeit, da konnte man auch kurzfristig schnell gutes Personal finden“, erklärt er. Heute sei aber kaum noch jemand in Kurzarbeit. Und da sei es extrem schwierig, genügend Mitarbeiter zu finden.

Sicher, man könne auf den Pool von vielen Ehrenamtlichen zurückgreifen, die sich nach einem Aufruf im November in der Heimatzeitung gemeldet hatten. Aber rein ehrenamtlich lasse sich so ein Impfzentrum auch nicht betreiben, sagt Achmüller.

Momentan an manchen Tagen nur noch 40 Impf-Termine besetzt

Im Impfzentrum in Peißenberg ist es derzeit ruhig. Zu ruhig, wenn es nach dessen Leiter Christian Achmüller geht. „Mittlerweile haben wir immer wieder Tage, an denen wir gerade mal 40 Termine im Kalender stehen haben“, klagt er. Zum Vergleich: Zu Spitzenzeiten waren es bis zu 5000 Impfungen pro Woche, die in Peißenberg verabreicht wurden.



Verschiedene Faktoren würden eine Rolle dabei spielen, dass die Nachfrage nach Corona-Impfungen so gering ausfallen würde. „Da sind die immens hohen Inzidenzwerte zurzeit. Sie bedeuten, dass sich extrem viele Menschen infizieren und danach erst einmal drei Monate lang als ,genesen‘ gelten“, so Achmüller. Da seien auch viele dabei, die sich ansonsten hätten impfen lassen.

Söder bringt Impfkampagne für Mitarbeiter des Gesundheitswesens de facto zum Erliegen

Erkennbar nahezu komplett weggebrochen seien die Termine, bei denen Mitarbeiter des Gesundheitswesens geimpft werden sollten. „Nachdem Ministerpräsident Markus Söder klar gemacht hat, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Bayern nicht umgesetzt werden soll, sehen viele Mitarbeiter, die bis jetzt nicht geimpft waren, keine Veranlassung, das jetzt zu ändern“, so Achmüller.



Da werde auch der Proteinimpfstoff Novavax, der nicht auf mRNA-Basis arbeitet, nicht viel dran ändern. Auf den hatten ursprünglich viele Mitarbeiter des Gesundheitswesens gewartet. Bis jetzt gebe es aber immer noch keinen konkreten Liefertermin für das neue Vakzin, was erst Mitte, dann Ende Januar und nun frühestens Ende Februar geliefert werden soll.

Impfung geht neuerdings auch wieder ohne vorherige Terminvereinbarung

Auf alle Fälle braucht man ab sofort nicht mehr zwingend einen Termin, wenn man sich im Peißenberger Impfzentrum impfen lassen möchte. „Wer sich allerdings vorher nicht vorher über BayImco einen Termin holt, läuft im Zweifelsfall Gefahr, vor verschlossenen Türen zu stehen“, so Achmüller weiter. Denn angesichts der schwachen Nachfrage derzeit versuche man, die Termine so zu legen, dass sie am Stück abgearbeitet werden können. Und wenn man durch ist, dann schließe man das Impfzentrum auch schon mal etwas früher. „Wenn jemand allerdings einen Termin vereinbart und nur abends Zeit hat, dann bleiben wir natürlich da und kommen diesem Wunsch gern nach“, versprach der Chef des Impfzentrums.

Weilheim-Penzberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Weilheim und Penzberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Weilheim-Schongau finden Sie hier.