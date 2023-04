„Keine klassische Asylunterkunft“: Neues Zuhause für Flüchtlinge in Peißenberg

Von: Bernhard Jepsen

So sehen die Entwürfe aus, die der Investor 2021 für den alten Plötzbräu vorgelegt hatte. In den vorderen, alten Gaststättentrakt werden nun sechs Wohneinheiten für Flüchtlinge gebaut. © Marktgemeinde/repro: jep

In die ehemalige Plötzbräu-Gaststätte in Peißenberg kehrt wieder Leben ein: So soll die leerstehende Immobile komplett als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden. Anfang November sollen die ersten Flüchtlinge einziehen.

Peißenberg – Der Flüchtlingszustrom ist ungebrochen hoch. In München kommen pro Monat im Schnitt rund 3000 Asylsuchende und Kriegsflüchtlinge an. Sie werden auf die einzelnen Landkreise verteilt – auch nach Weilheim-Schongau. Alle 14 Tage kommt ein Bus mit 50 Flüchtlingen im Landkreis an. Aktuell leben rund 2700 Asylsuchende und Migranten in der Region. Die Unterbringung der Flüchtlinge ist eine logistische Herausforderung, die das zuständige Amt für Asylleistungen und Integration bislang aber recht gut meistert.

Amt für Asylleistungen und Integration: „Die Geflüchteten bringen einen Mehrwert für uns“

„Wir haben eine gute Mannschaft im Sachgebiet 34. Jeder geht an seine Grenzen“, lobt Amtschef Helmut Hartl seine Mitarbeiter. Die Behörde hat es bis dato geschafft, die Flüchtlinge überwiegend in Privatunterkünften und angemieteten Gebäuden einzuquartieren. „Von Turnhallenbelegungen sind wir weit entfernt – im Gegensatz zu anderen Landkreisen“, berichtet Bernhard Pössinger, der in der Kontakt- und Clearingstelle im Ausländeramt tätig ist.

Die Behörde will die heimische Bevölkerung in der Nutzung der Sportstätteninfrastruktur nicht einschränken und keine Ressentiments schüren. Die Integrationsarbeit soll so gefördert und nicht unnötig behindert werden – denn für Hartl ist angesichts des demografischen Wandels klar: „Die Geflüchteten bringen einen Mehrwert für uns. Wir brauchen dringend Arbeitskräfte.“ Das Amt für Asylleistungen und Integration tritt ganz bewusst transparent nach außen hin auf. „Wir wollen kein Versteckspiel“, erklärt Hartl.

Neue Flüchtlingsunterkunft in Peißenberg: Keine Gemeinschaftsküchen- und bäder

Ganz wichtig ist es ihm, zu erwähnen, dass die Unterbringungskosten nicht über den Kreis-, sondern über den bayerischen Staatshaushalt finanziert werden. „Auch machen wir den Mietmarkt nicht kaputt. Wir zahlen nur die ortsüblichen Mieten. Es muss auch für uns wirtschaftlich sein.“

Zudem würde man sich bei der Anmietung nur auf Leerstände konzentrieren. „Da braucht also überhaupt kein Neid auf Flüchtlinge aufkommen“, so Hartl. „Die Eigentümer würden an keinen anderen vermieten als an uns“, ergänzt Pössinger. So war es offenbar auch im Fall der ehemaligen Plötzbräu-Gaststätte in der Marktgemeinde Peißenberg. Der Eigentümer, ein Münchener Architekt, ist laut Hartl auf das Landratsamt Weilheim-Schongau zugegangen – und die Behörde hat Nägel mit Köpfen gemacht. Für den kompletten Altbestand der Immobilie, also den vorderen Teil an der Hauptstraße, wurde ein Mietvertrag mit einer Laufzeit von 15 Jahren geschlossen. Das markante und ortsbildprägende Gebäude soll laut Pössinger „keine klassische Asylunterkunft“ werden. Das würde nicht der Konzeption des Ausländeramtes entsprechen: „Wir haben von Gemeinschaftsbädern und Gemeinschaftsküchen komplett Abstand genommen. Da haben wir schlechte Erfahrungen gemacht.“

Sechs getrennte Wohneinheiten mit bis zu 50 Personen

Im ehemaligen Gaststättengebäude sollen stattdessen sechs getrennte Wohneinheiten für bis zu 50 Personen entstehen. Bei dieser Unterbringungsform gibt es laut Pössinger weniger Konflikte. Auch werde man die Wohnung „mischbelegen“, das heißt: Unterschiedliche Nationen, Religionen und Generationen sollen unter einem Dach leben.

Bis zum Spätherbst sollen die Kernsanierungsarbeiten sowie die Umbauten am Gebäude abgeschlossen sein. „Die Grundoptik des Hauses bleibt erhalten“, kündigt Pössinger an. Die ersten Flüchtlinge sollen dann Anfang November einziehen.

Überbelegt, so Pössinger, werde das Gebäude mit 50 Flüchtlingen nicht sein. Die Zahl sei die absolute Maximalgrenze und die werde in der Regel bei den angemieteten Immobilien nur selten ausgeschöpft. Zudem besagten die Vorschriften, dass pro Person sieben Quadratmeter Wohnfläche eingeplant werden müssten: „Und da liegen wir weit drüber“, versichert Pössinger.

