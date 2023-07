Jeweils 1,8 für Zwillingsschwestern und eine fulminante Party

Teilen

Rektorin Susanne Coldwell (l.), Konrektor Thomas Kolahsa (2.v.r.) und Bürgermeister Frank Zellner (r.) gratulierten den Jahrgangsbesten. V.l.: Sandro Kellermann, Mariella Friedl, Pius Schlemmer, Anna Echter, Leon Martin, Emma Echter, Anastasia Deschler und Evi Waldmann. Bei der Mittleren Reife gab es sechsmal die Eins vor dem Komma © gallmetzer

Es war eine fulminante Feier, bei der nach den Jahren der Entbehrungen in über drei Stunden ausgekostet wurde, dass es keinerlei Beschränkungen mehr gibt: In der Tiefstollenhalle durften die Abschlussschüler der Mittelschule Peißenberg bei einem Festakt mit viel Programm am Donnerstag ihre Zeugnisse entgegennehmen.

Peißenberg – Die Freude war Tanzlehrer Kurt Strobl ins Gesicht geschrieben, als die Absolventen einmarschierten. Er war glücklich über den „puren Ausdruck an Lebensfreude“ nach drei Jahren Tanzkurs-Abstinenz. Rektorin Susanne Coldwell war nicht minder erfreut, einen ganz besonderen Moment gemeinsam mit den Schülern und Eltern erleben zu dürfen. Die letzten drei Jahre seien nicht leicht und von Corona, Digitalisierung, Maskenpflicht, Testungen und Personalmangel geprägt gewesen.

„Es gab aber auch viele schöne Zeiten“, sagte Coldwell. „Ich durfte Zeuge eurer Leistungen und Anstrengungen sein“, wandte sie sich an die scheidenden Jugendlichen, die stets Zusammenhalt und Durchhaltevermögen bewiesen hätten. „Denkt daran, dass ihr die Fähigkeit habt, eure Träume zu verwirklichen!“, sagte sie.

Bei der Mittleren Reife gab es sechsmal die Eins vor dem Komma

Das betonte auch die Elternbeiratsvorsitzende Katharina Nöding: „Seid mutig, euren Weg zu gehen!“, empfahl sie. Einen Tipp für die Zukunft hatte auch Bürgermeister Frank Zellner im Gepäck: „Ihr könnt den Herausforderungen ohne Angst, sondern mit Tatkraft und Zuversicht entgegengehen.“ Stefan Roth, Klassenleiter der 9a, freute sich über die geringe Durchfallquote sei-ner Schützlinge beim Quali: „Das zeigt, dass ihr den Schulabschluss ernstgenommen habt.“

Sebastian Jocham berichtete von Höhen und Tiefen seiner 9b, deren Klassensprecherin die Toleranz und Akzeptanz sowie den Zusammenhalt in der Klasse hervorhob. Manuel Mettig bezeichnete die Schüler seiner 10Mb als „tolle junge Menschen“ und hatte für jeden einen persönlichen Satz vorbereitet.

Emotionaler Moment

Emotional wurde es bei der Verabschiedung der 10Mb, denn Lehrerin Eva-Maria Schäfer, die die Klassenleitung erst vor kurzem übernommen hatte, holte ihren aus Gesundheitsgründen ausgefallenen Vorgänger Roland Gladiator auf die Bühne und überließ ihm die Zeugnis-übergabe. Der war gerührt und sagte: „Ich bin wahnsinnig stolz auf euch.“

Eine humorvolle Einlage lieferten Valentin Resch und Moritz Pech mit der wohl unkonventionellsten und kurzweiligsten Rede, die die Mittelschule je erlebt hat. Die beiden Schülersprecher wären als professionelles Comedy-Duo durchgegangen und wurden mit einem extra Applaus belohnt. Einen solchen erhielten auch die Filmemacher der beiden Einspieler kurz darauf. Vor allem der Abschlussfilm von Pius Schlemmer und Kevin Schmid sorgte für viele Lacher und für Bewunderung.

Diese wurde den Schülern mit den besten Abschlussnoten im Anschluss ebenfalls entgegengebracht. Den Platz eins bei den neunten Klassen gab es gleich im Doppelpack: Die Zwillinge Anna und Emma Echter schafften beide einen Notenschnitt von 1,8. Yanik Linhart beendete seine Schulzeit an der Mittelschule mit der Note 2,2 und Sandro Kellermann schaffte einen Notendurchschnitt von 2,5. Alle bekamen von Zellner Büchergutscheine.

In den M-Klassen, also den 10. Klassen, die die Mittlere Reife ablegten, konnten sechs Schüler ihr Zeugnis mit einer Eins vor dem Komma entgegennehmen: Anastasia Deschler (1,2), Leon Martin (1,3) und Pius Schlemmer (1,5) bekamen Büchergutscheine von der Gemeinde. Geehrt wurden außerdem Evi Waldmann (1,6), Mariella Friedl (1,7) sowie eine weitere Schülerin, die nicht namentlich genannt werden möchte.

Dank und Blumen erhielten viele Mitglieder der Schulfamilie wie die „Brotzeitfee“, die Sekretärinnen, der Elternbeirat und die Sozialarbeiterinnen. Dabei wurde deutlich, wie der Zusammenhalt, der sich durch alle Ansprachen des Abends zog, im Schulalltag gelebt wird. Zum Abschluss gab es viele Umarmungen und dann wurde gemeinsam getanzt.