Kabarett-Abo: Neustart mit Siebener-Pack

Wolfgang Ramadan sorgt mit seinem Herbstprogramm von Brot & Spiele für facettenreiche Abende in der Tiefstollenhalle. © archiv

Nach fast dreijähriger Corona-Zwangspause gibt es in der Tiefstollenhalle wieder Grund zum Lachen. Verantwortlich dafür ist Wolfgang Ramadan mit seinem Kabarett-Abo „Brotzeit & Spiele“. Die Peißenberger dürfen sich im Herbst auf gleich sieben Veranstaltungen freuen.

Peißenberg – Gerade nach den zähen Jahren ohne größere Veranstaltungen und der unsicheren Perspektiven, was den diesjährigen Corona-Winter betrifft, wünschen sich die Menschen Ablenkung vom Alltag – „die Menschen wollen Lachen“, so Ramadan. Einen „Theaterzwang“, wie ihn schon Karl Valentin forderte, wird es zwar kaum geben. Dank des bunten Programmes, das den Peißenbergern geboten wird, hofft Ramadan auf großen Zuschauerzuspruch. Durch das „Brotzeit & Spiele“-Abonnement konnten die Organisatoren bereits viele treue Fans versammeln, die sich nun wieder regelmäßig auf attraktive Kabarett- und Konzertevents freuen dürfen.

Im Frühjahr gab es noch keine Aufführungen, die habe er aus Intuition nicht abgehalten, sagt Ramadan, was sich im Nachhinein als richtige Entscheidung herausstellte, da viele Künstler selbst immer wieder coronabedingt nicht einsatzfähig waren. Doch gerade in der aktuell schwierigen Zeit ist sich Ramadan sicher: „Kunst und Kultur halten die Welt im Gleichgewicht.“

Den Aufwand für die Corona-Sicherheitskonzepte bekommen die Besucher kaum mit

Die Sicherheit der Gäste liegt Ramadan dabei besonders am Herzen. Leider laufe die Organisation des kostspieligen Sicherheitskonzeptes bezüglich der Corona-Maßnahmen meistens im Hintergrund, „den Aufwand bekommen die Menschen ja gar nicht mit“, so Ramadan. Ohne die reibungslose Zusammenarbeit mit dem Kulturverein Peißenberg sei vieles jedoch „überhaupt nicht möglich“.

Obwohl Ramadan keine öffentlichen Gelder erhält und das finanzielle Risiko somit selbst trägt, ist es ihm gelungen, auch für diesen Herbst ein Programm zusammenzustellen, das nicht nur mit Geheimtipps und Newcomern aufwarten kann, sondern einige echte Ikonen der Bühnenkunst in die Peißenberger Tiefstollenhalle einlädt.

„Unermüdliche Dienste innerhalb der bayerischen Seelenforschung“

Den Anfang macht der Organisator dabei mit Roland Hefter (23. September) selbst. Zusammen gehen die beiden „gestandenen Kabarettisten“ auf Erkundungsfahrt und nehmen den Besucher dabei auf eine „hundertjährige Expedition durch Städte, Dörfer und Schlaglöcher“ mit. Durch ihre „unermüdlichen Dienste innerhalb der bayerischen Seelenforschung“, sicher ein angemessener Einstand in die herbstliche Veranstaltungsreihe.

Im Anschluss (30. September) geht Christine Eixenberger mit den Publikum unter anderem auf die Suche „nach dem mystischsten und bayerischsten aller Orte: dem ominösen Dahoam“ und behandelt Themen wie „die Macht der Märkte“ mit gewohntem Pointenreichtum.

Kinseher erkundet die Weiten der menschlichen Seele

Helmut Schleich geht der moderne Kaufrausch und Konsumwahn ordentlich gegen den Strich. In seinem Programm „Kauf, Du Sau!“ (15. Oktober) lässt er sich darüber in seiner typischen, „zugespitzt boshaften Art“ über die verrücktesten Zukunftsideen der „Maulhelden“ aus, die seiner Ansicht nach, mittlerweile an jeder Ecke zu finden seien.

Luise Kinseher macht sich in „Wände streichen, Segel setzten“ (18. November) zu den Weiten der menschlichen Seele auf. „Die Erde ist vollständig erforscht, vermessen und durchnummeriert, doch eines haben wir übersehen: Uns selbst!“, soweit die Ankündigung.

Das Jahr 2022 ist noch in vollem Gange, da stellt Django Asül bereits die Rückspiegel ein. Im gleichnamigen Programm (1. Dezember) verarbeitet er die Geschehnisse des vergangenen Jahres auf gewohnt satirische Weise.

Ein schönes Leben zu haben, ist für Martina Schwarzmann „Ganz einfach“ (3. Dezember), wie sie in ihrem Programm wissen lässt. Und wenn der Sinn des Lebens an der Tür klingelt, dann macht sie nicht auf. „Soll er ruhig weiterklingeln.“

Die letzte Vorstellung im Rahmen von „Brotzeit & Spiele“ übernimmt dann Han’s Klaffl (17. Dezember), der in „Nachschlag! Eh ich es vergesse...“ aus dem eigenen Erfahrungsschatz schöpft, dabei über das Verhältnis von Lehrern, Eltern und Schüler aufklärt und mit den gängigen Klischees über Pädagogen und deren Zukunft aufräumt. VON FLORIAN ZERHOCH

Der Vorverkauf

für die einzelnen Veranstaltungen läuft bereits. Interessenten werden dabei auf www.kartenengl.de fündig.