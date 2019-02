„Info-Defizit“ oder „Stimmungsmache“?

Anfang Januar veröffentlichte die IG „Hochwasserschutz“ ihren „Vierten offenen Brief“. Das Schreiben ging auch an die Rathausspitze, doch dort blieb es erst einmal liegen – und genau das sorgt jetzt für Ärger. Walter Wurzinger beklagt, dass der Brief nicht sofort an die Markträte weitergeleitet worden ist. Die Kritik bezieht sich vor allem auf Vize-Bürgermeisterin Sandra Rößle.

Der „Vierte offene Brief“ der Interessensgemeinschaft „Hochwasserschutz“, in dem von der Gemeinde mehr Nachdruck bei der Hochwasserschutzplanung gefordert wird, sorgt derzeit im Umfeld des Marktrats für Wirbel – allerdings nicht inhaltlich. Es geht um die Weiterleitung des Schreibens an den Marktrat, die nach Meinung von Walter Wurzinger (Bürgervereinigung) viel zu spät und erst auf Intervention von Jürgen Forstner (ebenfalls Bürgervereinigung) nach der jüngsten Marktratssitzung Ende Januar erfolgt ist.

„Man gibt uns Gemeinderäte von Seiten der Rathausspitze nur das an Informationen weiter, worauf man Lust hat“, beklagt Wurzinger. Die provokante Frage, die sich der ehemalige Fraktionschef von „CSU/Parteilose“ im konkreten Zusammenhang stellt: „Sind wir als Gemeinderäte vielleicht die Deppen zweiter Klasse?“

Was Wurzinger auf die Palme bringt, ist die seiner Ansicht nach mangelhafte Vertretungsregelung zwischen Bürgermeisterin Manuela Vanni und Vize-Rathauschefin Sandra Rößle. Zum Hintergrund: Vanni befand sich von Mitte Dezember bis Mitte Januar im Urlaub. Der „offene Brief“ der IG „Hochwasserschutz“ ging Anfang Januar per E-Mail im Rathaus ein – mit der Adressierung „An Frau Erste Bürgermeisterin M. Vanni“. Wurzinger interpretiert die Formulierung so, dass der Brief nicht persönlich an Vanni gerichtet war, sondern an das institutionelle Amt der Rathauschefin. In der Abwesenheit der ersten Bürgermeisterin müsse folgerichtig die zweite – also Rößle – in die Bresche springen, ansonsten könne von einer funktionierenden Vertreterregelung keine Rede sein.

„Das ist der feine Unterschied. Die Amtsgeschäfte müssen doch auch bei Abwesenheit der ersten Bürgermeisterin weitergehen“, erklärt Wurzinger. Im konkreten Fall sei es aber so gewesen, dass der Inhalt des „offenen Briefs“ bereits in der Zeitung kommuniziert worden sei, bevor die Markträte davon Kenntnis erlangt hätten: „Das ist ein Info-Defizit, das die zweite Bürgermeisterin zu verantworten hat“, moniert Wurzinger. Anders ausgedrückt: Rößle hätte den Brief laut Wurzinger unverzüglich weiterleiten müssen.

Die Vize-Rathauschefin indes kann die ganze Aufregung nicht verstehen. Sie spricht von „Stimmungsmache“: „Ich streite mich gerne über inhaltliche Themen, aber das ist es mir nicht wert. Das ist lächerlich.“ Rößle beteuert, dass sie keine Informationen zurückhalten habe wollen: „Ich kann doch nur über die Post entscheiden, die auch wirklich an mich adressiert ist.“

Rückendeckung bekommt Rößle von der ersten Bürgermeisterin: „Wir müssen uns nicht rechtfertigen“, sagt Manuela Vanni. Wurzingers Kritik an der Vertreterregelung sei „inhaltlich und vom Stil her eine Frechheit“. Generell würde man Schreiben gerne an den Marktrat weitergeben, eine explizite Verpflichtung dazu gebe es aber nicht, so Vanni, die eine bewusste Kampagne gegen Rößle vermutet: „Man will gegen sie vorgehen.“

Und was sagt die IG „Hochwasserschutz“ zu dem Thema? Auch dort wundert man sich, warum der Brief nicht sofort weitergeleitet worden ist. „Natürlich hätte der verteilt werden dürfen“, betont IG-Sprecherin Anna Hofstetter-Kerndl. Das Schreiben sei an mehrere Behörden und an die Presse gegangen, zudem sei das Schreiben ja ganz bewusst als „offener Brief“ verfasst worden. „Eine Bürgermeisterin sollte über alles informieren, was interessant ist“, sagt Hofstetter-Kerndl. Über Vannis E-Mail-Account sei während ihres Urlaubs nur ein Antwort-Blocker geschalten gewesen: „Das heißt, man kommuniziert nur mit einem Automaten.“ Es sei lediglich mitgeteilt worden, dass man sich in dringenden Fällen an die zweite Bürgermeisterin wenden soll. Das habe sie getan und den „offenen Brief“ per E-Mail an Rößle geschickt: „Sie vertritt ja schließlich Frau Vanni in deren Abwesenheit“, so Hofstetter-Kerndl.

Bernhard Jepsen