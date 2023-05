Peißenberg: Kindergarten-Spielhügel sollte Parkplätzen weichen - Auf Ärger folgt Happy End

Von: Bernhard Jepsen

Daumen hoch für den neuen Spielhügel: (v.l.) Simone Gooch (Elternbeirat), Pfarrer Georg Fetsch, Roman Bals mit zwei seiner Mitarbeiter, Tina Lang, Frank Zellner und Robert Pfeifer. Knieend rechts: Andrea Vogel, stellvertretende Kita-Leiterin. © Jepsen

Als bekannt wurde, dass der Spielhügel am St.-Johann-Kindergarten dem Parkplatzneubau für die Feuerwehr weichen muss, gab es im Umfeld der Kita zunächst Ärger. Nun gibt es ein Happy End.

Peißenberg - Zugegeben: Er ist nur etwa ein Viertel so groß wie das Original – und irgendwie sieht der Haufen, den der Bauhof zwischen St.-Johann-Kindergarten und Pfarrheim im nördlichen Grundstücksbereich der Kita aus Abraummaterial des alten Hügels aufgeschüttet hat, auch noch nicht nach Spielhügel aus. Aber das soll sich bald ändern. Demnächst wird der Bauhof eine Hangrutsche, Turngeräte und eine Tunnelröhre einbauen: „Wir brauchen jetzt nur ein paar Tage trockenes Wetter“, so Bauhofleiter Roman Bals.

„Die Gemeinde unterstützt uns in jedem Bereich“

Die Gemeinde und die katholische Kirche, der Träger des Kindergartens, luden unlängst vor Ort zu einem Pressetermin ein. Dabei wurde demonstriert, dass die Causa „Spielhügel“ längst keine mehr ist. „Von unserer Seite gab es sowieso nie eine Diskussion darüber“, betont St.-Johann-Kirchenpfleger Robert Pfeifer: „Es war immer schon klar, dass wir das Grundstück, auf dem der Hügel stand, wieder hergeben müssen.“ Im Zuge der Erweiterung des Feuerwehrhauses und der Planung für die neue Zufahrts- und Parksituation griff die Gemeinde nun auf ihr Grundstück zurück – so wie es immer geplant war. Die Kirche hegt also keinen Groll gegenüber der Kommune – ganz im Gegenteil. „Die Gemeinde unterstützt uns in jedem Bereich“, lobt Pfeifer. Im St.-Johann-Kindergarten soll nämlich noch viel mehr an Spielmöglichkeiten entstehen als „nur“ der neue Spielhügel. Geplant ist unter anderem eine Dreiradbahn, die ums ganze Haus führt. Zudem soll ein neuer Sandkasten für die Kleinkindergruppe und im westlichen Teil der Außenanlagen ein Wasserspiel gebaut werden. Als Ersatz für das alte Hügelgelände werden also bald neu erschlossene Spielflächen zur Verfügung stehen. „Wir bekommen alles so, wie wir es uns vorstellen“, erklärt Kindergartenleiterin Tina Lang: „Wir sind zufrieden. Auch wenn es anfangs ein bisschen holprig gelaufen ist.“

„So eine Umbauphase ist nie einfach“

Derzeit müssen Lang und ihr Mitarbeiterteam noch mit beengten Raumkapazitäten im Außenbereich klarkommen: „So eine Umbauphase ist nie einfach“, weiß die Kita-Leiterin. Zum Spielen im Freien wird unter anderem in den Pfarrgarten oder auf umliegende Spielplätze ausgewichen. Dafür hat der Elternbeirat für die ganz Kleinen Krippentaxis angeschafft. Und was tut sich beim Projekt „Erweiterung und Sanierung des Feuerwehrhauses“? Laut Bürgermeister Frank Zellner werden die Bauarbeiten im Außenbereich noch im zweiten Jahresquartal losgehen. Bezüglich der Eingriffe in die bauliche Substanz könnte es indes noch einmal Plankorrekturen geben – und zwar in puncto „Heizung“. Die war eigentlich mit Hackschnitzeln konzipiert. Allerdings wird auch eine Quartierslösung mit dem ebenfalls an der Eberstraße gelegenen, ehemaligen Finsterwalder-Gelände ins Auge gefasst. Weil es sich bei der städtebaulichen Entwicklung des brachliegenden Areals um einen „Neubau“ und nicht wie beim Feuerwehrhaus um einen „Umbau im Bestand“ handeln würde, muss laut Zellner geprüft werden, ob die Heizungsvariante mit Hackschnitzeln noch den künftigen Umwelt- und Klimaschutzvorschriften entspricht. „Das hat aber auf den Baustart für die Außenanlagen keinen Einfluss. Mit dem Feuerwehrgebäude fangen wir ohnehin erst nächstes Jahr an“, so Zellner.