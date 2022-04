Russin lehrt Ukrainern Deutsch: Unterricht mit viel Empathie

Von: Bernhard Jepsen

Kathi Sand (an der Tafel) beim Deutsch-Unterricht mit den ukrainischen Flüchtlingen. © Bernhard Jepsen

Sprachkenntnisse sind nötig für eine gute Integration der ukrainischen Flüchtlinge. Weil‘s bisher kaum Angebote für Deutsch-Unterricht gibt, wurden Peißenberger aktiv.

Peißenberg – „Was machen Sie heute, Herr Meier?“ Die Antwort: „Ich koche.“ Es klingt schon recht passabel, wenn Inna Bystrik aus ihrem Deutschbuch vorliest. Zusammen mit ihren beiden Kindern und sechs weiteren ukrainischen Flüchtlingen nimmt die 41-Jährige an einem Deutsch-Kurs teil. Bis zu drei Mal in der Woche trifft sich die Gruppe im Max-Biller-Haus, um im dortigen Hans-Albrecht-Stüberl Vokabeln und Grammatik zu pauken.

Deutsch-Unterricht dank privatem Engagements

Betreut werden die fleißigen Sprachschüler von Kathi Sand. Die 32-Jährige lebt seit knapp acht Jahren in Bayern. Für gewöhnlich ist Sand als Minijobberin in der Pizzeria „Rad“ tätig. Hauptsächlich kümmert sie sich um die Erziehung ihrer knapp vierjährigen Tochter. „Ich bin mit einem Bayern verheiratet“, erzählt Sand schmunzelnd: „Ich bin gut integriert. Ich fühle mich hier zuhause.“ Sands Geburtsheimat ist Russland. Allein dieser Umstand zeigt, wie absurd und sinnlos der vom Machtapparat Putins initiierte Ukraine-Krieg ist: Eine Russin gibt Ukrainern, die vor russischen Invasoren geflüchtet sind, Deutsch-Unterricht – und das Ganze funktioniert, als ob es eine Selbstverständlichkeit wäre.

Sand unterrichtet mit großer Empathie, sie korrigiert ihre Schützlinge mit sanfter Stimme. Sie selbst spricht hervorragend deutsch. Gelernt hat sie die Sprache über das Bildungskolleg. Jetzt will sie in ihrer Funktion als Lehrerin einfach nur helfen: „Es tut mir alles so leid, was passiert.“ Sand macht aus ihrer Gefühlslage kein Geheimnis: „Es ist schwer zu verkraften, dass sich mein Land so verhält und viele Russen Putins Propaganda glauben.“ Fast schon entschuldigend fügt sie an: „Ich habe Putin nie gewählt.“ Dass der Deutsch-Unterricht in der Form stattfinden kann, ist ein Verdienst von Alexander Rossner. Der Peißenberger Rechtsanwalt und seine Familie haben Inna Bystrik und ihre Kinder nach der Flucht aufgenommen. Inzwischen sind die Bystriks in eine eigene Wohnung nach Marnbach weitergezogen. Inna Bystrik hat bereits einen Job in einem Weilheimer Café gefunden.

Unbürokratische Hilfe in Peißenberg

Der Deutsch-Unterricht läuft offiziell über den Verein „Zukunftswerk Klimaschutz“, bei dem Rossner einer der Vorstände ist. „Das klingt zwar zunächst etwas blöd“, erklärt Rossner, „aber über den Verein ist die Ukraine-Hilfe machbar, ohne die Gemeinnützigkeit zu verlieren.“

Dazu fließen private Spenden. Unter anderem hat der Liederkranz-Orchester-Verein (LOV) ein üppiges Sümmchen (1000 Euro) aus den Einnahmen seines Friedenskonzerts für den Deutsch-Unterricht abgezwackt. Die Marktgemeinde stellt zudem das Hans-Albrecht-Stüberl kostenlos zur Verfügung – „ohne bürokratischen Aufwand“, wie Rossner die Rathausverwaltung ausdrücklich lobt. Sand wird über die Ehrenamts- und Übungsleiterpauschale entlohnt.

Unverständnis im Peißenberger Marktgemeinderat

In der jüngsten Gremiumssitzung waren die Deutsch-Kurse auch ein Thema im Marktrat. Matthias Reichhart (Bürgervereinigung) empfand es als „schleierhaft“, dass von staatlicher Seite noch kein Sprachunterricht angeboten werde. Viele Flüchtlinge seien schließlich bereits schon seit über vier Wochen im Land.

Ursula Einberger (SPD), die sich ehrenamtlich im interkulturellen Treffpunk (iku) in Peißenberg engagiert, erklärte die bürokratischen Hürden: So müssten die Flüchtlinge zum Landratsamt gehen, wo sie einen Berechtigungsschein erhalten. Selbiger müsse dann bei den jeweiligen Sprachschulen abgegeben werden, die wiederum beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) einen Antrag stellen. „Bis der Antrag genehmigt ist“, so Einberger, „dauert es in der Regel sechs bis zehn Wochen.“