Johannes Pfleger nach 46 Jahren im Rathaus verabschiedet

Von: Bernhard Jepsen

Johannes Pfleger (2.v.r.) ist SPD-Parteimitglied und damit politisch ein „Roter“. Wenn es um Fußball geht, ist der frischgebackene Pensionär aber ein überzeugter „Blauer“. Stefan Rießenberger (v.r.) überreichte deshalb im Namen des Marktrats zum Abschied zwei VIP-Karten für ein Spiel des TSV 1860 München. © jepsen

46 Jahre lang war Johannes Pfleger in der Marktverwaltung tätig. Von der Kasse über die Kämmerei führte seine Karriere bis zum Posten des Hauptamtsleiters. Ende Oktober trat Pfleger seinen Ruhestand an. Mit dem neuen Lebensabschnitt hat sich der Pensionär bereits arrangiert, wie bei der offiziellen Verabschiedung zu hören war.

Peißenberg – „An meinem letzten Tag darf ich sogar noch einmal auf dem Platz des Bürgermeisters sitzen“, scherzte Johannes Pfleger in der jüngsten Marktratssitzung. Rathauschef Frank Zellner (CSU) hatte seinen Stuhl extra für Pfleger geräumt. Die Bühne gehörte dem langgedienten Rathausmitarbeiter. Zellner sprach von einer „besonderen Verabschiedung“. Pfleger habe das Rathaus und damit auch Peißenberg über viele Jahre geprägt. Auch er persönlich habe dem ehemaligen Geschäftsleiter viel zu verdanken. „Herr Pfleger hat mich nach meiner Wahl zum Bürgermeister in meinem neuen Amt toll unterstützt“, lobte Zellner: „Es war eine ganz hervorragende Zusammenarbeit.“ Der Bürgermeister rechnete vor, dass Pfleger insgesamt 404 688 Stunden respektive 16 862 Tage im Dienste der Marktgemeinde gestanden habe. „Eine so lange Zeit, das ist der absolute Wahnsinn“, konstatierte Stefan Rießenberger. Der Fraktionssprecher der Bürgervereinigung übernahm für den erkrankten Vize-Bürgermeister Robert Halbritter (SPD) die Laudatio. Pfleger habe „für den Ort gelebt“ und sei mit einer geradlinigen Art aufgetreten: „Man hat immer bei dir gewusst, woran man ist“, erklärte Rießenberger: „Wir werden dich vermissen und auch in deinem Ruhestand schätzen.“ Dass Pfleger 16 862 Tage in der Rathausverwaltung durchhielt, war zumindest am Anfang nicht absehbar. Die ersten Tage habe es ihm gar nicht gefallen, verriet Pfleger in seiner Abschiedsrede. Von der Kasse über das Steuer- und Hauptamt bis hin zur Kämmerei und Liegenschaftsverwaltung durchlief er mehrere Abteilungen – bis er 2009 schließlich den Posten des Hauptgeschäftsstellenleiters übernahm. „Aus dem Lob schließe ich, dass Sie mit meiner Arbeit zufrieden waren“, ließ Pfleger die Markträte wissen – doch er zeigte sich auch selbstkritisch: „Ich war nicht immer der angenehmste Typ. Mit meiner kauzigen Art habe ich den ein oder anderen verstimmt. Das tut mir leid.“ Er sei – abgesehen von den ersten Azubi-Tagen – immer gerne ins Rathaus zur Arbeit gegangen. Doch in den vergangenen Monaten habe er festgestellt, dass die Zeit für den Ruhestand langsam reif ist: „Mir hat es jedes Mal gegraust, wenn ein neues EDV-Programm installiert worden ist.“ Und der Ruhestand scheint Pfleger zu taugen: „Ich bin jetzt seit drei Wochen Pensionär – und ich muss sagen: Es fühlt sich gut an.“

Dem Gemeinderat wünschte Pfleger zum Abschied „eine glückliche Hand“ bei seinen künftigen Entscheidungen – verbunden mit zwei Appellen: „Gehen Sie anständig miteinander um – und schätzen Sie die Verwaltung.“ Und: „Halten Sie die Werte der Demokratie hoch. Sie ist ein wahnsinnig hohes Gut.“