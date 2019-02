In Sachen „Hochwasserschutz“: Eine Brücke ist weg

Neues in Sachen „Hochwasserschutz“: Der Peißenberger Bauhof hat eine der Bachbrücken abgerissen, und das Wasserwirtschaftsamt wird nun in die Detailplanung zur Errichtung von Treibholzsperren einsteigen.

Peißenberg – Im Zuge der Überflutungen vor knapp drei Jahren in der Bachstraße hatte sich gezeigt, dass die zahlreichen Kleinbrücken über den Wörthersbach bei Hochwasserereignissen wie Treibholzsperren wirken. Das Wasser wurde an den Stegen zurückgestaut, was für die Oberlieger fatale Folgen hatte. Ein Problem: Die Brücken sind fast alle im Privatbesitz. Den Anwohner am Leitenweg sind sie lieb und teuer, weil sie die einzige fußläufige Direktverbindung zwischen ihren Grundstücken und der Bachstraße darstellen.

Im Rahmen des Gewässerausbaus am Wörthersbach sollen die Brücken verschwinden oder zumindest höher und mit einer breiteren Spannweite gebaut werden. Ein konkretes Konzept dazu wird das beauftragte Ingenieurbüro „Binder“ aus Stuttgart im Sommer vorlegen.

Eine Brücke am Wörthersbach wurde vom Bauhof bereits am Freitag abgerissen – und zwar der gemeindliche Fußgängersteg östlich des Michelsbachzulaufs. Per Bagger wurden die durch drei Eisenbahnschienen verstärkten und insgesamt fünf Tonnen schweren Betonteile weggehoben. Wann und warum die Brücke gebaut worden war, konnte die Rathausverwaltung selbst aus Archivunterlagen nicht mehr verifizieren. Wie Bauamtsmitarbeiter Thomas Schamper berichtete, haben die Anlieger allerdings nicht begeistert auf den Abriss reagiert: „Die sind sauer, weil sie ihre Mülltonnen jetzt nicht mehr über die Brücke schieben können.“ Die Gemeinde will die Problematik nun mit der für die Müllabfuhr zuständigen Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises besprechen. Eines ist jedoch laut Schamper klar: „Eine Ersatzbrücke wird es nicht geben.“

Parallel zum Abriss der Bachbrücke wurden in der jüngsten Marktratssitzung Neuigkeiten über den Sachstand bezüglich der Gesamtplanungen für den Hochwasserschutz bekanntgegeben. Demnach wäre die von Gemeinderat Walter Wurzinger (Bürgervereinigung) vorgeschlagene Bypass-Lösung am Wörthersbach technisch machbar. Eine Kanalverrohrung über die Schellhammergasse und Iblherstraße würde das Nadelöhr an der Tenne entlasten. Doch es gibt wohl einen Haken: „Das Ganze würde wohl relativ hohe Kosten verursachen“, erklärte Schamper im Marktrat. Deshalb werde derzeit eine zweite Bypass-Variante untersucht, die ebenso wie die an der Tenne beginnende Hauptverrohrung des Wörthersbachs über die Bach- und Aichstraße verlaufen würde: „Man wird die Kosten gegenüberstellen und dann schauen, was dabei rauskommt“, so Schamper.

Grünes Licht hat derweil das Wasserwirtschaftsamt vom Bayerischen Landesamt für Umwelt bezüglich der Errichtung von Treibholzsperren unter anderem am Michelsbach, am Sulzer Graben und am Buchaugraben bekommen. Nach der erteilten Genehmigung soll nun die Detailplanung für das vom Wasserwirtschaftsamt in Eigenregie finanzierte Projekt erfolgen. Einen Zeitplan für die Errichtung der Sperren gibt es noch nicht. Eine Realisierung vor Beginn der nächsten Hochwassersaison scheint dem Vernehmen nach aber wohl eher unwahrscheinlich zu sein.

